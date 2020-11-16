Соцсети
Таня Боброва
1349

Twitter не придумал, как увековечить память умерших владельцев аккаунтов — год назад соцсеть обещала удалять профили Материал редакции

Сервис приостановил удаление неактивных профилей в ноябре 2019 года из-за опасений пользователей по поводу памяти об аккаунтах умерших.

  • В ноябре 2019 года Twitter анонсировал удаление аккаунтов после шести месяцев неактивности пользователей, чтобы освобождать никнеймы. Но после сервис приостановил удаление из-за опасений пользователей по поводу памяти об аккаунтах умерших: сначала сервис хотел найти способ сохранить такие учётные записи.
  • Однако спустя год Twitter так и не нашёл способ сохранять неактивные учётные записи умерших людей, пишет американский Forbes. В самой компании отказались от комментариев.
  • Издание отмечает, что неактивные аккаунты умерших могут стать «магнитом для злоупотреблений», особенно, если они принадлежали знаменитостям. Например, аккаунт британской телеведущей Кэролайн Флэк стал мишенью для оскорблений.
  • Сейчас Twitter позволяет членам семьи запрашивать удаление учётных записей умерших. Для этого нужно предоставить копию удостоверения личности и копию свидетельства о смерти умершего, указывает Forbes. Однако даже в этом случае соцсеть оставляет лишь два варианта: полностью удалить аккаунт или оставить его открытым «на милость троллей».
  • Для сравнения, Facebook позволяет владельцам учетных записей назначить кого-то, кто будет следить за их аккаунтом в случае их смерти. Так родственники и друзья могут оставлять воспоминания на странице пользователя.

#новость #twitter

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Вадим Зарипов

13

Аккаунты оставлять, но запретить ответы, упоминания, комментарии и т.п., потому как человек по понятным причинам не сможет прочесть и ответить, тем самым защитив аккаунт от спама и флуда.

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Sergei

Вадим
6

за год такое придумать невозможно!

либо у них такой техдолг, что даже это реализовать получается накладно и стоит дороже, чем возможность сохранять подобные профили

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Alex Illarionov

Вадим
0

Аккаунт в соцсетях сейчас может быть активом и должна быть возможность передать его супруге, детям, родственникам, близким людям, но только с нотариально заверенной передачей, в которой умерший мог бы описать любые условия передачи. 

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Aleksandr Starikov-Razborov

Вадим
0

наверняка они приходили к такому, но вопросы возникают чуть раньше: как достоверно отделить "забивших" на свой аккаунт от умерших? 

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Холден Колфилд

–3

Ну умер и умер

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Sergei Timofeyev

0

А я за удаление таких профилей. Человеку он не нужен, а если представляет какую-то ценность, то всегда можно перенести куда-нибудь.

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Hexen Sage

0

Гора никак не может родить мышь.... 😂

- автоудаление при отстутствии активности 1 год (хотя бы ради санации системы имен)

Проблема решена. Следующая!

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Михаил Петров

0

Лучше бы чудовищную цензуру прекратили

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Максим Калинцев

0

"Проблема" 21 века. Кто бы мог подумать...

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