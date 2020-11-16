Twitter не придумал, как увековечить память умерших владельцев аккаунтов — год назад соцсеть обещала удалять профили Материал редакции
Сервис приостановил удаление неактивных профилей в ноябре 2019 года из-за опасений пользователей по поводу памяти об аккаунтах умерших.
- В ноябре 2019 года Twitter анонсировал удаление аккаунтов после шести месяцев неактивности пользователей, чтобы освобождать никнеймы. Но после сервис приостановил удаление из-за опасений пользователей по поводу памяти об аккаунтах умерших: сначала сервис хотел найти способ сохранить такие учётные записи.
- Однако спустя год Twitter так и не нашёл способ сохранять неактивные учётные записи умерших людей, пишет американский Forbes. В самой компании отказались от комментариев.
- Издание отмечает, что неактивные аккаунты умерших могут стать «магнитом для злоупотреблений», особенно, если они принадлежали знаменитостям. Например, аккаунт британской телеведущей Кэролайн Флэк стал мишенью для оскорблений.
- Сейчас Twitter позволяет членам семьи запрашивать удаление учётных записей умерших. Для этого нужно предоставить копию удостоверения личности и копию свидетельства о смерти умершего, указывает Forbes. Однако даже в этом случае соцсеть оставляет лишь два варианта: полностью удалить аккаунт или оставить его открытым «на милость троллей».
- Для сравнения, Facebook позволяет владельцам учетных записей назначить кого-то, кто будет следить за их аккаунтом в случае их смерти. Так родственники и друзья могут оставлять воспоминания на странице пользователя.
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Вадим Зарипов
Аккаунты оставлять, но запретить ответы, упоминания, комментарии и т.п., потому как человек по понятным причинам не сможет прочесть и ответить, тем самым защитив аккаунт от спама и флуда.
SergeiВадим
за год такое придумать невозможно!
либо у них такой техдолг, что даже это реализовать получается накладно и стоит дороже, чем возможность сохранять подобные профили
Alex IllarionovВадим
Аккаунт в соцсетях сейчас может быть активом и должна быть возможность передать его супруге, детям, родственникам, близким людям, но только с нотариально заверенной передачей, в которой умерший мог бы описать любые условия передачи.
Aleksandr Starikov-RazborovВадим
наверняка они приходили к такому, но вопросы возникают чуть раньше: как достоверно отделить "забивших" на свой аккаунт от умерших?
Холден Колфилд
Ну умер и умер
Sergei Timofeyev
А я за удаление таких профилей. Человеку он не нужен, а если представляет какую-то ценность, то всегда можно перенести куда-нибудь.
Hexen Sage
Гора никак не может родить мышь.... 😂
- автоудаление при отстутствии активности 1 год (хотя бы ради санации системы имен)
Проблема решена. Следующая!
Михаил Петров
Лучше бы чудовищную цензуру прекратили
Максим Калинцев
"Проблема" 21 века. Кто бы мог подумать...