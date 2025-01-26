Дональд Трамп решил «спасти» TikTok, передав его Oracle — СМИ

Соцсеть хотели продать Oracle и Walmart ещё в 2020 году.Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по «спасению» TikTok, по которому контроль над соцсетью перейдёт Oracle, сообщают NPR и Reuters со ссылкой на источники.Reuters пишет со ссылкой на заявление Трампа, что тот обсуждает продажу соцсети с «несколькими людьми», а решение примет в течение месяца. При этом он не подтвердил, что общается в том числе с Oracle.По плану, который описывают издания, ByteDance сохранит миноритарную долю в компании, а «алгоритмы приложения, сбор данных и обновление ПО будет контролировать Oracle». Таким образом, у американских инвесторов будет контроль над TikTok. Но условия сделки ещё обсуждаются, отмечает NPR.Среди других потенциальных инвесторов — Microsoft. Сумма сделки может достичь $200 млрд.Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года Джо Байден. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон. TikTok обратился в Верховный суд, но и тот не встал на сторону сервиса. Закон вступил в силу 19 января 2025 года.В этот день TikTok отключил доступ к сервису, а затем восстановил его меньше чем через сутки. После этого Трамп подписал указ об отсрочке «запрета» TikTok на 75 дней.Ещё в 2020 году администрация Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям национальной безопасности — власти обвинили компанию в том, что она передаёт данные американских пользователей китайским властям.Компромиссное решение выглядело так: ByteDance создаёт новую компанию TikTok Global, а Oracle и Walmart покупают в ней 12,5% и 7,5% соответственно. Штаб-квартиру разместили бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а глава компании и большая часть совета директоров были бы американцами.В феврале 2021 года источник China Morning Post сообщил, что владелец TikTok отказался от продажи бизнеса в США Oracle и Walmart. А в июне Джо Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok.Полина ЛааксоДеньгивчераОт Маска до MrBeast: кто может выкупить американский бизнес TikTok Чтобы сервис смог работать в США без ограничений.#новости #tiktok
Сюр в том, что сам Тик-Ток в самом Китае заблокирован
Западный режим просто снял маску - ничего нового. Трамп отжимает бизнес, отжимает страны, меняет географию, унижает достоинство мигрантов. Диктаторы из ЕС отжимают деньги чужие деньги, тупо присваивая их себе, сажают в тюрьмы и пытают за лайки в соцсетях, отменяют выборы, если побеждают неугодных, преследуют политических оппонентов, запрещают свободу слова и дальше по бесконечному списку.
В цивилизованных странах смотрят на все это с поп-корном, что еще отчибучит западный режим?! Самое смешное, что либеральная вата настолько запугана в западных странах и настолько ей промыли мозги пропагандой, что тихо сидит и даже иногда защищают все это, прикрываясь якобы национальной безопасностью, вместо того, чтобы выйти на улицу и вышвырнуть этих диктаторов. Печально, очень печально.
Не такие уж мы разные
Вокруг него собралось так много миллиардеров, что, кажется, он там собирается строить олигархат. Но раднеки думают, что капитал будет думать об их благосостоянии
Реднеки - это же американская вата, твои товарищи, выходит 😂
Когда его разрушить успели, чтобы новый строить?