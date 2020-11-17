Соцсети
Таня Боброва
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Twitter запустила собственную версию формата «Истории» по всему миру Материал редакции

Соцсеть тестирует Fleets с весны.

  • Twitter запустила собственную версию формата «Истории» под названием Fleets — такие публикации будут видны подписчикам в течение суток. Функция появится в приложении на iOS и Android у всех пользователей в ближайшие дни.
  • В Fleets можно публиковать тексты, фотографии и видео — их нельзя лайкнуть или ретвитнуть, но можно ответить смайликом или личным сообщением. Иконки с Fleets появятся в верхней части ленты Twitter. Компания обещает добавить в будущем стикеры и прямые трансляции.
  • Компания рассчитывает, что функция поможет снизить давление вокруг твитов, а пользователи смогут выражать «случайные мысли и чувства». По результатам тестов в соцсети также заметили, что Fleets помогает людям чувствовать себя более комфортно, присоединяясь к беседе.
  • Twitter запустила Fleets в Бразилии весной 2020 года, позже функция появилась в Индии, Италии и некоторых других странах, пишет TechCrunch.

#новость #twitter

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15 комментариев
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Кай Ленг

4

До чего ж уже надоело

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Анна Григорьева

3

Рекламиться там можно ?

Ответить

Балкон.Ру

1

Ты как развлекаешься? 
Я в твиттере флитсусь.

Ответить

Dmitriy Dorian

1

Теперь и в Twitter это говно будет. Лучше бы редактирование постов запилили.

Ответить

Пётр Радищев

Dmitriy
0

Есть такое)))

Ответить

Илья Посаженников

–1

А лучше бы запустили голосовые твиты 👺

Ответить

Добровольный месяц

Илья
2

Только кто их слушать будет

Ответить

Дмитрий Голобоков

Илья
1

Они есть

Ответить

UTG S

0

Сторизам уже куча лет и они долго отказывались от них и все таки сдались..

Ответить

Aleks J Popov

0

Ну и название - Вафлитс какойто

Ответить

Николай Серваков

0

Мда... креативненько

Ответить

Михаил Петров

0

Лучшее что может сделать Твиттер, это выстрелить себе в голову. Их цензура выходит за все разумные рамки и такие информационные гестаповцы не должны существовать в 2020.

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ilia

0

Самое хреновое во всех этих историях, что их нигде нельзя просто отключить и убрать из интерфейса...

"С тех пор как появились истории мы поняли как много среди наших знакомых долбанутых..."(с)

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Пётр Радищев

0

Ммммм, до чего же инновационно))))))(нет)

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Дмитрий Богданов

0

с подключением

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