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Twitter запустила собственную версию формата «Истории» по всему миру Материал редакции
Соцсеть тестирует Fleets с весны.
- Twitter запустила собственную версию формата «Истории» под названием Fleets — такие публикации будут видны подписчикам в течение суток. Функция появится в приложении на iOS и Android у всех пользователей в ближайшие дни.
- В Fleets можно публиковать тексты, фотографии и видео — их нельзя лайкнуть или ретвитнуть, но можно ответить смайликом или личным сообщением. Иконки с Fleets появятся в верхней части ленты Twitter. Компания обещает добавить в будущем стикеры и прямые трансляции.
- Компания рассчитывает, что функция поможет снизить давление вокруг твитов, а пользователи смогут выражать «случайные мысли и чувства». По результатам тестов в соцсети также заметили, что Fleets помогает людям чувствовать себя более комфортно, присоединяясь к беседе.
- Twitter запустила Fleets в Бразилии весной 2020 года, позже функция появилась в Индии, Италии и некоторых других странах, пишет TechCrunch.
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Кай Ленг
До чего ж уже надоело
Анна Григорьева
Рекламиться там можно ?
Балкон.Ру
Ты как развлекаешься?
Я в твиттере флитсусь.
Dmitriy Dorian
Теперь и в Twitter это говно будет. Лучше бы редактирование постов запилили.
Пётр РадищевDmitriy
Есть такое)))
Илья Посаженников
А лучше бы запустили голосовые твиты 👺
Добровольный месяц
Только кто их слушать будет
Дмитрий ГолобоковИлья
Они есть
UTG S
Сторизам уже куча лет и они долго отказывались от них и все таки сдались..
Aleks J Popov
Ну и название - Вафлитс какойто
Николай Серваков
Мда... креативненько
Михаил Петров
Лучшее что может сделать Твиттер, это выстрелить себе в голову. Их цензура выходит за все разумные рамки и такие информационные гестаповцы не должны существовать в 2020.
ilia
Самое хреновое во всех этих историях, что их нигде нельзя просто отключить и убрать из интерфейса...
"С тех пор как появились истории мы поняли как много среди наших знакомых долбанутых..."(с)
Пётр Радищев
Ммммм, до чего же инновационно))))))(нет)
Дмитрий Богданов
с подключением