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Топ-менеджер Twitter: мы думаем над кнопкой «дизлайка» Материал редакции
Но среди приоритетов соцсети — борьба с дезинформацией и оскорблениями на площадке.
- Пользователь Twitter под ником Jackie в ответ на твит руководителя продукта соцсети Кейвона Бейкпура о появлении «историй» Fleets попросил команду сервиса заняться «по-настоящему важными проблемами», среди которых появление кнопки «дизлайка».
- Бейкпур указал, что среди многолетних приоритетов компании — борьба с дезинформацией и оскорблениями на площадке. Что касается кнопки «дизлайка», Twitter «изучает этот вопрос».
- В августе 2019 года Бейкпур говорил, что Twitter не планирует в ближайшее время добавлять функцию редактирования твитов: её также нет в списке приоритетов.
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Dennis Gerasimov
Я даже готов заплатить за доступ к функционалу дизлайка в соцсетках
Алексис ВторойDennis
А смысл дизлайков, если про Твиттер говорить, т.е. про ситуацию, где мы не оцениваем материал и не ранжируем его, а просто реагируем на реплики? Если что-то нравится, то апвоут означает согласие, а если что-то не нравится, если человек не прав, то смысл его молча минусовать, не обосновывая свою позицию словами и не объясняя, в чём оппонент заблуждается?
Pushkareva EkaterinaАлексис
Первой жертвой дизлайков в Тви станет Трамп.
Алексис ВторойPushkareva
Просто рядом с лайками и ретвитами появится третья цифра. Конечно, это, наверняка, нанесёт моральный урон такой дешёвке как Талиб Квели с накрученными подписчиками. Ну и, не исключаю, в итоге будет меньше реплаев/активностей, т.к. как ниже написал @Mikhail Bezverkhy проще минусануть, чем отвечать, что для Твиттера снижает вовлечённость и объём генерации контента.
Михаил КачаловАлексис
Просто рядом с лайками и ретвитами появится третья цифра
- "Мир не прост, совсем не прост" ©. Сначала дизлайки, потом ранжирование или "справедливый" бан на основе дизлайков, потом классическая подработка - за 20$ организуем тысячу дизлайков
Mikhail BezverkhyАлексис
Можно очень утомиться, если каждому объяснять, в чем именно он не прав.
При этом дизлайк — это немножко боли для того, кто не прав, что чуточку повышает шанс, что этот не правый персонаж будет меньше высказывать подобных мыслей и сделает интернет чуточку лучше.
Алексис ВторойMikhail
Если дурак громко кричит и продвигает свою позицию массово, то стоит ему так же громко отвечать, а не стрелять в него рисинками из рогатки, а то получается, что пока всякое дурачьё привлекает сторонников и собирает армию единомышленников, разумные люди надеются, что дурак за ум возьмётся. Например, если я в чём-то неправ, то я лучше услышу в свой адрес, что я осёл по такой-то причине, а не буду гадать почему кому-то не зашла моя реплика и в чём моя ошибка.
Я так вижу ситуацию.
Mikhail BezverkhyАлексис
стоит ему так же громко отвечать
Ради чего?
Это всегда вопрос затраченных усилий и полученного эффекта.
Дизлайк не стоит усилий, комментарий - требует их. То есть в случае с дизлайком эффект никакой, но и усилий нет, в случае с комментарием — усилий намного больше, а эффект практически не меняется: в соцсеточках все равно все получат тот контент, который подтверждает их взгляды, а не опровергает их.
Алексей Кондратов
Наверное целыми днями сидят и проводят совещания. Пытаются разобраться делать или нет. Сразу вспоминается ролик из камеди - приклеить или прибить.
Hexen Sage
Система "да" или "нет" в силу своей граблеобразной примитивной прямолинейности неэффективна и думать о том внедрять ее или нет сродни мыслям о целесообразности внедрения конной тяги в эпоху развитого капитализма.
Система должна быть многомерной (т.е. выглядеть примерно как в профиль и чуть сверху одеяло с утренним стояком) и отображать *гамму* реакций на пост, продукт или что мы там оцениваем.
Andre Kiselev
Сторонники Трампа массово покидают социальные сети Facebook и Twitter
за неделю, прошедшую после голосования, число пользователей соцсети Parler (аналог Twitter) выросло с четырех до восьми миллионов, а у платформы Rumble число просмотров за месяц выросло на 60,5 млн – до более 75 млн.
Причиной массового отказа консерваторов от популярных соцсетей может быть политика медиакомпаний в отношении свободы слова и непосредственно Дональда Трампа. В Twitter-аккаунте президента большую часть его высказываний администрация соцсети помечает как «непроверенные».
В Facebook и Twitter не выступили с комментариями, однако ранее представители соцсетей опровергали утверждения консерваторов по поводу того, что их материалы подвергаются цензуре.
Ранее стало известно, что Twitter лишит привилегий учетную запись Трампа, несмотря на то, что победитель президентских выборов еще официально не был определен.
Andrey Kulakov
Твиттер - мекка для SJW, которые не терпят критики в свой адрес) Твиттер очень сильно рискует введением такого функционала))
Дмитрий Кораблев
было бы круто в соц. сетях добавить не дизлайк, а кнопку "Фейк"))
Михаил КачаловДмитрий
Кнопку "Верю/Не верю"
Наталья Свиридова
Так а к чему там кнопка дизлайка? Это же не Youtube какой-нибудь.