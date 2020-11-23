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Рая Хачатрян
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Snapchat запустила короткие видео в духе TikTok внутри сервиса и обещала выделять авторам по $1 млн в день до конца года Материал редакции

В июле TikTok объявил о создании фонда в $200 млн для создателей из США.

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Snapchat запустила внутри своего приложения конкурента TikTok — платформу коротких вертикальных видео Spotlight. Компания обещала распределить по $1 млн в день между пользователями платформы до конца 2020 года.

Возможность заработать получат владельцы открытых аккаунтов из США, Германии, Франции, Канады и еще семи стран — России среди них нет. Размер оплаты будет зависеть от количества уникальных просмотров.

Видео на Spotlight должны быть вертикальными и длиться до 60 секунд. Весь контент на платформе должен быть оригинальным — репостить интернет-мемы, как это делают пользователи TikTok, нельзя, пишет TechCrunch. Пользователи могут выбрать музыку из библиотеки Snapchat. Описание видео должно содержать хэштег topic.

Алгоритмы приложения подберут пользователю рекомендации на основе нескольких факторов: количестве лайков, времени на просмотр и другого. Со временем пользователь сам начнет лайкать видео, и алгоритм подберет ему ленту на основе личных предпочтений.

В отличие от TikTok в общую ленту Spotlight могут попасть видео с открытых и закрытых профилей, пишет издание. На записи с закрытых аккаунтов не будет видно имени пользователя, а пользователи не смогут связаться с создателем видео и обсудить ролик. Пользователи смогут подписаться на общедоступные профили и отправлять сообщение создателю видео — в Spotlight нет комментариев.

В августе 2020 года Snapchat анонсировала тестирование функции, позволяющей накладывать музыку на видео по аналогии с TikTok. Компания сообщила, что будет сотрудничать с музыкальным издательствами Warner Music Group, Warner Chappell, Universal Music Publishing Group, членами издательства NMPA, Merlin и другими.

В июле TikTok объявил о создании фонда в $200 млн для создателей из США. Сервис помогает пользователям заключать партнерские отношения с брендами и спонсорские сделки, а также обеспечивает монетизацию прямых трансляций, пишет TechCrunch.

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#новость #snapchat

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Проще написать, какой сервис не запустил эти Vine rip-off ы. В Одноклассниках есть?

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