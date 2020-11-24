Рост рекламной выручки замедлился на фоне роста конкуренции, а поглотить какой-то сервис вроде Instagram уже не выйдет, считает издание.

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В течение пяти лет Facebook увеличивала количество показов рекламы, чтобы увеличить выручку, и могла достигнуть точки насыщения, считает The Wall Street Journal. Однако из-за роста внимания со стороны регуляторов маловероятно, что соцсеть просто купит сервис вроде Instagram, чтобы решить свою проблему, указывает издание.

Согласно анализу стенограмм нескольких звонков инвесторам, доступных на FactSet, Facebook увеличивала количество рекламных объявлений на своих платформах в среднем на 30% в квартал с третьего квартала 2015 года.

Годовое изменение динамики рекламы Facebook за квартал

Издание отмечает, что всё это время цены на рекламу росли, но во второй половине 2018 года начали снижаться, причем наибольшее снижение произошло в 2020 году. Например, во втором квартале Facebook сообщила, что цены на рекламу снизились на 21% по сравнению с предыдущим годом, а количество показов рекламы выросло на 40%, пишет издание.

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По мнению WSJ, снижение цен было вызвано, в частности, сдвигом в сторону «Историй», в которых рекламные ролики короткие.

Однако в последнее время конкуренция со стороны других соцсетей стала более серьезной, указывает газета. Например, продажи рекламы Snapchat и Pinterest в третьем квартале выросли на 52% и 58% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Продажи рекламы Facebook выросли менее чем на 22%, хотя абсолютные показатели намного выше. На снижении продаж сказались бойкоты рекламодателей, которые решили перейти к конкурентам компании, а также то, что большинство клиентов — небольшие предприятия, пострадавшие от последствий пандемии, считает WSJ.

Ежеквартальная выручка Facebook от рекламы

Несмотря на все усилия компании, большинство пользователей используют Instagram и Facebook для чтения новостей и общения, а не покупок, пишет издание. Вице-президент Facebook по финансам Сьюзан Ли отметила во время звонка с инвесторами, что «после пандемии низкая вовлеченность пользователей приведёт к ограниченному росту рекламы, поэтому выручка в 2021 году будет больше зависеть от цен на неё».

По данным Visible Alpha, реклама в Instagram принесла примерно 25% в общей выручке Facebook за год, закончившийся 30 сентября 2020 года. При этом поглотить сервис вроде Instagram у соцсети не получится из-за жестких требований регуляторов.

Добавление рекламы в WhatsApp будет означать отсутствие безопасного обмена зашифрованными сообщениями для пользователей. Вместо этого Facebook заявила, что попытается монетизировать WhatsApp через услуги хостинга, оплачиваемые продавцами.

Тем не менее, пишет WSJ, попытки Facebook зарабатывать на чем-то, кроме рекламы, не доказаны: почти 99% общей выручки компании в третьем квартале 2020 года пришлись на рекламу.