Twitter вернёт систему верификации аккаунтов после трёх лет приостановки программы Материал редакции
Компания также анонсировала, что в 2021 году в Twitter появятся новые типы учетных записей и ярлыки.
Twitter представила новые правила верификации аккаунтов, которые вступят в силу в начале 2021 года. Они предварительные — компания попросила пользователей оставить отзывы по системе и представит отработанную на их основе окончательную версию 17 декабря.
Учетные записи, которые получат синюю галочку, должны быть «значимыми» и «активными». «Значимыми» компания называет шесть категорий аккаунтов:
- Государственные: страницы госструктур, президентов, послов, министров и других официальных лиц
- Компании, бренды и организации: они должны, например, индексироваться Google Trends, торговаться на публичных фондовых биржах, упоминаться в «Википедии» и другое.
- Новостные:аккаунты СМИ и их сотрудников. Независимые журналисты и фрилансеры могут пройти верификацию, если представят не менее трех авторских статей, опубликованных в течение шести месяцев перед подачей заявки и отвечающих требованиям компании.
- Развлекательные: страницы кино-, теле- и музыкальных студий. Личные учетные записи актеров, исполнителей, режиссеров и других известных лиц, если у них есть пять проектов на базе Imdb, а также упоминание на сайте уже верифицированной компании и в СМИ.
- Спортивные: профессиональные лиги, команды, спортсмены, а также тренеры. Проверку могут пройти клубные и студенческие команды, но не их представители.
- Активисты, организаторы и другие влиятельные лица: владельцы аккаунтов используют Twitter для распространения информации о проблеме и призыва к действиям «для стимулирования социально-экономических, политических или культурных изменений».
Аккаунты, которые планируют пройти верификацию, должны содержать полную информацию о владельце, подтвержденный номер телефона и адрес почты. Страницы пародистов, фанатов, домашних животных и вымышленных персонажей не могут получить галочку.
В некоторых случаях Twitter может забрать значок у пользователя: например, если он изменит свои данные, чтобы ввести людей в заблуждение, или начнет разжигать ненависть и героизировать насилие в твитах.
Компания также анонсировала, что в 2021 году добавятся другие способы идентификации — новые типы учетных записей и ярлыки. Подробности об этом Twitter пока не раскрывает.
В 2017 году Twitter приостановила верификацию аккаунтов. Компания заявила, что пересмотрит систему, так как многие рассматривают галочку как знак одобрения, тогда как она просто подтверждает личность. Причиной стала верификация профиля ультраправого активиста.
Наконец-то, старые СМИ, например kmru, подтвердят аккаунт. 😂.
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