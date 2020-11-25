Компания также анонсировала, что в 2021 году в Twitter появятся новые типы учетных записей и ярлыки.

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Twitter представила новые правила верификации аккаунтов, которые вступят в силу в начале 2021 года. Они предварительные — компания попросила пользователей оставить отзывы по системе и представит отработанную на их основе окончательную версию 17 декабря.

Учетные записи, которые получат синюю галочку, должны быть «значимыми» и «активными». «Значимыми» компания называет шесть категорий аккаунтов:

Государственные : страницы госструктур, президентов, послов, министров и других официальных лиц

страницы госструктур, президентов, послов, министров и других официальных лиц Компании, бренды и организации: они должны, например, индексироваться Google Trends, торговаться на публичных фондовых биржах, упоминаться в «Википедии» и другое.



Новостные:аккаунты СМИ и их сотрудников. Независимые журналисты и фрилансеры могут пройти верификацию, если представят не менее трех авторских статей, опубликованных в течение шести месяцев перед подачей заявки и отвечающих требованиям компании.



Развлекательные: страницы кино-, теле- и музыкальных студий. Личные учетные записи актеров, исполнителей, режиссеров и других известных лиц, если у них есть пять проектов на базе Imdb, а также упоминание на сайте уже верифицированной компании и в СМИ.

Спортивные: профессиональные лиги, команды, спортсмены, а также тренеры. Проверку могут пройти клубные и студенческие команды, но не их представители.

Активисты, организаторы и другие влиятельные лица: владельцы аккаунтов используют Twitter для распространения информации о проблеме и призыва к действиям «для стимулирования социально-экономических, политических или культурных изменений».



Аккаунты, которые планируют пройти верификацию, должны содержать полную информацию о владельце, подтвержденный номер телефона и адрес почты. Страницы пародистов, фанатов, домашних животных и вымышленных персонажей не могут получить галочку.

В некоторых случаях Twitter может забрать значок у пользователя: например, если он изменит свои данные, чтобы ввести людей в заблуждение, или начнет разжигать ненависть и героизировать насилие в твитах.

Компания также анонсировала, что в 2021 году добавятся другие способы идентификации — новые типы учетных записей и ярлыки. Подробности об этом Twitter пока не раскрывает.