ByteDance пытается заключить сделку с Oracle и Walmart с сентября.

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Власти США продлили срок продажи TikTok до 4 декабря, пишет Reuters со ссылкой на материалы суда. До этого числа владелец соцсети, компания ByteDance, должна закрыть сделку с Oracle и Walmart по продаже части бизнеса в США.

Если компания не завершит продажу вовремя, то соцсеть в стране могут заблокировать. Предыдущее постановление о продлении истекало 27 ноября. В TikTok отказались от комментариев.

ByteDance представила властям США новое предложение для решения проблем компании в стране, сказал изданию проинформированный источник. Представитель Минфина также сообщил, что власти продлили срок для рассмотрения «пересмотренного предложения».

Запрет TikTok в США

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности: власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.

TikTok может избежать блокировки, если продаст бизнес в стране американской компании. Трамп дал ByteDance 90 дней на отказ от бизнеса в США — до 15 ноября, но срок продлевают уже второй раз.

Соцсеть согласилась на сделку с Oracle, которую также одобрил Трамп. По условиям сделки, американская компания должна купить 12,5% акций новой компании TikTok Global и получить полный доступ к исходному коду, чтобы убедиться, что ByteDance не собирает данные 100 млн американских пользователей приложения, сообщили источники Bloomberg.

TikTok также будет сотрудничать с Walmart: ритейлер предварительно согласился купить 7,5%, а его гендиректор Даг Макмиллон войдет в совет директоров TikTok Global.

ByteDance и Oracle все еще не завершили сделку: китайская компания предложила подробные решения для этого в Комитет по иностранным инвестициям в США, но он игнорировал их несколько недель. На фоне этого TikTok попросила суд пересмотреть действия американских властей.