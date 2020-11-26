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Соцсети
Рая Хачатрян
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Власти США продлили срок продажи TikTok в стране до 4 декабря Материал редакции

ByteDance пытается заключить сделку с Oracle и Walmart с сентября.

2 комментария
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Власти США продлили срок продажи TikTok до 4 декабря, пишет Reuters со ссылкой на материалы суда. До этого числа владелец соцсети, компания ByteDance, должна закрыть сделку с Oracle и Walmart по продаже части бизнеса в США.

Если компания не завершит продажу вовремя, то соцсеть в стране могут заблокировать. Предыдущее постановление о продлении истекало 27 ноября. В TikTok отказались от комментариев.

ByteDance представила властям США новое предложение для решения проблем компании в стране, сказал изданию проинформированный источник. Представитель Минфина также сообщил, что власти продлили срок для рассмотрения «пересмотренного предложения».

Запрет TikTok в США

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете TikTok в стране по соображениям национальной безопасности: власти обвинили компанию в том, что она передает данные американских пользователей китайским властям.

TikTok может избежать блокировки, если продаст бизнес в стране американской компании. Трамп дал ByteDance 90 дней на отказ от бизнеса в США — до 15 ноября, но срок продлевают уже второй раз.

Соцсеть согласилась на сделку с Oracle, которую также одобрил Трамп. По условиям сделки, американская компания должна купить 12,5% акций новой компании TikTok Global и получить полный доступ к исходному коду, чтобы убедиться, что ByteDance не собирает данные 100 млн американских пользователей приложения, сообщили источники Bloomberg.

TikTok также будет сотрудничать с Walmart: ритейлер предварительно согласился купить 7,5%, а его гендиректор Даг Макмиллон войдет в совет директоров TikTok Global.

ByteDance и Oracle все еще не завершили сделку: китайская компания предложила подробные решения для этого в Комитет по иностранным инвестициям в США, но он игнорировал их несколько недель. На фоне этого TikTok попросила суд пересмотреть действия американских властей.

Отдельные ограничения на TikTok со стороны Министерства торговли США были заблокированы федеральными судами. 13 ноября Минторг временно отказалось от введения ограничений на работу соцсети в стране.

#новость #сшапротивtiktok #tiktok

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Георгий Беглорян

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когда-нибудь РКН попросит продать Фейсбук в России 

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Разве не уже? :)

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