828
В бета-версии Telegram для Android появились голосовые чаты для групп Материал редакции
До этого мессенджер анонсировал появление групповых видеозвонков в 2020 году.
- Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение голосовые чаты, сообщил «Код Дурова» в своём канале в мессенджере.
- Создать голосовой чат можно в публичной группе. В зависимости от настроек доступа участвовать в разговоре могут как все участники группы, так и только администраторы.
- Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в Telegram-канале tgfiles.
- В марте 2014 года в Telegram появились голосовые сообщения. В марте 2017 года разработчики мессенджера запустили в мобильном приложении звонки. В апреле 2020 года Telegram анонсировал групповые видеозвонки, мессенджер пообещал запустить их в ближайшие месяцы.
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram"], "comments": 6, "likes": 10, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 182217, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Nov 2020 11:34:40 +0300", "is_special": false }
Техника
Программа для томографической реконструкции Smart Tomo Engine: разработка и тестирование на «Эльбрусе»
Сегодня расскажу сразу о двух любимых темах: компьютерной томографии (КТ) и отечественном процессоре «Эльбрус». Если…
Блоги компаний
Митапы для продуктовой компании: чек-лист, ошибки и успехи
Что такое машинное зрение и как мы смогли его использовать в горной добыче
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Общественники предложили…
Вопросы и ответы: инвестиции в…
Общественники предложили…
Доставка Fivepost от Пятерочки…
Как я потратил 1 млн рублей на…
«ЮKassa»: оборот российских…
«ЮKassa»: оборот российских…
SAFE vs Конвертируемый заем по…
Звонить нельзя писать в чаты…
OneTwoTrip не возвращает деньги…
«Туту.ру» начал продавать…
«ЮKassa»: оборот российских…
Артур
А кто нибудь может кратко объяснить за какие деньги живет телеграм или будет жить в дальнейшем? Насколько я знаю он вообще не имеет ограничения на хранения файлов и многие используют его как файлообменник или облако
Дмитрий ОверчукАртур
на деньги Дурова
ты думаешь почему он неделями не ест?
Для СохраненияАртур
Подозреваю что дуров собирают свою "бигдату" и продаёт её.
Ещё можно спросить как он заработал на вконтакте и прочее.
Антон ДобронравовАртур
Как минимум сейчас 30% от собранного $1,7 млрд на TON себе оставил Дуров, вернув инвесторам только 70%. То есть бюджет пополнился на ±$500 млн.
Maksym KholodАртур
Если вы не платите за товар - вы и есть товар 😉
Кирилл Крайнов
Discord?