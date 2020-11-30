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Евгения Евсеева
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В бета-версии Telegram для Android появились голосовые чаты для групп Материал редакции

До этого мессенджер анонсировал появление групповых видеозвонков в 2020 году.

  • Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение голосовые чаты, сообщил «Код Дурова» в своём канале в мессенджере.
  • Создать голосовой чат можно в публичной группе. В зависимости от настроек доступа участвовать в разговоре могут как все участники группы, так и только администраторы.
  • Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в Telegram-канале tgfiles.
  • В марте 2014 года в Telegram появились голосовые сообщения. В марте 2017 года разработчики мессенджера запустили в мобильном приложении звонки. В апреле 2020 года Telegram анонсировал групповые видеозвонки, мессенджер пообещал запустить их в ближайшие месяцы.
«Код Дурова»

#новость #telegram

Евгения Евсеева
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6 комментариев
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Артур

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А кто нибудь может кратко объяснить за какие деньги живет телеграм или будет жить в дальнейшем? Насколько я знаю он вообще не имеет ограничения на хранения файлов и многие используют его как файлообменник или облако

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Дмитрий Оверчук

Артур
18

на деньги Дурова

ты думаешь почему он неделями не ест?

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Для Сохранения

Артур
0

Подозреваю что дуров собирают свою "бигдату" и продаёт её.

Ещё можно спросить как он заработал на вконтакте и прочее.

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Антон Добронравов

Артур
0

Как минимум сейчас 30% от собранного $1,7 млрд на TON себе оставил Дуров, вернув инвесторам только 70%. То есть бюджет пополнился на ±$500 млн.

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Maksym Kholod

Артур
0

Если вы не платите за товар - вы и есть товар 😉

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Кирилл Крайнов

0

Discord?

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