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vc.ru
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Таня Боброва
Соцсети

Instagram* обновил личные сообщения: теперь их можно запланировать, закрепить и переводить с иностранных языков

А ещё можно делиться песнями, не выходя из приложения.

  • Об обновлениях пишет The Verge. В частности, соцсеть добавила функцию перевода сообщений в личных чатах. На старте доступно 99 языков. Перевод появится под оригинальным сообщением, у редактора vc.ru получилось перевести сообщение с русского на английский.
  • Теперь пользователи смогут делиться музыкой, не выходя из приложения. Каталог с песнями находится во вкладке со стикерами в строке ввода сообщения. Получатель сможет прослушать 30-секундное превью, указала Meta*.
  • Пользователи смогут закрепить определённые сообщения — текстовые, изображения или Reels — в верхней части личного или группового чата. Управлять закреплёнными сообщениями можно, удерживая их.
Источник: Instagram*
Источник: Instagram*
  • Ещё одно обновление — функция, которая позволит добавлять пользователей в групповой чат с помощью персонализированного QR-кода. Нужно в групповом чате нажать на его название, затем на ссылку приглашения и QR-код.
  • Появилась функция отложенных сообщений: можно запланировать отправку на срок до четырёх недель вперёд. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку «Отправить».
Источник: Instagram*
Источник: Instagram*

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещённой в России.

#новости #instagram

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