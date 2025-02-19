Instagram* обновил личные сообщения: теперь их можно запланировать, закрепить и переводить с иностранных языков

А ещё можно делиться песнями, не выходя из приложения.Об обновлениях пишет The Verge. В частности, соцсеть добавила функцию перевода сообщений в личных чатах. На старте доступно 99 языков. Перевод появится под оригинальным сообщением, у редактора vc.ru получилось перевести сообщение с русского на английский.Теперь пользователи смогут делиться музыкой, не выходя из приложения. Каталог с песнями находится во вкладке со стикерами в строке ввода сообщения. Получатель сможет прослушать 30-секундное превью, указала Meta*.Пользователи смогут закрепить определённые сообщения — текстовые, изображения или Reels — в верхней части личного или группового чата. Управлять закреплёнными сообщениями можно, удерживая их.Источник: Instagram*Ещё одно обновление — функция, которая позволит добавлять пользователей в групповой чат с помощью персонализированного QR-кода. Нужно в групповом чате нажать на его название, затем на ссылку приглашения и QR-код.Появилась функция отложенных сообщений: можно запланировать отправку на срок до четырёх недель вперёд. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку «Отправить».Источник: Instagram**Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещённой в России.#новости #instagram