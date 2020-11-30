CNBC: Salesforce договорилась о покупке Slack — о сделке объявят 1 декабря Материал редакции
На фоне новостей о переговорах 25 ноября акции Slack выросли более чем на 25%.
Американский разработчик программного обеспечения Salesforce объявит о покупке корпоративного мессенджера Slack 1 декабря 2020 года после закрытия рынка, пишет CNBC со ссылкой на неназванные источники. 1 декабря Salesforce планирует отчитаться за квартал.
По их словам, сделка будет оплачена поровну деньгами и акциями. Оценка компании превысит рыночную капитализацию, которая составляет около $24 млрд, утверждает издание.
О переговорах Salesforce и Slack 25 ноября сообщили источники The Wall Street Journal и Reuters. На фоне новости акции мессенджера взлетели более чем на 25%, в рыночная стоимость — с $17 млрд до $20 млрд. В Slack и Salesforce не комментировали возможную сделку.
Slack растёт на фоне пандемии: во втором квартале 2020 года компания увеличила выручку на 49%, до $215,9 млн, и сократила убыток с $359,6 млн в 2019 году до $73 млн. Общее количество платных пользователей Slack достигло 130 тысяч, что на 30% больше, чем годом ранее.
CNBC отмечает, сто сделка может сделать Slack «более серьёзным конкурентом» сервису Teams от Microsoft.
корпоративные монстры за несколько лет не осилили написать свои клиенты на нативных языках и работают в нескольк раз медленнее телеги.
какая упоротость и зациленность на деньгах, а не продукте должна быть у менеджеров, чтобы продолжать из года в год эту стратегию
Слак так тогда факапнулся с майкрософтом, что его попытки догнать Teams теперь не вызывают сопереживания.
во втором квартале 2020 года компания увеличила выручку на 49%, до $215,9 млн, и сократила убыток с $359,6 млн в 2019 году до $73 млн.
Что же они задумали делать с этой чёрной дырой, поглощающей деньги? 🤔
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