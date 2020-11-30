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Таня Боброва
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CNBC: Salesforce договорилась о покупке Slack — о сделке объявят 1 декабря Материал редакции

На фоне новостей о переговорах 25 ноября акции Slack выросли более чем на 25%.

7 комментариев
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Американский разработчик программного обеспечения Salesforce объявит о покупке корпоративного мессенджера Slack 1 декабря 2020 года после закрытия рынка, пишет CNBC со ссылкой на неназванные источники. 1 декабря Salesforce планирует отчитаться за квартал.

По их словам, сделка будет оплачена поровну деньгами и акциями. Оценка компании превысит рыночную капитализацию, которая составляет около $24 млрд, утверждает издание.

О переговорах Salesforce и Slack 25 ноября сообщили источники The Wall Street Journal и Reuters. На фоне новости акции мессенджера взлетели более чем на 25%, в рыночная стоимость — с $17 млрд до $20 млрд. В Slack и Salesforce не комментировали возможную сделку.

Slack растёт на фоне пандемии: во втором квартале 2020 года компания увеличила выручку на 49%, до $215,9 млн, и сократила убыток с $359,6 млн в 2019 году до $73 млн. Общее количество платных пользователей Slack достигло 130 тысяч, что на 30% больше, чем годом ранее.

CNBC отмечает, сто сделка может сделать Slack «более серьёзным конкурентом» сервису Teams от Microsoft.

#новость #salesforce #slack

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7 комментариев
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Denis Denis

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корпоративные монстры за несколько лет не осилили написать свои клиенты на нативных языках и работают в нескольк раз медленнее телеги.
какая упоротость  и зациленность на деньгах, а не продукте должна быть у менеджеров, чтобы продолжать из года в год эту стратегию

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Тимофей Чекулаев

Denis
1

Согласен кстати... Телега очень удобна

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Danil Khasanshin

3
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Yury Tsoy

Danil
0

И в итоге Teams опережают Slack по выручке и платящей базе.

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Alex Kukharenko

0

Слак так тогда факапнулся с майкрософтом, что его попытки догнать Teams теперь не вызывают сопереживания. 

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101

0

Надеюсь Salesforce не испортит дизайн slack

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Ol Ka

0

во втором квартале 2020 года компания увеличила выручку на 49%, до $215,9 млн, и сократила убыток с $359,6 млн в 2019 году до $73 млн.

Что же они задумали делать с этой чёрной дырой, поглощающей деньги? 🤔

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