На фоне новостей о переговорах 25 ноября акции Slack выросли более чем на 25%.

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Американский разработчик программного обеспечения Salesforce объявит о покупке корпоративного мессенджера Slack 1 декабря 2020 года после закрытия рынка, пишет CNBC со ссылкой на неназванные источники. 1 декабря Salesforce планирует отчитаться за квартал.

По их словам, сделка будет оплачена поровну деньгами и акциями. Оценка компании превысит рыночную капитализацию, которая составляет около $24 млрд, утверждает издание.

О переговорах Salesforce и Slack 25 ноября сообщили источники The Wall Street Journal и Reuters. На фоне новости акции мессенджера взлетели более чем на 25%, в рыночная стоимость — с $17 млрд до $20 млрд. В Slack и Salesforce не комментировали возможную сделку.

Slack растёт на фоне пандемии: во втором квартале 2020 года компания увеличила выручку на 49%, до $215,9 млн, и сократила убыток с $359,6 млн в 2019 году до $73 млн. Общее количество платных пользователей Slack достигло 130 тысяч, что на 30% больше, чем годом ранее.

CNBC отмечает, сто сделка может сделать Slack «более серьёзным конкурентом» сервису Teams от Microsoft.