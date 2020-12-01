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«ВКонтакте» создала единый каталог объявлений пользователей соцсети и «Юлы» Материал редакции
Это позволит продавцам увеличить аудиторию, так как объявления попадают сразу на две площадки.
- «ВКонтакте» запустила раздел «Объявления», где покажет предложения от пользователей соцсети и сервиса «Юла», сообщили vc.ru в компаниях.
- Товары, опубликованные на «Юле» или в разделе «ВКонтакте», одновременно попадают на обе площадки. При этом продавец и клиент могут переписываться там, где удобно каждому: один из них может писать сообщение в «Юле», а другой ответить во «ВКонтакте».
- Объявления можно разместить в группах «ВКонтакте»: функцию подключили четыре тысячи сообществ с суммарной аудиторией 26 млн пользователей.
- «Объявления» доступны в мобильном приложении соцсети во вкладке «Сервисы» и вскоре появятся в десктопной версии, добавила компания.
- Одновременно с этим сервис объявлений представил «Яндекс». У сервиса уже есть сайт, а также раздел встроен в приложение «Яндекса». В ближайшие дни выйдут отдельные приложения для iOS и Android, обещала компания.
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Теперь вашу фигню и тут и там показывают
Вячеслав Григорьев
Я в вк не сижу практически с тех пор как появилась телега, я понимаю в чем прикол супераппов для кампаний, тупо коммерческая история, впихнуть невпихуемое и срубить баблишка переливая траф, но с стороны пользователя это лютое гавнище, как минимум они все копируют китайские супераапы, но там это в рамках экосистемы и все сделано под юзера а у нас просто устроили свалку всех сервисов в одном и называют это гордо суперапп, а на деле помойка.
Ну хотя чего ожидать от mail.ru, не знаю не одного сервиса который сделан для пользователей.
А ведь мы ванговали:
reutantonВячеслав
Не благодари: https://www.lingscars.com/
Vladislav TsyplukhinВячеслав
Я в ВК не сижу практически с тех пор, как появилась телега, но понимаю, что есть объективная статистика, а на информацию лично обо мне поебать примерно всем, поэтому не засоряю ей эфир. Не сидя в ВК, я также понимаю, что это теперь просто бизнес, который стремится улучшать свои показатели — вроде в этом не было ничего зазорного в определении коммерческой структуры (ну, кроме как для тех, кто верит в разные детские сказки). И экосистема, если она правильно будет собрана, это один из способов повлиять на показатели, увеличив их кратно. Как человек, который немного разбирается в разработке, могу только догадываться, насколько сложно соединить между собой эти огромные системы и сколько будет еще таких промежуточных итераций. Поэтому стараюсь обходиться без передергиваний и поспешных выводов, тем более что продуктовая команда ВК все ещё на головы выше большинства российских сервисов.
Чего не скажешь о людях, которые, если судить по комментариям, хорошо разбираются во всех вопросах и дают глубокие анализы вроде «нет ни одного сервиса, сделанного для пользователей, все копируют у Китая». Однобокие, однотипные, поверхностные эксперты.
Карен ГаспарянVladislav
Нет
Вячеслав ГригорьевVladislav
Назовите пожалуйста хоть 1 сервис мейл ру который реально любят и ценят юзеры.
Чтоб прям чувствовалось что команда сервиса реально заботится о проекте а не садит тебя в клетку и пиздит палками пока ты не закинешь донат.
VladislavВячеслав
Такая большая аудитория не измеряется удовлетворенностью смузи-хипстеров, которых надо смазать сахаром и продать им красивую историю, помимо того, что даешь им стабильно работающий продукт, решающий конкретные задачи. Не сомневаюсь, что найдется много людей (очень), которые довольны продуктами, продавали что-то на «Юле», общаются с друзьями и так далее — это подтверждает статистика. Рунет — это не мы с вами, это огромная страна разных людей.
iliaВячеслав
ВК пока ближе всех в России к понятию "суперапп", причем сделано это не назойливо - пока в "сервисы" сам не зайдешь, тебе в ленте или в сообщения это не пихают. Вот что не очень быстро запускаются приложения эти внутри ВК при их небольшом, в общем-то, числе...
Ну и как бы странно обзывать что-то говнищем, если "не сижу, не юзаю, не видел, не знаю"
Вячеслав Григорьевilia
Ок, развернуто:
Сидел с 2006-2007 года. Все было гуд. Но когда в стране началось хер пойми что:
1. - Начали запрещать, блокировать паблики.
2. - Начали сливать персональную инфу пользователей в мвд и начались посадки.
2. - Запилил платную музыку и отрубили возможность бесплатно слушать.
3.- Начали запиливать тонну сервисов которые мне в хер не упали.
4.- Вк начал стагнировать, начали появляться альтернативные и безопасные сервисы.
5. - Рука мейлру для меня это Мидас в обратную сторону.
Комментарий удален
Вячеслав Сергеев
Ответ Мейла яндексу))
one you follow
ВЪюле
Dennis Gerasimov
ой бль, ну вот нахера?
Была ВКашечка уютной, а станет еб...нутой
Щаз же ведь и алгоритмы подкрутят, чтобы объявы чаще светились в лентах
*плакаю*
Mike KDennis
так она же с самого момента продажи мейлу всё вниз и вниз
Родион ГаланевDennis
Объявы уже были в ВК. Я даже продал через них камеру и объектив. Продал быстро, кстати. И вот они вернулись в другой реинкарнации. По мне так это лучше сториз и копии тиктока.
Dennis GerasimovРодион
Я о другом. О насильном впихивании Юлы ввезде, при том что Юла как площадка для купли-продажи особой ценности не представляет