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Соцсети
Рая Хачатрян
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«ВКонтакте» создала единый каталог объявлений пользователей соцсети и «Юлы» Материал редакции

Это позволит продавцам увеличить аудиторию, так как объявления попадают сразу на две площадки.

  • «ВКонтакте» запустила раздел «Объявления», где покажет предложения от пользователей соцсети и сервиса «Юла», сообщили vc.ru в компаниях.
  • Товары, опубликованные на «Юле» или в разделе «ВКонтакте», одновременно попадают на обе площадки. При этом продавец и клиент могут переписываться там, где удобно каждому: один из них может писать сообщение в «Юле», а другой ответить во «ВКонтакте».
  • Объявления можно разместить в группах «ВКонтакте»: функцию подключили четыре тысячи сообществ с суммарной аудиторией 26 млн пользователей.
  • «Объявления» доступны в мобильном приложении соцсети во вкладке «Сервисы» и вскоре появятся в десктопной версии, добавила компания.
  • Одновременно с этим сервис объявлений представил «Яндекс». У сервиса уже есть сайт, а также раздел встроен в приложение «Яндекса». В ближайшие дни выйдут отдельные приложения для iOS и Android, обещала компания.

#новость #вконтакте #юла

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15 комментариев
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Холден Колфилд

14

Теперь вашу фигню и тут и там показывают

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Вячеслав Григорьев

6

Я в вк не сижу практически с тех пор как появилась телега, я понимаю в чем прикол супераппов для кампаний, тупо коммерческая история, впихнуть невпихуемое и срубить баблишка переливая траф, но с стороны пользователя это лютое гавнище, как минимум они все копируют китайские супераапы, но там это в рамках экосистемы и все сделано под юзера а у нас просто устроили свалку всех сервисов в одном и называют это гордо суперапп, а на деле помойка.

Ну хотя чего ожидать от mail.ru, не знаю не одного сервиса который сделан для пользователей.

А ведь мы ванговали:

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reutanton

Вячеслав
3

Не благодари: https://www.lingscars.com/

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Vladislav Tsyplukhin

Вячеслав
2

Я в ВК не сижу практически с тех пор, как появилась телега, но понимаю, что есть объективная статистика, а на информацию лично обо мне поебать примерно всем, поэтому не засоряю ей эфир. Не сидя в ВК, я также понимаю, что это теперь просто бизнес, который стремится улучшать свои показатели — вроде в этом не было ничего зазорного в определении коммерческой структуры (ну, кроме как для тех, кто верит в разные детские сказки). И экосистема, если она правильно будет собрана, это один из способов повлиять на показатели, увеличив их кратно. Как человек, который немного разбирается в разработке, могу только догадываться, насколько сложно соединить между собой эти огромные системы и сколько будет еще таких промежуточных итераций. Поэтому стараюсь обходиться без передергиваний и поспешных выводов, тем более что продуктовая команда ВК все ещё на головы выше большинства российских сервисов.

Чего не скажешь о людях, которые, если судить по комментариям, хорошо разбираются во всех вопросах и дают глубокие анализы вроде «нет ни одного сервиса, сделанного для пользователей, все копируют у Китая». Однобокие, однотипные, поверхностные эксперты.

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Карен Гаспарян

Vladislav
0

Нет

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Вячеслав Григорьев

Vladislav
0

Назовите пожалуйста хоть 1 сервис мейл ру который реально любят и ценят юзеры.
Чтоб прям чувствовалось что команда сервиса реально заботится о проекте а не садит тебя в клетку и пиздит палками пока ты не закинешь донат.

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Vladislav

Вячеслав
0

Такая большая аудитория не измеряется удовлетворенностью смузи-хипстеров, которых надо смазать сахаром и продать им красивую историю, помимо того, что даешь им стабильно работающий продукт, решающий конкретные задачи. Не сомневаюсь, что найдется много людей (очень), которые довольны продуктами, продавали что-то на «Юле», общаются с друзьями и так далее — это подтверждает статистика. Рунет — это не мы с вами, это огромная страна разных людей.

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ilia

Вячеслав
0

ВК пока ближе всех в России к понятию "суперапп", причем сделано это не назойливо - пока в "сервисы" сам не зайдешь, тебе в ленте или в сообщения это не пихают. Вот что не очень быстро запускаются приложения эти внутри ВК при их небольшом, в общем-то, числе...

Ну и как бы странно обзывать что-то говнищем, если "не сижу, не юзаю, не видел, не знаю"

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Вячеслав Григорьев

ilia
0

Ок, развернуто:

Сидел с 2006-2007 года. Все было гуд. Но когда в стране началось хер пойми что:
1. - Начали запрещать, блокировать паблики.
2. - Начали сливать персональную инфу пользователей в мвд и начались посадки.
2. - Запилил платную музыку и отрубили возможность бесплатно слушать.
3.- Начали запиливать тонну сервисов которые мне в хер не упали.
4.- Вк начал стагнировать, начали появляться альтернативные и безопасные сервисы.
5. - Рука мейлру для меня это Мидас в обратную сторону.

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Комментарий удален

Вячеслав Сергеев

1

Ответ Мейла яндексу))

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one you follow

0

ВЪюле

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Dennis Gerasimov

–1

ой бль, ну вот нахера? 

Была ВКашечка уютной, а станет еб...нутой

Щаз же ведь и алгоритмы подкрутят, чтобы объявы чаще светились в лентах
*плакаю*

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Mike K

Dennis
0

так она же с самого момента продажи мейлу всё вниз и вниз

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Родион Галанев

Dennis
0

Объявы уже были в ВК. Я даже продал через них камеру и объектив. Продал быстро, кстати. И вот они вернулись в другой реинкарнации. По мне так это лучше сториз и копии тиктока.

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Dennis Gerasimov

Родион
0

Я о другом. О насильном впихивании Юлы ввезде, при том что Юла как площадка для купли-продажи особой ценности не представляет 

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