Криптовалюта Libra, поддерживаемая Facebook, меняет название на Diem Network

Libra Association, криптовалютный проект, запущенный Facebook Inc. и вызвавший негативную реакцию со стороны регулирующих органов во всем мире, надеется, что новое имя даст новый шанс, чтобы привлечь внимание регуляторов и закрепиться на развивающемся рынке.

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Почти сразу же после запуска Libra в июне 2019 года политики и регуляторы выразили обеспокоенность по поводу этих усилий. Они беспокоились о неприкосновенности частной жизни, об отмывании денег и о том, что такие компании, как Facebook, отбирают власть у центральных банков. Такие компании, как PayPal Holdings Inc. и Visa Inc. отреклись от проекта, в который первоначально надеялись привлечь 100 членов перед запуском.

Новая Diem Network, которая сегодня насчитывает 27 участников, отказалась от цели в 100 членов и продвигается медленнее. Группа планирует выпустить Stablecoin - цифровую валюту, привязанную к внешнему активу, который, в свою очередь, будет привязан к доллару США.

Facebook насчитывает более 2 миллиардов пользователей, некоторых из которых можно убедить попробовать Diem. Но гигант социальных сетей ранее работал, чтобы дистанцироваться от Libra. В мае он переименовал свою блокчейн-группу Calibra в Novi, чтобы сделать ее менее похожей на Libra.