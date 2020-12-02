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«Одноклассники» разрешили размещать в соцсети мини-приложения из «ВКонтакте» Материал редакции
Пользователи смогут, например, заказывать такси и еду в соцсети, а разработчики — размещать приложения сразу на двух площадках.
- «Одноклассники» запустили раздел «Приложения», в котором будут собраны мини-приложения с платформы VK Mini Apps из «ВКонтакте», рассказали vc.ru в соцсети. Он уже доступен в приложении на Android, а в ближайшее время появится на iOS.
- В разделе уже есть сервис заказа такси от «Ситимобил», доставки еды от Delivery Club, поиска работы от Worki, а также мини-приложения о курсах валют и прогнозе погоды. Всего в VK Mini Apps около 22,6 тысяч мини-приложений.
- Разработчики смогут разместить свой сервис в «Одноклассниках» бесплатно, но нужно пройти модерацию — заявку можно подать в настройках мини-приложения. Автором приложения может быть как независимая команда, так и представители бизнеса.
- Благодаря платформе для пользователей появятся новые услуги внутри соцсети, а разработчики смогут размещать приложения сразу на двух площадках, получая дополнительную аудиторию, отмечают в «Одноклассниках».
- Пока монетизация в соцсети недоступна, но в будущем разработчики смогут зарабатывать с помощью рекламы и покупок внутри мини-приложений, уточнили в компании. Продвигать свои приложения в соцсети разработчики смогут с помощью рекламного кабинета.
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Михаил Кузин
Мультипомойка
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не мультипомойка, а суперапп 👍
Игорь Протасов
Скоро объединят в одну сеть "в однокласснике"?
Автосервис на Волоколамке,132
да уже объединять можно, в принципе :)
Холден Колфилд
Мои Одноклассники только будут рады