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Соцсети
Таня Боброва
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TikTok начала тестировать видео длительностью до трёх минут Материал редакции

Соцсеть заходит на территорию YouTube.

  • TikTok разрешила части пользователей загружать видео длительностью до трёх минут, обратил внимание в Twitter бывший директор по социальным медиа The Next Web, консультант Мэтт Наварра.
  • Сейчас ограничение для видео составляет одну минуту. The Verge отмечает, что это оптимальное время: короткие ролики позволяют легко переходить к следующему видео.
  • Однако три минуты позволят авторам снимать, например, трейлеры или уроки макияжа — сейчас такие видео чаще встречаются на YouTube, указывает издание. В TikTok пока не ответили на запрос о комментарии.
Matt Navarra @MattNavarra
😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 https://t.co/9ifs7s7Uh3

#новость #tiktok

Таня Боброва PLUS
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2 комментария
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Константин Полухтин

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Круто! Теперь мы сможем видеть больше танцев и тупых шуток в одном видео!

А на самом деле, идея норм. Надоели нарезки хороших видео в ТикТок в 5-6 частей.

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Дмитрий О

0

Скоро станет TikTube

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