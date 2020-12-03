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TikTok начала тестировать видео длительностью до трёх минут Материал редакции
Соцсеть заходит на территорию YouTube.
- TikTok разрешила части пользователей загружать видео длительностью до трёх минут, обратил внимание в Twitter бывший директор по социальным медиа The Next Web, консультант Мэтт Наварра.
- Сейчас ограничение для видео составляет одну минуту. The Verge отмечает, что это оптимальное время: короткие ролики позволяют легко переходить к следующему видео.
- Однако три минуты позволят авторам снимать, например, трейлеры или уроки макияжа — сейчас такие видео чаще встречаются на YouTube, указывает издание. В TikTok пока не ответили на запрос о комментарии.
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Константин Полухтин
Круто! Теперь мы сможем видеть больше танцев и тупых шуток в одном видео!
А на самом деле, идея норм. Надоели нарезки хороших видео в ТикТок в 5-6 частей.
Дмитрий О
Скоро станет TikTube