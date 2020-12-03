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«Одноклассники» в партнёрстве с Boosty.to запустили сервис для пожертвований сообществам Материал редакции
Авторы смогут монетизировать контент, а общественные организации — запускать благотворительные сборы.
- Администраторы групп в «Одноклассниках» смогут получать пожертвования с помощью сервиса «Донаты», рассказали vc.ru в компании. Соцсеть запустила его вместе с сервисом монетизации авторского контента Boosty.to (развивает Mail.ru Group).
- Пользователи соцсети смогут перевести администраторам любую сумму от 1 рубля, в том числе анонимно. Подписчикам для перевода денег нужно нажать кнопку «Поддержите группу», которая расположена над лентой с новостями сообщества.
- На старте комиссия сервиса составит 5%. Собранные группой средства будут раз в сутки автоматически зачисляться на банковскую карту, указанную при настройке «Донатов». Комиссия за вывод средств взимается отдельно.
- Пока подключить сбор пожертвований можно в группах не менее чем с 50 тысячами участников, в будущем сервис появится у остальных. Для подключения администраторы должны выбрать пункт меню «Донаты» в настройках и указать сумму и цель.
- В июне 2020 года пожертвования для групп и авторов запустила «ВКонтакте». За услуги платформы VK Donut соцсеть берёт комиссию 5%.
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Холден Колфилд
Здравствуйте
Я представляю сообщество Сергеев и хочу чтобы им помогали материально
Спасибо
Константин Вершинин
Здравствуйте
Я представляю сообщество Тимофеев и хочу чтобы им помогали материально
Спасибо
Олег Волков
Напомнило отличный сайт boobs, который представлял собой аналог баш.орг по механике - UGC + рейтинг + отсутствие рекламы + минималистический дизайн.
Только адрес куда-то потерялся, а в поисковике его нереально найти из-за популярности слова :)