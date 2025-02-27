Пользователи Instagram* пожаловались на наплыв кровавого и порнографического контента в Reels — некоторый показывался без предупреждений

Владеющая соцсетью Meta* извинилась перед аудиторией и сказала, что «исправила ошибку».Объяснять, с чем связана эта «ошибка» и всех ли пользователей затронула, она не стала.Компания отметила, что модерация пропускает часть «жестокого» контента, но только если он повышает осведомлённость в темах, связанных с правами человека, вооружёнными конфликтами и терроризмом. Такие публикации закрыты предупреждением — чтобы их открыть, нужно нажать на кнопку «Показать Reel».Неприемлемому контенту были посвящены все последние ветки в саббредите r/Instagram*. Пользователи поделились, что видят в ленте рекомендаций порно, групповые нападения с летальным исходом, расстрелы, издевательства над животными, «жуткий» ИИ-контент, полицейское насилие, зоофилию.В некоторых роликах людей растаптывали слоны и переезжали машины. Кому-то попались видеокадры, как из колодца достают мёртвых детей, сцены с родами, самоубийствами, школьной стрельбой и расчленением. Часть контента проигрывалась автоматически.Пользователи сомневаются, что компания с капитализацией в $1,7 трлн могла допустить такую «ошибку». По их догадкам, так было задумано. У аккаунтов с жестоким контентом были схожие названия, описания и странные ссылки. Их насторожило и то, что проблема не получила освещения в СМИ.Так выглядела лента Reels у части пользователей. Источник: Х*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской и запрещена. #новости