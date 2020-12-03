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Лиана Липанова
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В Instagram в России появилась возможность добавить музыку в «Истории» Материал редакции

Но песен пока мало.

18 комментариев
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После обновления в «Истории» в Instagram в России можно добавлять музыку, заметил Telegram-канал «Кухня Яндекс.Дзена».

Чтобы записать «Историю» под музыку, нужно выбрать раздел «Аудио» до начала съёмки. В открывшемся окне можно выбрать одну из предложенных песен, подобрать музыку по определённом жанру или найти трек в поиске.

Однако пока в базе Instagram мало песен, обратил внимание редактор vc.ru.

После выбора трека пользователь должен обрезать его до 15 секунд и записать «Историю». После съёмки на готовом видео будет отображаться стикер с названием песни и именем исполнителя, а также обложкой альбома.

В августе 2020 года Instagram запустила похожий на TikTok сервис Reels в некоторых странах, но не в России. Тогда в компании объясняли, что Reels не работает в странах, где сервис не обладает правами на использование музыки.

На момент публикации заметки в Instagram не ответили на вопросы vc.ru, с кем из правообладателей соцсеть подписала соглашения и появится ли теперь Reels в России.

#новость #instagram

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18 комментариев
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Двадцать Один

4

прогресс дошёл))

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Рыжий спрей

3

🙏🙏🙏😇🔥💯‼️🔝

Ответить

Максим Афанасьев

Рыжий
0

Вы, судя по всему, долго ждали эту фичу

Ответить

Рыжий спрей

Максим
0

Ой да ладно, это ж стеб над инста-моделями и прочими блогерами ))

Ответить

Максим Афанасьев

1

Лучшая выдача по этому запросу. Инстаграм как всегда держит уровень

Ответить

Алексис Второй

Максим
1

Есть самый важный инструментал, больше ничего не надо.

Ответить

Дмитрий Трифонов

1

хоть одна хорошая новость за весь день

Ответить

Антон Крупнов

0

Расходимся, что-то музыки там совсем нет 🙄
Может у меня что не так, но даже той, стона скрине нет

Ответить

Kumsiyat Shamkhalova

0

Может кто-то подскажет когда отвечает техподдержка, или в течении сколько дней после того как отправили фото с кодом.

Ответить

Konstantin Isaev

0

Музыка в историях от других пользователей все равно не доступна для прослушивания

Ответить

Ильдар Минибаев

0

Это штука давно в бэтта версии была))))
Вчера прошло обновления и инста слетала после открытия с уровнем заряда до 20% сейчас вроде норм!

Ответить

Alisa Lynx

0

Давно пора)) надоело видеть в сторис надпись «Музыка Instagram не доступна в вашем регионе»

Ответить

Ильдар Минибаев

0

Также появилась функция в инсте съемка из нескольких источников но данная функция только для аккаунтов бизнес страниц

Ответить

Ильдар Минибаев

Ильдар
0

Я ее не тестировал)))

Ответить

Михаил М

0

Поздно, успех тиктока уже не повторить.

Ответить

Коля Селивёрстов

0

 добавить то можно, но когда смотришь сторис, то пишет в вашем регионе музыка не доступна, рука лицо.

Ответить

malleyaa

–1

ой, да всем насрать.
в инсте остались только торгаши воздуха, по моим ощущениям.
все остальные свалили в телеграм.

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Ильдар Минибаев

malleyaa
0

На телеге одни боты))) А инсту вести надо также как и группу. Хотя черт знает кто для чего регистрируются! 

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