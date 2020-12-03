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В Instagram в России появилась возможность добавить музыку в «Истории» Материал редакции
Но песен пока мало.
После обновления в «Истории» в Instagram в России можно добавлять музыку, заметил Telegram-канал «Кухня Яндекс.Дзена».
Чтобы записать «Историю» под музыку, нужно выбрать раздел «Аудио» до начала съёмки. В открывшемся окне можно выбрать одну из предложенных песен, подобрать музыку по определённом жанру или найти трек в поиске.
Однако пока в базе Instagram мало песен, обратил внимание редактор vc.ru.
После выбора трека пользователь должен обрезать его до 15 секунд и записать «Историю». После съёмки на готовом видео будет отображаться стикер с названием песни и именем исполнителя, а также обложкой альбома.
В августе 2020 года Instagram запустила похожий на TikTok сервис Reels в некоторых странах, но не в России. Тогда в компании объясняли, что Reels не работает в странах, где сервис не обладает правами на использование музыки.
На момент публикации заметки в Instagram не ответили на вопросы vc.ru, с кем из правообладателей соцсеть подписала соглашения и появится ли теперь Reels в России.
Вы, судя по всему, долго ждали эту фичу
Лучшая выдача по этому запросу. Инстаграм как всегда держит уровень
Расходимся, что-то музыки там совсем нет 🙄
Может у меня что не так, но даже той, стона скрине нет
Может кто-то подскажет когда отвечает техподдержка, или в течении сколько дней после того как отправили фото с кодом.
Музыка в историях от других пользователей все равно не доступна для прослушивания
Это штука давно в бэтта версии была))))
Вчера прошло обновления и инста слетала после открытия с уровнем заряда до 20% сейчас вроде норм!
Давно пора)) надоело видеть в сторис надпись «Музыка Instagram не доступна в вашем регионе»
Также появилась функция в инсте съемка из нескольких источников но данная функция только для аккаунтов бизнес страниц
добавить то можно, но когда смотришь сторис, то пишет в вашем регионе музыка не доступна, рука лицо.
ой, да всем насрать.
в инсте остались только торгаши воздуха, по моим ощущениям.
все остальные свалили в телеграм.
На телеге одни боты))) А инсту вести надо также как и группу. Хотя черт знает кто для чего регистрируются!
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