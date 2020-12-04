Возможность добавлять музыку в «Истории» появилась 3 декабря после обновления Instagram.

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Пользователи в России временно могли добавлять музыку в «Истории» в Instagram из-за ошибки, которую в компании уже устранили, рассказал vc.ru представитель Facebook.

Мы стремимся предоставить доступ к этой функции большему количеству людей по всему миру, но пока не можем сориентировать по срокам её появления в России. представитель Facebook

Instagram разрешил добавлять фоновую музыку в «Истории» летом 2018 года. 3 декабря 2020 года функцию заметили российские пользователи — до сих пор она была для них недоступна.