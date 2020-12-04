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Появление музыки в Instagram в России оказалось ошибкой — её исправили Материал редакции
Возможность добавлять музыку в «Истории» появилась 3 декабря после обновления Instagram.
Пользователи в России временно могли добавлять музыку в «Истории» в Instagram из-за ошибки, которую в компании уже устранили, рассказал vc.ru представитель Facebook.
Instagram разрешил добавлять фоновую музыку в «Истории» летом 2018 года. 3 декабря 2020 года функцию заметили российские пользователи — до сих пор она была для них недоступна.
В открывшемся окне можно было выбрать одну из предложенных песен, подобрать музыку по определённом жанру или найти трек в поиске. Но в библиотеке песен было немного.
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Ну ошибиться надо нарочно, просто не повезло.
Ошибиться могли разве что родители.
Неприятность эту мы переживём!
(Ну признайся что прочитал голосом кота Леопольда)
Да зачем этим русским музыка, шопинг тэги... они же там с медведем водку пьют! Да и тик ток разрешён
Это очередные санкции?😂
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