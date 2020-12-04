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Соцсети
Евгения Евсеева
2039

Появление музыки в Instagram в России оказалось ошибкой — её исправили Материал редакции

Возможность добавлять музыку в «Истории» появилась 3 декабря после обновления Instagram.

17 комментариев
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Пользователи в России временно могли добавлять музыку в «Истории» в Instagram из-за ошибки, которую в компании уже устранили, рассказал vc.ru представитель Facebook.

Мы стремимся предоставить доступ к этой функции большему количеству людей по всему миру, но пока не можем сориентировать по срокам её появления в России.

представитель Facebook

Instagram разрешил добавлять фоновую музыку в «Истории» летом 2018 года. 3 декабря 2020 года функцию заметили российские пользователи — до сих пор она была для них недоступна.

В открывшемся окне можно было выбрать одну из предложенных песен, подобрать музыку по определённом жанру или найти трек в поиске. Но в библиотеке песен было немного.

#новость #instagram

Евгения Евсеева
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17 комментариев
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Константин Полухтин

23

Россия для грустных. И немузыкальных.

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Вадим Скворцов

9

Появление адаптера в комплекте iPhone оказалось ошибкой — её исправили 

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Юрий Белоножкин

Вадим
2

Появление камента про айфон в новости про Инстаграм оказалось ошибкой.

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Вадим Скворцов

Юрий
5

Исправлять не буду!

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Александр Хнычков

6
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Zypar Akhmat

4

Пхахаххахааххахахахха

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Олег-Юрьевич Чегин

3

Рождение в России оказалось ошибкой - ...

Ответить

Для Сохранения

Олег-Юрьевич
1

Ну ошибиться надо нарочно, просто не повезло.
Ошибиться могли разве что родители.

Ответить

Двадцать Один

2

Прогресс ушел

Ответить

Николай Западный

1

Неприятность эту мы переживём!

(Ну признайся что прочитал голосом кота Леопольда)

Ответить

Andrey Yukin

0

Да зачем этим русским музыка, шопинг тэги... они же там с медведем водку пьют! Да и тик ток разрешён

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Алейченко Сергей

0

😂😂😂😂 страна третьего мира

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Lolita Legenkaya

0

Это очередные санкции?😂

Ответить

Алейченко Сергей

Lolita
0

😂

Ответить

Andrei Mironov

0

Уже даже не удивляюсь. Фейсбук такой фейсбук

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Юрий Белоножкин

0

«Без музыки жизнь была бы ошибкой» Моцарт

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Johnny Vorony

0

Лучше бы шопинг теги добавили...

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