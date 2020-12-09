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Соцсети
Рая Хачатрян
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The Washington Post: власти США 9 декабря подадут иск к Facebook из-за «антимонопольной» покупки Instagram и WhatsApp Материал редакции

Компания покупает или «убивает» конкурентов, считают власти.

6 комментариев
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Более 40 генеральных прокуроров и правительство США готовятся подать антимонопольные иски против Facebook 9 декабря, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Компания покупает или «убивает» конкурентов, чтобы укрепить свое положение, считают они.

Сроки подачи иска могут измениться, сообщили изданию три источника. В них в частности будут рассмотрены покупки Instagram и WhatsApp. Сделки позволили Facebook стать лидером рынка, лишая пользователей альтернативы, считают власти.

Заявители требуют у суда вынудить Facebook продать часть своего бизнеса, а также обязать компанию информировать о будущих сделках заранее, пишет WSJ.

Прокуроры штатов координируют судебный процесс с Федеральной торговой комиссией (FTC). Расследование FTC находится на финальной стадии, она также может подать иск 9 декабря. В ведомстве отказались от комментариев. Facebook не ответила на запрос издания.

  • В октябре 2020 судебный подкомитет по антимонопольному праву опубликовал расследование, в котором обвинил компанию в монополии. В докладе говорится, что качество Facebook упало из-за отсутствия конкуренции, от этого пострадали конфиденциальность пользователей и надёжность информации.

  • На допросе в Конгрессе США глава Facebook Марк Цукерберг подчеркивал, что покупка Instagram и WhatsApp повысила качество соцсетей. Появление новых быстрорастущих соцсетей, например, TikTok, свидетельствует о здоровой конкуренции на рынке, заявил он.

#новость #facebook

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6 комментариев Накачай стартап
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Mike V. Gorbunov

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Надо было правительству США еще 5 лет подождать, когда торговые марки поглощенных компаний растворились бы в фб.

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Marat Yansaitov

1

Цукерберг тоже в Техас переедет похоже. Назло.

Ответить

Альберт Березин

0

Никогда такого не было и вот опять

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КонстантинГорожанкин

0

Лебединая песня Трампа. Мстит соцсетям

Ответить

Leonid Bitkin

–1

Кхм, свободная страна, кхм свободный рынок.
Простите закашлялся.

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Kisa

Leonid
0

Любой айти-бизнес теперь обречён быть скопированным или съеденным более крупной рыбой без нормально работающего антимонопольного закона - это, по-вашему, свобода? 

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