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The Washington Post: власти США 9 декабря подадут иск к Facebook из-за «антимонопольной» покупки Instagram и WhatsApp Материал редакции
Компания покупает или «убивает» конкурентов, считают власти.
Более 40 генеральных прокуроров и правительство США готовятся подать антимонопольные иски против Facebook 9 декабря, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Компания покупает или «убивает» конкурентов, чтобы укрепить свое положение, считают они.
Сроки подачи иска могут измениться, сообщили изданию три источника. В них в частности будут рассмотрены покупки Instagram и WhatsApp. Сделки позволили Facebook стать лидером рынка, лишая пользователей альтернативы, считают власти.
Заявители требуют у суда вынудить Facebook продать часть своего бизнеса, а также обязать компанию информировать о будущих сделках заранее, пишет WSJ.
Прокуроры штатов координируют судебный процесс с Федеральной торговой комиссией (FTC). Расследование FTC находится на финальной стадии, она также может подать иск 9 декабря. В ведомстве отказались от комментариев. Facebook не ответила на запрос издания.
- В октябре 2020 судебный подкомитет по антимонопольному праву опубликовал расследование, в котором обвинил компанию в монополии. В докладе говорится, что качество Facebook упало из-за отсутствия конкуренции, от этого пострадали конфиденциальность пользователей и надёжность информации.
На допросе в Конгрессе США глава Facebook Марк Цукерберг подчеркивал, что покупка Instagram и WhatsApp повысила качество соцсетей. Появление новых быстрорастущих соцсетей, например, TikTok, свидетельствует о здоровой конкуренции на рынке, заявил он.
Надо было правительству США еще 5 лет подождать, когда торговые марки поглощенных компаний растворились бы в фб.
Кхм, свободная страна, кхм свободный рынок.
Простите закашлялся.
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