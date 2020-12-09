Компания покупает или «убивает» конкурентов, считают власти.

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Более 40 генеральных прокуроров и правительство США готовятся подать антимонопольные иски против Facebook 9 декабря, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Компания покупает или «убивает» конкурентов, чтобы укрепить свое положение, считают они.

Сроки подачи иска могут измениться, сообщили изданию три источника. В них в частности будут рассмотрены покупки Instagram и WhatsApp. Сделки позволили Facebook стать лидером рынка, лишая пользователей альтернативы, считают власти.

Заявители требуют у суда вынудить Facebook продать часть своего бизнеса, а также обязать компанию информировать о будущих сделках заранее, пишет WSJ.

Прокуроры штатов координируют судебный процесс с Федеральной торговой комиссией (FTC). Расследование FTC находится на финальной стадии, она также может подать иск 9 декабря. В ведомстве отказались от комментариев. Facebook не ответила на запрос издания.