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Таня Боброва
Соцсети

У X несколько часов сбой — Илон Маск заявил о кибератаке

О проблемах с доступом к соцсети сообщили минимум 40 тысяч пользователей по всему миру.

  • Днём 10 марта 2025 года у X произошёл сбой (в России соцсеть заблокирована). По данным Downdetector, на пике количество сообщений о проблемах в работе соцсети достигало 39,9 тысячи: ленты не загружались.
  • Около 20:30 мск владелец X Илон Маск написал, что это была — «и до сих пор продолжается» — крупная кибератака. «Мы подвергаемся атакам каждый день, но в этот раз было задействовано много ресурсов. Вовлечена либо большая скоординированная группа и / или страна», — добавил он.
  • Илон Маск купил Twitter (прежнее название X) за $44 млрд в 2022 году. После этого в соцсети прошли массовые увольнения сотрудников. К январю 2023-го в компании осталось около 1300 работников, писало CNBC.
  • Издание напоминает, что это не первый крупный сбой после прихода Маска: например, массовой сбой произошёл в марте 2023-го. Тогда техподдержка объяснила, что это случилось из-за «изменения кода, которое привело к нежелательным последствиям».

#новости

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