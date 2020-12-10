Пользователи из России и Европы пожаловались на сбои в работе Facebook, Messenger и Instagram Материал редакции
Согласно сайту Facebook для разработчиков, в работе соцсети произошла «серьёзная авария» ещё 3 декабря.
В работе Facebook, Facebook Messenger и Instagram произошёл сбой, следует из данных Downdetector.
Самая массовая проблема у Facebook Messenger: Downdetector зарегистрировал 2189 жалоб. 51% пользователей столкнулись со сбоем при получении сообщений, 31% жалуются на проблемы с подключением к серверу, а 17% не могут войти в свой аккаунт. Большинство жалоб поступают из Европы, но есть и из Филиппин, Японии, США и других стран.
Жалоб из России на Downdetector на пике было 33. Русскоязычные пользователи Twitter также сообщили о сбое в работе приложения.
На проблемы с Instagram пожаловались около 380 человек. У 58% проблемы с обновлением ленты, у 23% — с «Историями», у 18% — с публикацией материалов.
На работу Facebook пожаловались 283 человека в основном из тех же стран.
Согласно сайту Facebook for Developers, в работе соцсети произошла «серьёзная авария» ещё 3 декабря, и проблема ещё не решена.
«Нам известно, что некоторые люди испытывают трудности, отправляя сообщения в Messenger и Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее», — заявил РБК представитель Facebook.
авария произошла 3 декабря ... шо такое могло приключится ?
инсайдеры ничего не сливают ? да, инста не доставляет сообщения часто
У меня сообщение отправилось с декстопа, а пришли одни знаки вопроса, жесть какая то. Мобильный мессенджер кстати нормально работает
Кто то сидит в инсте?( не считая баб с большими жопами)
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