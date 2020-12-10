Соцсети
Лиана Липанова

Пользователи из России и Европы пожаловались на сбои в работе Facebook, Messenger и Instagram Материал редакции

Согласно сайту Facebook для разработчиков, в работе соцсети произошла «серьёзная авария» ещё 3 декабря.

4 комментария
240 просмотров

В работе Facebook, Facebook Messenger и Instagram произошёл сбой, следует из данных Downdetector.

addmeto
У Фейсбука лежит почти вся платформа месседжинга - т.е. Facebook Messenger, частично Instagram DM и некоторые куски whatsapp. Если вы хотели запустить конкурента - срочно, давайте прямо сейчас. https://developers.facebook.com/status/dashboard/

Самая массовая проблема у Facebook Messenger: Downdetector зарегистрировал 2189 жалоб. 51% пользователей столкнулись со сбоем при получении сообщений, 31% жалуются на проблемы с подключением к серверу, а 17% не могут войти в свой аккаунт. Большинство жалоб поступают из Европы, но есть и из Филиппин, Японии, США и других стран.

Карта жалоб на Facebook Messenger

Жалоб из России на Downdetector на пике было 33. Русскоязычные пользователи Twitter также сообщили о сбое в работе приложения.

konstantin @rubakhin
Фб мессенджер у всех лежит?
Ольга Кузнецова @olyakuznetsova
А у вас работает мессенджер Фейсбука сейчас?
рэдис ахуэдис 🦕 @Risu_Chiii
Мессенджер отвалился 😒

На проблемы с Instagram пожаловались около 380 человек. У 58% проблемы с обновлением ленты, у 23% — с «Историями», у 18% — с публикацией материалов.

Карта жалоб на Instagram

На работу Facebook пожаловались 283 человека в основном из тех же стран.

Согласно сайту Facebook for Developers, в работе соцсети произошла «серьёзная авария» ещё 3 декабря, и проблема ещё не решена.

«Нам известно, что некоторые люди испытывают трудности, отправляя сообщения в Messenger и Instagram. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее», — заявил РБК представитель Facebook.

#новость #сбои

4 комментария
1
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Artemida Svet

0

авария произошла 3 декабря ... шо такое могло приключится ?
инсайдеры ничего не сливают ? да, инста не доставляет сообщения часто

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Alexey Kuznetsov

0

У меня сообщение отправилось с декстопа, а пришли одни знаки вопроса, жесть какая то. Мобильный мессенджер кстати нормально работает

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Алексей Штейн

–1

Кто то сидит в инсте?( не считая баб с большими жопами)

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Pavel One

Алексей
0

На большие жопы же не другие бабы смотрят? Там военщины много сидит, всякие отставники бронежилеты, рюкзаки и камуфляжные штаны рекламируют

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