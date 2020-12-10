Согласно сайту Facebook для разработчиков, в работе соцсети произошла «серьёзная авария» ещё 3 декабря.

{"id":186091,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/186091-polzovateli-iz-rossii-i-evropy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-facebook-messenger-i-instagram","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0431\u043e\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 Facebook, Messenger \u0438 Instagram","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/social\/186091-polzovateli-iz-rossii-i-evropy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-facebook-messenger-i-instagram","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/social\/186091-polzovateli-iz-rossii-i-evropy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-facebook-messenger-i-instagram&title=\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0431\u043e\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 Facebook, Messenger \u0438 Instagram","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/social\/186091-polzovateli-iz-rossii-i-evropy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-facebook-messenger-i-instagram&text=\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0431\u043e\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 Facebook, Messenger \u0438 Instagram","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/social\/186091-polzovateli-iz-rossii-i-evropy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-facebook-messenger-i-instagram&text=\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0431\u043e\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 Facebook, Messenger \u0438 Instagram","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/social\/186091-polzovateli-iz-rossii-i-evropy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-facebook-messenger-i-instagram","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0431\u043e\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 Facebook, Messenger \u0438 Instagram&body=https:\/\/vc.ru\/social\/186091-polzovateli-iz-rossii-i-evropy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-facebook-messenger-i-instagram","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 240 просмотров

В работе Facebook, Facebook Messenger и Instagram произошёл сбой, следует из данных Downdetector.

addmeto У Фейсбука лежит почти вся платформа месседжинга - т.е. Facebook Messenger, частично Instagram DM и некоторые куски whatsapp. Если вы хотели запустить конкурента - срочно, давайте прямо сейчас. https://developers.facebook.com/status/dashboard/

Самая массовая проблема у Facebook Messenger: Downdetector зарегистрировал 2189 жалоб. 51% пользователей столкнулись со сбоем при получении сообщений, 31% жалуются на проблемы с подключением к серверу, а 17% не могут войти в свой аккаунт. Большинство жалоб поступают из Европы, но есть и из Филиппин, Японии, США и других стран.

Карта жалоб на Facebook Messenger

Жалоб из России на Downdetector на пике было 33. Русскоязычные пользователи Twitter также сообщили о сбое в работе приложения.

konstantin @rubakhin Фб мессенджер у всех лежит?

Ольга Кузнецова @olyakuznetsova А у вас работает мессенджер Фейсбука сейчас?

На проблемы с Instagram пожаловались около 380 человек. У 58% проблемы с обновлением ленты, у 23% — с «Историями», у 18% — с публикацией материалов.

Карта жалоб на Instagram

На работу Facebook пожаловались 283 человека в основном из тех же стран.

Согласно сайту Facebook for Developers, в работе соцсети произошла «серьёзная авария» ещё 3 декабря, и проблема ещё не решена.