«Facebook возьмет любой цент, который может получить на чём угодно, ей всё равно, что происходит на площадке», — считают источники издания.

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Выступление главного операционного директора Facebook Шерил Сандберг на мероприятии для маркетологов в 2012 году

BuzzFeed News провело расследование о рекламном бизнесе Facebook, который приносит ей $80 млрд выручки в год.

Издание считает, что соцсеть несколько лет намеренно слабо модерирует мошенников, хакеров и дезинформаторов — пока те приносят деньги и не наносят ущерба самой Facebook.

На первом месте для соцсети стоит рост выручки, а не безопасность пользователей и собственные правила модерации. Жалобы пострадавших пользователей и компаний игнорируются.

Например, Facebook получает деньги от рекламы:

Криптовалютных, инвестиционных и конспирологических проектов.

Поддельных услуг рекламы TikTok для бизнеса.

Фальшивых новостей и платных подписок на товары.

Геноцида «белых».

Экстремистов, продвигающих гражданскую войну в США.

Поддельных лекарств от коронавируса и товаров известных брендов.

Модераторы игнорируют нарушения, если благодаря ним Facebook не теряет прибыль

Модерацией рекламы чаще всего занимаются подрядчики, которые подчиняются указаниям Facebook, даже если они противоречат правилам площадки.

В разговоре с BuzzFeed News представители рекламной группы подрядчиков Accenture в Остине признались: попытки передать информацию о мошенниках в Facebook не дают результата.

К примеру, модератор может «не замечать» взлом рекламного кабинета компании и ложной рекламы от её лица на большую аудиторию, если объявления оплачены «действующим способом».

Во внутренних инструкциях Accenture говорится: «Если они (хакеры) тратят свои деньги и не добавляют чужие карты, которые им не принадлежат, в Facebook не будет утечек — процедуры возврата денег соцсети на банковские карты».

Чтобы заработать на выборах в США, Facebook заранее ослабила модерацию политических объявлений, увеличила допустимый ежедневный рекламный бюджет и разрешила восстанавливать отключенные аккаунты, связанные с политической рекламой. На неё перевели часть подрядчиков.

Высшим приоритетом Facebook назвала «одобрение запросов от предвыборных рекламодателей на увеличение лимита рекламных расходов», указывает BuzzFeed News.

В инструкциях менеджеры Accenture советовали модераторам «быть снисходительными к учётными записям из России, Украины и других стран». Их чаще всего связывают с влиянием на выборы в США.

«Мы хотим денег от Китая»

Китайское правительство запретило Facebook в стране в 2009 году. Тем не менее компания построила многомиллиардный бизнес по продаже рекламы через китайских продавцов, ориентированных на международный рынок.

В 2018 году Facebook получила $5 млрд выручки от китайских рекламодателей. Для соцсети это второй по величине рекламный рынок после США (около $25 млрд).

Треть рекламных объявлений из Китая нарушают хотя бы одно правило Facebook, подсчитало издание:

Продажа товаров, которые не доставляются.

Финансовое мошенничество.



Некачественные товары для здоровья.



Продажа оружия, табака или услуг сексуального характера.



Сотрудники и подрядчики Facebook знают о проблемах с китайскими рекламодателями, но по большей части игнорируют их. «Китай — это Китай, тут ничего не поделаешь, а мы хотим там зарабатывать», — говорит источник BuzzFeed News, связанный с рекламной модерацией в соцсети.

В июле 2020 года на Facebook появилась реклама оборудования Stihl: мошенники предлагали купить секаторы и бензопилы за 10% от реальной стоимости. Покупателям они отправляли мусор или вообще ничего. Сама Stihl не продаёт через Facebook, только через официальных дилеров.

Производитель начал получать от покупателей гневные письма, но не мог им помочь. Он привлекал сотрудников Facebook для удаления объявлений, правда, особой помощи от модераторов не было: на удаление требовалась пара дней, за которые мошенники успевали создать ещё больше новых страниц.

Около половины объявлений были связаны с китайской Ouyi Electronic Commerce, на её долю пришлось около полумиллиона просмотров. Запросы BuzzFeed News компания проигнорировала.

Фальшивая реклама Stihl

В 2019 году, чтобы решить проблемы с фальшивыми объявлениями, Facebook ввела ограничения для новых рекламных аккаунтов. Теперь они могут ежедневно тратить на рекламу не больше $450, для увеличения лимита нужно пройти ручную проверку. Но это не остановило мошенников — они создают новые страницы или арендуют проверенные учетные записи.

Спустя год Facebook отправила рекламным партнерам в Азии просьбу проверить все аккаунты под их контролем, чтобы заблокировать фейки. Но эффективно идентифицировать каждого рекламодателя трудно, считает бывший сотрудник Facebook. Более того, практика аренды и продажи аккаунтов не ограничивается одной страной.

«Эпидемия во Вьетнаме»

Вьетнам стал одним из крупнейших черных рынков рекламы на Facebook. Мошенники покупают взломанные учетные записи менеджеров маркетинговых агентств и медиабайеров — и запускают массовые рекламные кампании, пока их не обнаружат и не заблокируют. Подобная практика продолжается годами.

В 2015 году аналитический центр SecDev Foundation даже назвал кражу аккаунтов в Facebook «эпидемией во Вьетнаме». Проблема настолько усугубилась, что соцсеть создала для модераторов специальную очередь «Вьетнам» с усиленной проверкой аккаунтов из это страны.

Но это не остановило хакеров. Напротив, теперь они насмехаются над соцсетью и меняют фото в профиле рекламного аккаунта на флаги террористических организаций — и таким образом дают «террористическую рекламу». На смену реагирует система модерации, и это настоящему владельцу труднее вернуть аккаунт.

В 2018 году рекламная выручка Facebook во Вьетнаме составила около $1 млрд. Неизвестно, какая часть денег заработана на взломанных аккаунтах.

В борьбе с хакерами и злоумышленниками Facebook часто блокирует легальных рекламодателей Вьетнама — и тем приходится платить хакерам за доступ ко взломанным учетным записям, чтобы продолжать давать рекламу в соцсети.

Поэтому рекламодатели всё чаще сотрудничают с китайскими агентствами, где модерация Facebook слабее.

Продажа ложных услуг TikTok для бизнеса и таргетирование на некорректную аудиторию

В 2020 году на Facebook хлынула волна видеорекламы, которая предлагает компаниям и маркетологам размещать рекламу в TikTok. Осенью активизировались мошенники: они размещали фальшивые объявления «TikTok для бизнеса» и предлагали бонусы.

Примеры объявлений о рекламе в TikTok

Одним из пострадавших стал маркетолог из Нидерландов Ник ван дер Маас. Он кликнул по объявлению, установил «рекомендованное TikTok» приложение, чтобы получить $3000 на рекламу.

В результате мошенники взломали его бизнес-аккаунт Facebook и потратили около $10 тысяч (€8200) на рекламу товаров во Вьетнаме. Она охватила 2,6 млн пользователей и получила больше 2100 откликов. После обращения в поддержку Маас вернул списанные €4000.

В разговоре с BuzzFeed News представители Facebook отказались рассказывать, что случилось с остальными €4000, которые мошенник потратил на рекламу с аккаунта Мааса.

О своём случае маркетолог рассказал в блоге, где предупредил рекламодателей — Facebook не контролирует платформу. «Хорошие уловки мошенников могут обмануть даже команду модераторов рекламы», — пишет Маас.

Ещё одной проблемой Facebook, связанной с TikTok (на тот момент — Musical.ly), стало таргетирование рекламы музыкального сервиса в 2018 году — на которую Musical.ly суммарно потратил около $1 млрд.

Сотрудники соцсети обнаружили, что реклама с танцующими восьмилетними девочками таргетируется не на молодых девушек, а на мужчин старше 35 лет. Оказалось, что это не ошибка рекламной площадки, а работа алгоритма, который полтора года оптимизировал объявления на самую активную аудиторию.