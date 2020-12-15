В новой версии — обновленный логотип и лаконичные иконки.

{"id":187547,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/187547-vkontakte-perevela-na-novyy-dizayn-vseh-polzovateley-vernutsya-k-prezhnemu-nelzya","title":"\u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/social\/187547-vkontakte-perevela-na-novyy-dizayn-vseh-polzovateley-vernutsya-k-prezhnemu-nelzya","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/social\/187547-vkontakte-perevela-na-novyy-dizayn-vseh-polzovateley-vernutsya-k-prezhnemu-nelzya&title=\u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/social\/187547-vkontakte-perevela-na-novyy-dizayn-vseh-polzovateley-vernutsya-k-prezhnemu-nelzya&text=\u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/social\/187547-vkontakte-perevela-na-novyy-dizayn-vseh-polzovateley-vernutsya-k-prezhnemu-nelzya&text=\u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/social\/187547-vkontakte-perevela-na-novyy-dizayn-vseh-polzovateley-vernutsya-k-prezhnemu-nelzya","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435\u00bb \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f&body=https:\/\/vc.ru\/social\/187547-vkontakte-perevela-na-novyy-dizayn-vseh-polzovateley-vernutsya-k-prezhnemu-nelzya","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 3448 просмотров

«ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии у всех пользователей, рассказали vc.ru в компании.Он поможет соцсети выглядеть похоже и узнаваемо на всех устройствах, а пользователям — фокусироваться на общении и контенте.

В новой версии заметнее и лаконичнее стали иконки, шапка сайта сменила синий цвет на белый и на ней появился новый логотип, рассказали в компании. Цвет иконки стал ярче, рядом появилось название соцсети на кириллице, написанное новым фирменным шрифтом VK Sans.

Новую версию сайта тестировали с октября. Она появилась у 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому, добавили в компании.

Важной целью обновления «ВКонтакте» называет развитие дизайн-системы соцсети. На ней основана экосистема соцсети, в которую входят сервисы «Еда», «Такси» и другие, заявили в компании.