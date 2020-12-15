«ВКонтакте» перевела на новый дизайн всех пользователей — вернуться к прежнему нельзя Материал редакции
В новой версии — обновленный логотип и лаконичные иконки.
«ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии у всех пользователей, рассказали vc.ru в компании.Он поможет соцсети выглядеть похоже и узнаваемо на всех устройствах, а пользователям — фокусироваться на общении и контенте.
В новой версии заметнее и лаконичнее стали иконки, шапка сайта сменила синий цвет на белый и на ней появился новый логотип, рассказали в компании. Цвет иконки стал ярче, рядом появилось название соцсети на кириллице, написанное новым фирменным шрифтом VK Sans.
Новую версию сайта тестировали с октября. Она появилась у 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому, добавили в компании.
Важной целью обновления «ВКонтакте» называет развитие дизайн-системы соцсети. На ней основана экосистема соцсети, в которую входят сервисы «Еда», «Такси» и другие, заявили в компании.
В феврале 2020 года «ВКонтакте» полностью обновила дизайн мобильного приложения и мобильной версии: изменила список вкладок, добавила панель быстрых действий, изменила цвет шапки и другое.
Мне одному кажется, что эффективность ВК - охваты, активность аудитории, - упали раза в 3-4 за последний год?
Заинтересованный месяц
Я до сих пор рофлю с тех, кто продвигает идеи "заработка на группах" и т.д. Все это уже почти не работает, у групп с миллионами живых подписчиков охват может быть 20-30 тысяч)
В целом пользователи наелись и им все эти лайки и репосты уже не интересны. Слушают музыку, играют в игры, общаются, вот и все. А так, что бы ленту смотреть.. да даже постить перестали, я помню, сколько там постов от друзей было лет 8 назад, сейчас раз в 10 меньше. Просто интересы аудитории поменялись.
P.S. У телеги будет такое же будущее. Сейчас каждый бомж обязан иметь свой канал в телеге, но рано или поздно народу это надоест, да и каналов станет дохера. ИМХО это естественный и неизбежный процесс.
Передавай привет Фейсбуку. У них все только растёт. Нужно смотреть в корень проблемы, телеграмм не ждёт таже участь.
Заинтересованный
Я хз чего там у этого неюзабельного говна растет, почти им не пользуюсь, т.к. хуже соцсеть придумать было офигеть как сложно. Но у Фейсбука таки аудитория побольше, альтернатив нет (типа как у нас Одноклассников), все на него подсели. Ну и насчет того что там растет это лишь слова, а не конкретные данные.
Я вот сейчас в Сербии. Тут ФБ группы - да, охват норм и все такое. Но они больше ничего не используют, альтернатив нет. При этом кого уговорил в ВК зарегистрироваться, после пары недель использования 100% говорят, что ВК удобнее и лучше.
На Балканах - ФБ вместо сайта. И многие даже заводят домен и держат хостинг под переадресацию на группу / страничку в ФБ. И продают уже в самом ФБ по звонку / мессенджеру.
У меня акк ФБ с 2008 года, но я им не так особо пользовался, пока не переехал. Тут все сидят так или иначе в ФБ и в нем решаются дела, находятся нужные контакты, ведутся группы детских футбольных клубов и т.п.
Невероятно бесит, когда у ресторана или магазина нет сайта, а просто страничка в ФБ. Ни меню толком не посмотреть, ни товар. А иногда и регистрация требуется в ФБ
Ага, у них тут с сайтами вообще слабо все )
Но хотя бы крупные порталы / магазины / банки стали приводить в порядок свои сайты и даже зачастую есть приложения :). Лет через 5 дойдет прогресс и до мелких бизнесов.
Ну это да. У меня есть пара идей, чего можно сделать, но сперва нужно в менталитете местном разобраться) Так-то в некоторых сферах тут конкуренция почти нулевая или слабая, хотя спецов в IT тут хватает среди молодежи.
В каком месте у фейсбука все растет? В Европе уже давно все перекатились в Инстаграм, в фейсбук постит аудитория вайбера, которая сравнима с одноклассниками в РФ. Фейсбук — это продать, в группе задать вопрос и мессенджер. Может у вас в СНГ все по другому, я не в курсе.
Думаю, свою роль сыграла "умная лента", которая вообще не умная. Люди - по крайней мере многие - и правда наигрались в "состоять в куче групп", смотреть мемасы и делать перепосты фигни, перенесли это в твиттер и истории инсты, просто повзрослели и стали постить не свое, а понравившиеся материалы из СМИ - самое время убирать эту "умную ленту" (отключить ее многие просто не додумываются или просто не знают что она включена) - охват вырастет если контент не говно. А пока она есть многие паблики вынуждены стрелять постами - по 20 и больше в день чтобы хоть как-то быть замеченными, что отталкивает многих, у кого они часто в ленте (в том числе и потому что отключили "умную").
Ну и плюс перетекание какой-то части в инсту с ее удобным для потребления в почти любой ситуации коротким видеоформатом и фоточками, какой-то - читающей - в телеграм, какой-то - самой младшей - в тикток. Кто "снобы" - в facebook)
Телеграм безусловно в плане "каналы-каналы-каналы" через пару лет пойдет на спад - как и когда-то ВК пошел, но как мессенджер и, возможно, платформа для работы - в будущем - останется и не потеряет так аудиторию и ее внимание как ВК.
А сам я ленту смотрю) Вычистил ее, но смотрю.
Справедливости ради это дело не столько в самом ВК, сколько в множестве новых соц сетей и приложений, которые расфокусируют аудиторию.
Конечно, все пытаются тащить и удерживать, поэтому все идут н... прочь)
Вообще кто-то пользуется вк сегодня?) мне кажется там остались только истинные фанаты и детишки
За последний год? Я скажу вам больше за последний месяц. Пора на списание этому изобретению Дурова.
Может быть но потихоньку возвращаемся) я из Киева до этого с ВПН было важко наконец то надыбал ото ВПН и на постой теперь в ВК да марально поднадоел факебукк)
RIP, редизайн не поможет. Есть фундаментальные проблемы...
Какие?
если вкратце, в двух словах, то - мэйл ру
Ну например абсолютная потеря айдентики продукта и направления развития (что по сути было скопировано у facebook, так как они пытаются забрать marketehare у reddit, Tik Tok, snapchat и Twitter.
Абсолютно игнорирование локальных потребностей потребителей и тд.
Опять же, не удивительно так как это мейл ру в России а не гараж в кремнёвой долине...
Экономят на бумаге.
VC кстати ненамного лучше.
Неплохой дизайн, как по мне, но переводить всех пользователей насильно - это как то перебор, ибо когда он только появился, многие жаловались, что он был очень нагруженный и работал не очень хорошо на старых устройствах. Как сейчас, не лагает, все отлично?
На помирающего решили новые штаны надеть - вдруг оживёт.
Vk окончательно сыграл в ящик
Только зашёл, подумал, что на работе другой интерфейс, не такой, как дома 😄
Ммммм, ещё больше пустого места, а в оставшемся ещё больше визуального мусора, кайф, то что надо 🤤
Да будет срач на тему «раньше было лучше»
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