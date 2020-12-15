Соцсети
Рая Хачатрян

«ВКонтакте» перевела на новый дизайн всех пользователей — вернуться к прежнему нельзя Материал редакции

В новой версии — обновленный логотип и лаконичные иконки.

45 комментариев
3448 просмотров

«ВКонтакте» обновила дизайн десктопной версии у всех пользователей, рассказали vc.ru в компании.Он поможет соцсети выглядеть похоже и узнаваемо на всех устройствах, а пользователям — фокусироваться на общении и контенте.

В новой версии заметнее и лаконичнее стали иконки, шапка сайта сменила синий цвет на белый и на ней появился новый логотип, рассказали в компании. Цвет иконки стал ярче, рядом появилось название соцсети на кириллице, написанное новым фирменным шрифтом VK Sans.

Новую версию сайта тестировали с октября. Она появилась у 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому, добавили в компании.

Важной целью обновления «ВКонтакте» называет развитие дизайн-системы соцсети. На ней основана экосистема соцсети, в которую входят сервисы «Еда», «Такси» и другие, заявили в компании.

В феврале 2020 года «ВКонтакте» полностью обновила дизайн мобильного приложения и мобильной версии: изменила список вкладок, добавила панель быстрых действий, изменила цвет шапки и другое.

#новость #вконтакте

45 комментариев
12
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 45, "likes": 12, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 187547, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Dec 2020 15:48:49 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
45 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Полухтин

29

Мне одному кажется, что эффективность ВК - охваты, активность аудитории, - упали раза в 3-4 за последний год?

Ответить

Заинтересованный месяц

Константин
23

Я до сих пор рофлю с тех, кто продвигает идеи "заработка на группах" и т.д. Все это уже почти не работает, у групп с миллионами живых подписчиков охват может быть 20-30 тысяч)

В целом пользователи наелись и им все эти лайки и репосты уже не интересны. Слушают музыку, играют в игры, общаются, вот и все. А так, что бы ленту смотреть.. да даже постить перестали, я помню, сколько там постов от друзей было лет 8 назад, сейчас раз в 10 меньше. Просто интересы аудитории поменялись.

P.S. У телеги будет такое же будущее. Сейчас каждый бомж обязан иметь свой канал в телеге, но рано или поздно народу это надоест, да и каналов станет дохера. ИМХО это естественный и неизбежный процесс.

Ответить

Rusik M

Заинтересованный
3

Передавай привет Фейсбуку. У них все только растёт. Нужно смотреть в корень проблемы, телеграмм не ждёт таже участь.

Ответить

Заинтересованный

Rusik
9

Я хз чего там у этого неюзабельного говна растет, почти им не пользуюсь, т.к. хуже соцсеть придумать было офигеть как сложно. Но у Фейсбука таки аудитория побольше, альтернатив нет (типа как у нас Одноклассников), все на него подсели. Ну и насчет того что там растет это лишь слова, а не конкретные данные.

Я вот сейчас в Сербии. Тут ФБ группы - да, охват норм и все такое. Но они больше ничего не используют, альтернатив нет. При этом кого уговорил в ВК зарегистрироваться, после пары недель использования 100% говорят, что ВК удобнее и лучше.

Ответить

Энергичный Денис

Заинтер…
2

На Балканах - ФБ вместо сайта. И многие даже заводят домен и держат хостинг под переадресацию на группу / страничку в ФБ. И продают уже в самом ФБ по звонку / мессенджеру.
У меня акк ФБ с 2008 года, но я им не так особо пользовался, пока не переехал. Тут все сидят так или иначе в ФБ и в нем решаются дела, находятся нужные контакты, ведутся группы детских футбольных клубов и т.п.

Ответить

Василий Степанов

Энергич…
2

Невероятно бесит, когда у ресторана или магазина нет сайта, а просто страничка в ФБ. Ни меню толком не посмотреть, ни товар. А иногда и регистрация требуется в ФБ

Ответить

Заинтересованный

Энергич…
0

Ага, у них тут с сайтами вообще слабо все )

Ответить

Энергичный Денис

Заинтер…
0

Но хотя бы крупные порталы / магазины / банки стали приводить в порядок свои сайты и даже зачастую есть приложения :). Лет через 5 дойдет прогресс и до мелких бизнесов.

Ответить

Заинтересованный

Энергич…
0

Ну это да. У меня есть пара идей, чего можно сделать, но сперва нужно в менталитете местном разобраться) Так-то в некоторых сферах тут конкуренция почти нулевая или слабая, хотя спецов в IT тут хватает среди молодежи. 

Ответить

Rusik M

Заинтер…
1

Фейсбук супер не удобный. Это и так ясно.
Но неправильно проицировать участь ВК на Телеграм.
Павел Дуров создал прекрасную соцсеть, а то что с ней сделало руководство Маил ру, это уже другая история.

Ответить

Yan Petrov

Rusik
2

В каком месте у фейсбука все растет? В Европе уже давно все перекатились в Инстаграм, в фейсбук постит аудитория вайбера, которая сравнима с одноклассниками в РФ. Фейсбук — это продать, в группе задать вопрос и мессенджер. Может у вас в СНГ все по другому, я не в курсе.

Ответить

Заинтересованный

Yan
2

Вот вот, в Сербии аналогично. А ещё в Фейсбуке даже слово пидор даже в личных сообщениях нельзя писать. И вообще там слишком много нельзя. Помню, как людей за фамилию Хохлов банили 😀

Ответить

Энергичный Денис

Заинтер…
0

Цензура - это отдельная тема ).

Ответить

Blackrock

Заинтересованный
1

Из ВК все в инсту перешли потом во что то другое перейдут 

Ответить

ilia

Заинтересованный
1

Думаю, свою роль сыграла "умная лента", которая вообще не умная. Люди - по крайней мере многие -  и правда наигрались в "состоять в куче групп", смотреть мемасы и делать перепосты фигни, перенесли это в твиттер и истории инсты, просто повзрослели и стали постить не свое, а понравившиеся материалы из СМИ - самое время убирать эту "умную ленту" (отключить ее многие просто не додумываются или просто не знают что она включена) - охват вырастет если контент не говно. А пока она есть многие паблики вынуждены стрелять постами - по 20 и больше в день чтобы хоть как-то быть замеченными, что отталкивает многих, у кого они часто в ленте (в том числе и потому что отключили "умную").

Ну и плюс перетекание какой-то части в инсту с ее удобным для потребления в почти любой ситуации коротким видеоформатом и фоточками, какой-то - читающей - в телеграм, какой-то - самой младшей - в тикток. Кто "снобы" - в facebook)

Телеграм безусловно в плане "каналы-каналы-каналы" через пару лет пойдет на спад - как и когда-то ВК пошел, но как мессенджер и, возможно, платформа для работы - в будущем - останется и не потеряет так аудиторию и ее внимание как ВК.

А сам я ленту смотрю) Вычистил ее, но смотрю.

Ответить

ivan krapivin

Константин
5

Справедливости ради это дело не столько в самом ВК, сколько в множестве новых соц сетей и приложений, которые расфокусируют аудиторию.

Ответить

Sergey Ontime

ivan
1

Конечно, все пытаются тащить и удерживать, поэтому все идут н... прочь)

Ответить

Илона Лебедева

Константин
4

Думаете, все это - предсмертные конвульсии?

Ответить

Никита Козырев

Константин
2

Вообще кто-то пользуется вк сегодня?) мне кажется там остались только истинные фанаты и детишки

Ответить

Глеб Щавлев

Константин
1

Тоже такое ощущение.

Ответить

Александр Комаров

Константин
1

Увы, это не ощущение, а реальность

Ответить

Александр Антипов

Константин
1

За последний год? Я скажу вам больше за последний месяц. Пора на списание этому изобретению Дурова. 

Ответить

Дисса Джангь Миннинсгаузен

Константин
–1

Может быть но потихоньку возвращаемся) я из Киева до этого с ВПН было важко наконец то надыбал ото ВПН и на постой теперь в ВК да марально поднадоел факебукк)

Ответить

Сеня Зибарев

5

RIP, редизайн не поможет. Есть фундаментальные проблемы...

Ответить

Sergey Ontime

Сеня
0

Какие?

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

Sergey
11

если вкратце, в двух словах, то - мэйл ру

Ответить

Николай Цыганов

Автосер…
2

Три слова - это два слова

Ответить

Trubin 🐜

Sergey
4

Потеря аудитории, плюс оставание в идеях. ВК не чувствует тренды, на копировании фишек из инсты и тиктока далеко не уедешь. 

Ответить

Сеня Зибарев

Sergey
0

Ну например абсолютная потеря айдентики продукта и направления развития (что по сути было скопировано у facebook, так как они пытаются забрать marketehare у reddit, Tik Tok, snapchat и Twitter.

Абсолютно игнорирование локальных потребностей потребителей и тд.

Опять же, не удивительно так как это мейл ру в России а не гараж в кремнёвой долине...

Ответить

Аркадий Алексеевич

2

Верни стену, извиняюсь...

Ответить

Андрей Буганов

2

Экономят на бумаге.
VC кстати ненамного лучше.

Ответить

Василий

Андрей
0

:) в вк хоть по центру все 

Ответить

Dan Badalian

2

Неплохой дизайн, как по мне, но переводить всех пользователей насильно - это как то перебор, ибо когда он только появился, многие жаловались, что он был очень нагруженный и работал не очень хорошо на старых устройствах. Как сейчас, не лагает, все отлично?

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

🤢🤮

Ответить

N N

1

На помирающего решили новые штаны надеть - вдруг оживёт.
Vk окончательно сыграл в ящик

Ответить

Игорь Рачук

0
Ответить

Sergey Ontime

0

Только зашёл, подумал, что на работе другой интерфейс, не такой, как дома 😄

Ответить

Sam Beckett

0

F, вконтакте (уже давно)

Ответить

Anton Medvedev

0

Ммммм, ещё больше пустого места, а в оставшемся ещё больше визуального мусора, кайф, то что надо 🤤

Ответить

Юрий Штурмак

0

Да будет срач на тему «раньше было лучше»

Ответить

Павел Логинов

Юрий
0

Дуров верни старый дизайн и стену!

Ответить

Yuri G

0

развитие дизайн-системы соцсети — цель для редизайна, дожили..

Ответить

grown.anton

0

Пора уже вообще валить оттуда

Ответить

Alexander Sokol

0

Дуров, верни стену!

Ответить

Илья

0

А почему нельзя назад? Позади Москва?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Vinci
Подписан
Отписаться
Vinci Research выпустило исследование мировых кейсов в сфере CovidTech
Задача исследования — дать обзор эффективных технологических практик, которые используются в зарубежных странах для бор…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
4-й эпизод подкаста «Черный ящик»
О том, как фильтровать контент и справляться с информационной перегруженностью.
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
Онлайн по правому ряду: как автодилер перестроил продажи и маркетинг в 2020
Екатерина Купцова, руководитель маркетинга Jaguar Land Rover, Cadillac и Chevrolet «Авилон», рассказала, какую роль в п…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Соня Карлова
за день
Какая душная шутейка. Есть какая-то принципиальная важность в том, что миллионы видео пропали именно при помощи sql запроса, или это эдакое «смотрите на меня, я погромист»? 
PornHub удалил больше половины всех роликов после решения Mastercard и Visa остановить приём платежей на платформе
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Станислав Кудрявцев

«Альфа-банк» игнорирует…

Sergei Timofeyev

Сооснователь Oracle Ларри…

Artemy

«Ведомости»: Россия заняла…

Sergei Timofeyev

Сооснователь Oracle Ларри…

Вера Гагарина

«Ёмаё» — сервис обработки…

Sergei Timofeyev

Сооснователь Oracle Ларри…

Sergei Timofeyev

Сооснователь Oracle Ларри…

Станислав…

«Ёмаё» — сервис обработки…

Sergei Timofeyev

Сооснователь Oracle Ларри…

Andrei Smirnovsky

Аудитория подкастов на…

Sergei Timofeyev

Сооснователь Oracle Ларри…

Bobo Momo

Аудитория подкастов на…

Andrei Smirnovsky

Аудитория подкастов на…

Илья

«ВКонтакте» перевела на новый…

Andrei Smirnovsky

Аудитория подкастов на…

Артём А.

«Ведомости»: Россия заняла…

Andrei Smirnovsky

Аудитория подкастов на…

max smirnoff

Российский суд впервые обязал…

Victoria Soot

«Ёмаё» — сервис обработки…

Ivan Boldyrev

Аудитория подкастов на…
null