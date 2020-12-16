Twitter объявила о закрытии Periscope — соцсеть отключит приложение к марту 2021 года Материал редакции
В декабре 2020 года Twitter объявила о покупке приложения Squad для демонстрации экрана во время звонков.
- Twitter объявила, что закроет Periscope и полностью отключит приложение до 31 марта 2021 года. К этому же времени соцсеть удалит Periscope из всех магазинов приложений.
- Соцсеть уже отключила возможность создавать новые аккаунты Periscope. В Twitter уже встроены ключевые функции приложения — создание и просмотр трансляций. Пользователи смогут до конца марта скачать архив своих видео, а трансляции проводить через приложение Twitter.
- Разработчики Periscope заявили, что за последние пару лет наблюдали снижение популярности сервиса, зная, что при этом стоимость его поддержки будет только расти. «По правде говоря, Periscope уже некоторое время находится в неустойчивом режиме обслуживания», написали они в блоге.
- Twitter приобрела Periscope в 2015 году до официального запуска приложения. По сведениям источников, сделка обошлась в $100 млн. Один из сооснователей приложения Кэйвон Бикпур работает в Twitter топ-менеджером.
- В декабре 2020 года Twitter объявила о покупке стартапа Squad, который развивает одноименное приложение для демонстрации экрана во время видеозвонка.
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6 комментариев Накачай стартап
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Он разве в России работал вообще?
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Речь же идёт не про Россию, а вообще про ликвидацию сервиса. Но в России он работал и работает до сих пор.
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