Соцсети
Евгения Евсеева

Twitter объявила о закрытии Periscope — соцсеть отключит приложение к марту 2021 года Материал редакции

В декабре 2020 года Twitter объявила о покупке приложения Squad для демонстрации экрана во время звонков.

  • Twitter объявила, что закроет Periscope и полностью отключит приложение до 31 марта 2021 года. К этому же времени соцсеть удалит Periscope из всех магазинов приложений.
  • Соцсеть уже отключила возможность создавать новые аккаунты Periscope. В Twitter уже встроены ключевые функции приложения — создание и просмотр трансляций. Пользователи смогут до конца марта скачать архив своих видео, а трансляции проводить через приложение Twitter.
  • Разработчики Periscope заявили, что за последние пару лет наблюдали снижение популярности сервиса, зная, что при этом стоимость его поддержки будет только расти. «По правде говоря, Periscope уже некоторое время находится в неустойчивом режиме обслуживания», написали они в блоге.
  • Twitter приобрела Periscope в 2015 году до официального запуска приложения. По сведениям источников, сделка обошлась в $100 млн. Один из сооснователей приложения Кэйвон Бикпур работает в Twitter топ-менеджером.
  • В декабре 2020 года Twitter объявила о покупке стартапа Squad, который развивает одноименное приложение для демонстрации экрана во время видеозвонка.

#новость #twitter #periscope

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6 комментариев
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6 комментариев Накачай стартап
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Andrew Stepanov

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Для Диплома

Andrew
–1

Когда Нурлан Сабуров успел там сняться?

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В А

0

Перископ ещё та помойка

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Юрий Тимков

0

Он разве в России работал вообще?

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Люц Шнайдер

Юрий
0

Речь же идёт не про Россию, а вообще про ликвидацию сервиса. Но в России он работал и работает до сих пор.

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Mika Rasulov

0

Твиттер ещё что-то покупает?

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