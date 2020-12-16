Facebook занялась разработкой сервиса для создания коротких новостей Материал редакции
Новость будет представлена в виде маркированного списка.
- Facebook сообщил во время общего собрания сотрудников Facebook, что разрабатывает инструмент для обобщения новостных статей, пишет BuzzFeed.
- Встреча, проходившая 15 декабря, была закрытой, но издание получило аудиозапись происходящего. Во время встречи компания представила инструмент TLDR — название происходит от аббревиатуры «too long; didn’t read» («слишком длинно, не читал»).
- Издание предполагает, что с помощью искусственного интеллекта сервис будет выделять ключевые положения текста, а затем оформлять их в виде маркированного списка.
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5 комментариев Накачай стартап
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Скоро короткие сообщения будут состоять из одного слова: fuck, с восклицательным или вопросительным знаком, остальное зумеры уже не смогут читать.
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