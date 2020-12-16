Соцсети
Евгения Евсеева

Facebook занялась разработкой сервиса для создания коротких новостей Материал редакции

Новость будет представлена в виде маркированного списка.

  • Facebook сообщил во время общего собрания сотрудников Facebook, что разрабатывает инструмент для обобщения новостных статей, пишет BuzzFeed.
  • Встреча, проходившая 15 декабря, была закрытой, но издание получило аудиозапись происходящего. Во время встречи компания представила инструмент TLDR — название происходит от аббревиатуры «too long; didn’t read» («слишком длинно, не читал»).
  • Издание предполагает, что с помощью искусственного интеллекта сервис будет выделять ключевые положения текста, а затем оформлять их в виде маркированного списка.

#новость #facebook

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Airat Kafman

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- ебанула хуйня, но Путин не виноват
- Путин поздравил Путина

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sergjjj

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Вы приняты на работу в новый сервис коротких новостей VK

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N N

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Слишком скучно, не читал

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Killer

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Скоро короткие сообщения будут состоять из одного слова: fuck, с восклицательным или вопросительным знаком, остальное зумеры уже не смогут читать.

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