Facebook занялась разработкой сервиса для «выжимки» новостей Материал редакции
Новость будет представлена в виде маркированного списка.
- Facebook сообщил во время общего собрания сотрудников Facebook, что разрабатывает инструмент для обобщения новостных статей, пишет Buzzfeed News.
- Встреча, проходившая 15 декабря, была закрытой, но издание получило аудиозапись происходящего. Во время встречи компания представила инструмент TLDR — название происходит от аббревиатуры «too long; didn’t read» («слишком длинно, не читал»).
- Издание предполагает, что с помощью искусственного интеллекта сервис будет выделять ключевые положения текста, а затем оформлять их в виде маркированного списка.
1303 просмотра
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 11, "likes": 9, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 187776, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Dec 2020 08:36:48 +0300", "is_special": false }
0
11 комментариев Накачай стартап
Написать комментарий...
1
Предлагаю еще более продвинутый сервис - too fake; didn’t read («сплошной фейк, не читал»). Для этого достаточно удалить сохраненные ссылочки на все новостные СМИ. У меня работает идеально с августа. Вся реальная информация есть на профессиональных ресурсах по каждому разделу бизнеса.
Ответить
0
Скоро короткие сообщения будут состоять из одного слова: fuck, с восклицательным или вопросительным знаком, остальное зумеры уже не смогут читать.
Ответить
Комментарий удален
0
видимо, это будет сервис для публикации заголовков статей со ссылками на средний формат, а тем кому хочется узнать максимум деталей будут предложены лонгриды.
Ответить
Блоги компаний
Скетчи или говорящая голова: какой формат рекламных интеграций на YouTube работает лучше
Boomstarter, Yummy United и Сколково поддержат детские идеи
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Как выбесить клиента в…
«Школа редакторов бюро…
Совфед одобрил продление 30…
«Альфа-банк» игнорирует…
«Альфа-банк» игнорирует…
Госдума ввела штрафы до 1,5 млн…
Честное SEO существует?
Госдума ввела штрафы до 1,5 млн…
Госдума ввела штрафы до 1,5 млн…
Честное SEO существует?
Честное SEO существует?
Честное SEO существует?
Facebook занялась разработкой…