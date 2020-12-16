Соцсети
Евгения Евсеева

Facebook занялась разработкой сервиса для «выжимки» новостей Материал редакции

Новость будет представлена в виде маркированного списка.

  • Facebook сообщил во время общего собрания сотрудников Facebook, что разрабатывает инструмент для обобщения новостных статей, пишет Buzzfeed News.
  • Встреча, проходившая 15 декабря, была закрытой, но издание получило аудиозапись происходящего. Во время встречи компания представила инструмент TLDR — название происходит от аббревиатуры «too long; didn’t read» («слишком длинно, не читал»).
  • Издание предполагает, что с помощью искусственного интеллекта сервис будет выделять ключевые положения текста, а затем оформлять их в виде маркированного списка.

#новость #facebook

1303 просмотра
11 комментариев
9
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Служебный месяц

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Главное на сегодня 
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- Путин
- Путин 
- ебанула хуйня, но Путин не виноват
- Путин поздравил Путина

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sergjjj

Служебный
5

Вы приняты на работу в новый сервис коротких новостей VK

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Ronan Hardman

2

А Твиттера пользователям недостаточно? 

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Airat Kafman

1
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Mikhail Goncharov

1

Предлагаю еще более продвинутый сервис - too fake; didn’t read («сплошной фейк, не читал»). Для этого достаточно удалить сохраненные ссылочки на все новостные СМИ. У меня работает идеально с августа. Вся реальная информация есть на профессиональных ресурсах по каждому разделу бизнеса. 

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N N

0

Слишком скучно, не читал

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Killer

0

Скоро короткие сообщения будут состоять из одного слова: fuck, с восклицательным или вопросительным знаком, остальное зумеры уже не смогут читать.

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Комментарий удален

max smirnoff

0

Facebook изобрел Twitter

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Dmitry Kiselev

0

Сразу мемасики пусть автоматом постят

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Сергей Ерёмин

0

видимо, это будет сервис для публикации заголовков статей со ссылками на средний формат, а тем кому хочется узнать максимум деталей будут предложены лонгриды.

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Dmitry Kiselev

Сергей
0

причем за деньги

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