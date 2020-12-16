Программа станет основой единой платформы монетизации — с товарами, VK Donut и другими инструментами.

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«ВКонтакте» представила единую платформу монетизации для создателей контента, основой которой станет партнёрская программа — она заменит рекламную сеть. Об этом рассказали vc.ru в компании.

Программа объединит инструменты монетизации в единую платформу: в нее войдут VK Donut, «Маркет-платформа», гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки.

Что изменится

Как и рекламная сеть, партнёрская программа позволит администраторам получать доход за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. Изменятся система выплат и правила участия.

До этого на заработок влияли только охваты, теперь соцсеть будет учитывать дополнительные факторы. Например, администраторы сообществ смогут увеличить доход, если будут привлекать аудиторию с внешних ресурсов.

Контент должен быть интересен пользователям соцсети — определить уровень интереса можно с помощью инструментов статистики, лайков и комментариев.

Доход также увеличится при использовании нативных форматов — например, при загрузке видео в плеер «ВКонтакте» и оформлении текста в редакторе статей вместо ссылки на сайт.

За плагиат или нарушение правил ресурса доход может снизиться, а систематическое нарушение правил приведёт к исключению из программы.

Присоединиться к программе не смогут сообщества, которые публикуют только объявления, не указывают источники и размещают одни и те же записи. Кроме того, не смогут подключиться группы, нарушающие авторские права или правила ведения страницы. На соответствие программе сообщества будут проверять модераторы.