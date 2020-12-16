«ВКонтакте» представила партнёрскую программу для сообществ вместо рекламной сети — она учтёт плагиат и другие факторы Материал редакции
Программа станет основой единой платформы монетизации — с товарами, VK Donut и другими инструментами.
«ВКонтакте» представила единую платформу монетизации для создателей контента, основой которой станет партнёрская программа — она заменит рекламную сеть. Об этом рассказали vc.ru в компании.
Программа объединит инструменты монетизации в единую платформу: в нее войдут VK Donut, «Маркет-платформа», гранты, товары, сервисы для денежных сборов, нативная реклама, возможности монетизации мини-приложений и музыки.
Что изменится
Как и рекламная сеть, партнёрская программа позволит администраторам получать доход за то, что пользователи просматривают рекламные записи в сообществах и ленте новостей. Изменятся система выплат и правила участия.
До этого на заработок влияли только охваты, теперь соцсеть будет учитывать дополнительные факторы. Например, администраторы сообществ смогут увеличить доход, если будут привлекать аудиторию с внешних ресурсов.
Контент должен быть интересен пользователям соцсети — определить уровень интереса можно с помощью инструментов статистики, лайков и комментариев.
Доход также увеличится при использовании нативных форматов — например, при загрузке видео в плеер «ВКонтакте» и оформлении текста в редакторе статей вместо ссылки на сайт.
За плагиат или нарушение правил ресурса доход может снизиться, а систематическое нарушение правил приведёт к исключению из программы.
Присоединиться к программе не смогут сообщества, которые публикуют только объявления, не указывают источники и размещают одни и те же записи. Кроме того, не смогут подключиться группы, нарушающие авторские права или правила ведения страницы. На соответствие программе сообщества будут проверять модераторы.
Рекламная сеть «ВКонтакте» продолжит работать до 1 февраля, а после этого её участники автоматически подключатся к новой программе. Заявку на подключение можно подать там же, где и раньше — в разделе «Монетизация» в настройках сообщества.
А смысл?
Как всегда, смысл - запилить и разослать релиз, а не нормально объяснить, что и как работает.
ВКонтакте этим методом пытается вернуть актив аудитории, которая рассредоточилась в различных соцсетях и мессенджерах. Так же хочет заинтересовать админов, чтобы те не забрасывать платформу ВК:)
Мне кажется, или чем больше звучат слова "деньги-деньги-деньги", тем хуже это для социальной сети? Контент начинает сразу деградировать.
Вот борьба с плагиатом - это классно. Если сообщества начнут генерировать свой контент, а не просто распространять чужой, то это будет всем только плюсом. А, ну разве что создателю сообщества в минус: что-то делать делать придётся, кроме ctrl+c и ctrl+v.
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