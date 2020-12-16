Соцсети
Вадим Скворцов

Вредные финансовые советы для миллениалов: в TikTok фейковые видео о кредитах и инвестициях набирают миллионы просмотров Материал редакции

Почему странные лайфхаки блогеров в TikTok могут быть губительными для зрителей — в конспекте материала Bloomberg.

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Блогер из Нью-Джерси Томми Зипплер задумался, что было бы здорово погасить кредитную карту, оформив новую. Но он знал, что такой фокус вряд ли пройдёт: банки могут не одобрить кредит из-за текущей задолженности.

Зипплер записал короткое видео со своей идеей в TikTok, чтобы проверить, поверят ли ему пользователи соцсети и как сильно распространится фейк.

«Идеальный лайфхак» посмотрели более 430 тысяч раз, видео набрало больше 56 тысяч лайков.

Я знаю, что это [погашение кредиток новыми кредитками] невозможно. Но я также был уверен, что люди купятся и подумают, что идея действительно сработает. Это показывает, как легко распространять фальшивую информацию на TikTok. Другие авторы могут тоже это проверить. Надеюсь, они не будут этого делать.

Томми Зипплер
TikTok-блогер

Хотя в профиле Зипплера отмечено, что все его видео шутливые, пользователи часто не видят подвоха, отмечает Bloomberg. Алгоритмы показывают самые популярные ролики 800-миллионной аудитории в соответствии с её интересами. Часто видео публикуются вразнобой, без категоризации.

Юные пользователи чаще обращаются в TikTok за поиском уроков по финансовой грамотности — хэштеги “sidehustle”, “personalfinance”, “investing” и “stocktips” собрали миллионы просмотров за последние несколько месяцев. Издание считает, что из-за хаотичного контента и акцента на вирусности, а не фактах, на платформе всё сложнее разделить действительно полезные видео и фейковые.

Популярность финансовых роликов подкрепил интерес к торговым платформам вроде Robinhood среди миллениалов. Появился новый рынок: авторы блогов с советами, в какие акции вложиться и как торговать, получили миллионы подписчиков. В своих видео они не только дают советы, но и предлагают купить платные курсы или доступ к каналам в Discord для дополнительной информации.

Но советы таких авторов не всегда полезны. К примеру, блог @14th.ryan похвастался, как резко выросли акции компании Callon Petroleum Co — на 970%. В действительности она провела обратный сплит, скорректировала цену акций примерно с $1 до $10. Это не меняет рыночную стоимость компании, увеличивается лишь номинал акций.

Видео просмотрели более 1,1 млн раз, оно набрало более 138 тысяч лайков. Автор в следующем ролике признался, что он не финансовый эксперт и «не несёт ответственности», но это видео набрало гораздо меньше просмотров — 31 500.

Соцсеть говорит, что удаляет контент, который «намеренно обманывает людей, чтобы получить незаконную финансовую выгоду». TikTok не объяснила изданию, как работает алгоритм, и не показала конкретные примеры удалённого контента.

Особенность TikTok в его простоте. Сухие и сложные финансовые темы, такие как налоги, инвестиции или планирование пенсии, объясняют менее чем за минуту — с фоновой музыкой, красочным текстом и даже танцами.

Но этот формат гораздо труднее контролировать по сравнению с текстовым контентом в Twitter и Facebook.

Келли Коттер
аспирант школы социальных и поведенческих наук Университета штата Аризона

#tiktok #инвестиции #инфлюенсеры

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Не понял фейка. В Нью-Джерси нет рефинансирования кредитов?

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