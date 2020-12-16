Особенность TikTok в его простоте. Сухие и сложные финансовые темы, такие как налоги, инвестиции или планирование пенсии, объясняют менее чем за минуту — с фоновой музыкой, красочным текстом и даже танцами.

Но этот формат гораздо труднее контролировать по сравнению с текстовым контентом в Twitter и Facebook.