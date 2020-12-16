Около 7 млн пользователей в день: сервис коротких видео «Клипы» от «ВКонтакте» отчитался за полгода Материал редакции
Соцсеть запустила похожий на TikTok сервис в июне.
- «ВКонтакте» подвела итоги для своего сервиса коротких видео «Клипы»: за полгода с момента запуска в июне 2020 года авторы разместили на площадке свыше 3 млн видео, рассказали vc.ru в компании. Пользователи посмотрели их почти 31 млрд раз (учитывались повторные просмотры роликов).
- Дневная аудитория сервиса составила около 7 млн пользователей, а всего за полгода ролики посмотрели 75,6 млн человек, говорят в компании. Всего видео «ВКонтакте» ежедневно собирают больше 750 млн просмотров от 80 млн уникальных пользователей в месяц. В июне общее количество пользователей соцсети в России составило 73 млн.
- Особенно часто клипы смотрят в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а если сравнивать страны — в России, Казахстане и Белоруссии. Наибольшая активность приходится на субботу и воскресенье: с 20:00 до 22:00 мск.
- В октябре «ВКонтакте» разрешила сообществам размещать таргетированную рекламу в «Клипах»: сколько группы уже заработали на рекламе, в компании пока не раскрывают. Количество авторов на площадке также не сообщается.
- В «Клипах» пользователи могут редактировать видео, добавлять маски, в сервисе также есть управление жестами и поддержка технологии дополненной реальности. В развитие сервисов соцсеть планировала инвестировать 1 млрд рублей.
Если убрать людей,которые случайно нажимали на эту кнопку вместо сообщений или профиля,то останется процентов 50 или ещё меньше))
Если здесь есть представители ВКонтакте, то прошу добавить возможность настройки дизайна. В частности возможность скрыть кнопку "Клипы", которую многие нажимают случайно.
Сейчас ощущение что ВК движется в сторону цыганского дизайна, чем больше у мэил.ру будет сервисов для заработка - тем больше будет ВК цветных, мигающих кнопок на самых видных местах.
Уберите звук при входе на вкладку! Сколько раз промахивался и все окружающие вынуждены громко слушать всякие 'ауф', 'салам алейкум' и прочий деградняк
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