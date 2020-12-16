Соцсети
Таня Боброва

Около 7 млн пользователей в день: сервис коротких видео «Клипы» от «ВКонтакте» отчитался за полгода Материал редакции

Соцсеть запустила похожий на TikTok сервис в июне.

  • «ВКонтакте» подвела итоги для своего сервиса коротких видео «Клипы»: за полгода с момента запуска в июне 2020 года авторы разместили на площадке свыше 3 млн видео, рассказали vc.ru в компании. Пользователи посмотрели их почти 31 млрд раз (учитывались повторные просмотры роликов).
  • Дневная аудитория сервиса составила около 7 млн пользователей, а всего за полгода ролики посмотрели 75,6 млн человек, говорят в компании. Всего видео «ВКонтакте» ежедневно собирают больше 750 млн просмотров от 80 млн уникальных пользователей в месяц. В июне общее количество пользователей соцсети в России составило 73 млн.
  • Особенно часто клипы смотрят в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а если сравнивать страны — в России, Казахстане и Белоруссии. Наибольшая активность приходится на субботу и воскресенье: с 20:00 до 22:00 мск.
  • В октябре «ВКонтакте» разрешила сообществам размещать таргетированную рекламу в «Клипах»: сколько группы уже заработали на рекламе, в компании пока не раскрывают. Количество авторов на площадке также не сообщается.
  • В «Клипах» пользователи могут редактировать видео, добавлять маски, в сервисе также есть управление жестами и поддержка технологии дополненной реальности. В развитие сервисов соцсеть планировала инвестировать 1 млрд рублей.

#новость #клипы #вконтакте

665 просмотров
7 комментариев
3
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7 комментариев Накачай стартап
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Никита Афонин

15

Если убрать людей,которые случайно нажимали на эту кнопку вместо сообщений или профиля,то останется процентов 50 или ещё меньше))

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Belek Mongush

4

Много раз случайно нажимал

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Александр Сергунов

3

Если здесь есть представители ВКонтакте, то прошу добавить возможность настройки дизайна. В частности возможность скрыть кнопку "Клипы", которую многие нажимают случайно.
Сейчас ощущение что ВК движется в сторону цыганского дизайна, чем больше у мэил.ру будет сервисов для заработка - тем больше будет ВК цветных, мигающих кнопок на самых видных местах.

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Алексей Штейн

Александр
0

Такое есть в сове

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Anton Kerselyan

3

Уберите звук при входе на вкладку! Сколько раз промахивался и все окружающие вынуждены громко слушать всякие 'ауф', 'салам алейкум' и прочий деградняк

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Bobo Momo

1

Never heard of it 🤷‍♂️

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Илья Прокопенко

0

Спасибо.
Понятно.
Пускайте газ.

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