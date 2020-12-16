«Мы против Apple и за малый бизнес»: Facebook купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила компании Материал редакции
Apple ограничила сбор информации о пользователях — из-за этого будет труднее настроить таргетинг.
Facebook опубликовала рекламные объявления в газетах New York Times , Washington Post и Wall Street Journal. В них компания критикует Apple за новые правила конфиденциальности, пишет Bloomberg.
Объявление вышло под заголовком «Мы против Apple и за малый бизнес во всем мире». Facebook критикует изменения в правилах Apple iOS 14, которые ограничат возможность собирать данные о пользователях и предлагать им рекламу.
Спор компаний длится давно: в начале декабря Apple обязала разработчиков сообщать пользователям о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA — идентификатора, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей и их предпочтения в потреблении информации без их согласия.
«Хотя ограничение использования персонализированной рекламы действительно влияет на такие крупные компании, как мы, эти изменения будут разрушительными для малого бизнеса», — утверждает Facebook. По собственным данным соцсети, реклама без таргетинга генерирует на 60% меньше продаж, чем реклама, нацеленная на потребителей.
Из-за изменений Facebook в августе предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, начиная с iOS 14. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.
Летом Facebook запустила сервис для бизнеса, в котором решила не брать комиссию с предпринимателей. Компания обвинила Apple в том, что последняя отказалась отменить комиссию в размере 30% и не разрешила Facebook использовать собственный платёжный сервис. После публичных споров Apple отменила комиссию до июня 2021 года.
Не знаю кто-как, а я против того, чтобы мои данные, без согласия кто-то собирал)
Facebook прямое мнение пользователей не интересует, ему важно только найти другого козла отпущения. Про скандалы с Cambridge analytics все забыли и про штраф в 5 миллиардов евро от EU за нарушение GDPR. Зато можно попиариться на apple, который по сути сделал обновления приватности которое выгодно именно потребителям. Лучше бы facebook вложили деньги в разра... ой копирование... инноваций очередное
Facebook может быть за малый бизнес только из-за того что малый бизнес приносит большую часть выручки. Еще бы они не были за него 🤣
а теперь попробуем посмотреть на проблему глазами малого бизнеса. мне кажется, поводов для радости быть не должно.
«Мы против Apple и за малый бизнес во всем мире».
А в подписи под FACEBOOK прочите что? Его продукты малого бизнеса и он не является сам собирателем/продавателем/юзером данных? :)
Критики сбора данных, забывают, что вероятнее это не сильно отразится на балансе Facebook, а скорее на разработчиках и тех, кто покупает у них рекламу.
В краткосрочной переспективе, рекламодатели с фб не уйдут, хуже таргетинг -> дороже CPC/CPA.
Ну и большинство пользователей продолжат забивать на гигиену персональных данных в сервисах. Фейсбук не дурачки, без согласия ничего не собирают.
Фейсбук не дурачки, без согласия ничего не собирают.
Тогда за что они переживают?)
Ну а в чем проблема-то? Фейсбуку нужны мои данные? Пожалуйста, но пусть поделится доходом от их использования. Я в эппле кликну на иконку «собирать данные», а он мне, скажем, 10 рублей на киви-кошелек.. А то, мля, такие все бескорыстные, борцы за права малого бизнеса..
Но они же сервис в обмен на данные предоставляют.
Ну так пусть и не предоставляют тем, кто данные не дает собирать. В чем проблема-то? Вот и посмотрим, что получится.
Как же достали яблокодрочеры в комментариях.
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