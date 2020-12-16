Соцсети
Рая Хачатрян

«Мы против Apple и за малый бизнес»: Facebook купила в газетах рекламу, в которой критикует новые правила компании Материал редакции

Apple ограничила сбор информации о пользователях — из-за этого будет труднее настроить таргетинг.

22 комментария
1910 просмотров

Facebook опубликовала рекламные объявления в газетах New York Times , Washington Post и Wall Street Journal. В них компания критикует Apple за новые правила конфиденциальности, пишет Bloomberg.

Объявление вышло под заголовком «Мы против Apple и за малый бизнес во всем мире». Facebook критикует изменения в правилах Apple iOS 14, которые ограничат возможность собирать данные о пользователях и предлагать им рекламу.

Спор компаний длится давно: в начале декабря Apple обязала разработчиков сообщать пользователям о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA — идентификатора, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей и их предпочтения в потреблении информации без их согласия.

«Хотя ограничение использования персонализированной рекламы действительно влияет на такие крупные компании, как мы, эти изменения будут разрушительными для малого бизнеса», — утверждает Facebook. По собственным данным соцсети, реклама без таргетинга генерирует на 60% меньше продаж, чем реклама, нацеленная на потребителей.

Из-за изменений Facebook в августе предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, начиная с iOS 14. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.

Летом Facebook запустила сервис для бизнеса, в котором решила не брать комиссию с предпринимателей. Компания обвинила Apple в том, что последняя отказалась отменить комиссию в размере 30% и не разрешила Facebook использовать собственный платёжный сервис. После публичных споров Apple отменила комиссию до июня 2021 года.

#новость #facebook #apple

22 комментария
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22 комментария Накачай стартап
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Андрей Майнгардт

23

Не знаю кто-как, а я против того, чтобы мои данные, без согласия кто-то собирал)

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Сеня Зибарев

Андрей
13

Facebook прямое мнение пользователей не интересует, ему важно только найти другого козла отпущения. Про скандалы с Cambridge analytics все забыли и про штраф в 5 миллиардов евро от EU за нарушение GDPR. Зато можно попиариться на apple, который по сути сделал обновления приватности которое выгодно именно потребителям. Лучше бы facebook вложили деньги в разра... ой копирование... инноваций очередное

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Killer

17
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Сеня Зибарев

11

Facebook может быть за малый бизнес только из-за того что малый бизнес приносит большую часть выручки. Еще бы они не были за него 🤣

Ответить

Denis G

7

Лицемерие уровня боженька.

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Alexey Gutorov

3

а теперь попробуем посмотреть на проблему глазами малого бизнеса. мне кажется, поводов для радости быть не должно.

Ответить

Killer

Alexey
3

Почему молчит Навальный?

Ответить

Alexey Bo

4

"...и за малый бизнес"

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НечеловеческаяЛогика

3

 «Мы против Apple и за малый бизнес во всем мире».

А в подписи под FACEBOOK прочите что? Его продукты малого бизнеса и он не является сам собирателем/продавателем/юзером данных? :)

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Giant Schlong

2

Гадюка плакала, а жаба квакала

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Make Luv

2

Лицемерные говноеды.

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Даня

1

Критики сбора данных, забывают, что вероятнее это не сильно отразится на балансе Facebook, а скорее на разработчиках и тех, кто покупает у них рекламу. 
В краткосрочной переспективе, рекламодатели с фб не уйдут, хуже таргетинг -> дороже CPC/CPA. 
Ну и большинство пользователей продолжат забивать на гигиену персональных данных в сервисах. Фейсбук не дурачки, без согласия ничего не собирают.

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Ильдар Муртазен

Даня
0

Фейсбук не дурачки, без согласия ничего не собирают.

Тогда за что они переживают?) 

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Филипп Панов

1

Фейсбук за малый бизнес, держите в курсе 😂

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Автосервис на Волоколамке,132

1

Мы против войны, мы за диалог!

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Uuno Turhopuru

0

Ну а в чем проблема-то? Фейсбуку нужны мои данные? Пожалуйста, но пусть поделится доходом от их использования. Я в эппле кликну на иконку «собирать данные», а он мне, скажем, 10 рублей на киви-кошелек.. А то, мля, такие все бескорыстные, борцы за права малого бизнеса..

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Ильдар Муртазен

Uuno
2

Но они же сервис в обмен на данные предоставляют. 

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Uuno Turhopuru

Ильдар
1

Ну так пусть и не предоставляют тем, кто данные не дает собирать. В чем проблема-то?  Вот и посмотрим, что получится. 

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Super King

–4

Как же достали яблокодрочеры в комментариях.

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Super
1
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Roman Kovbasyuk

0

🐸 —> 🐍

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Валентин Баранов

0

Молодцы, не берегут себя, думают о малом бизнесе.

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