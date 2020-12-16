Apple ограничила сбор информации о пользователях — из-за этого будет труднее настроить таргетинг.

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Facebook опубликовала рекламные объявления в газетах New York Times , Washington Post и Wall Street Journal. В них компания критикует Apple за новые правила конфиденциальности, пишет Bloomberg.

Объявление вышло под заголовком «Мы против Apple и за малый бизнес во всем мире». Facebook критикует изменения в правилах Apple iOS 14, которые ограничат возможность собирать данные о пользователях и предлагать им рекламу.

Спор компаний длится давно: в начале декабря Apple обязала разработчиков сообщать пользователям о собираемых данных и запрашивать согласие на использование IDFA — идентификатора, который позволяет компании отслеживать поведение пользователей и их предпочтения в потреблении информации без их согласия.

«Хотя ограничение использования персонализированной рекламы действительно влияет на такие крупные компании, как мы, эти изменения будут разрушительными для малого бизнеса», — утверждает Facebook. По собственным данным соцсети, реклама без таргетинга генерирует на 60% меньше продаж, чем реклама, нацеленная на потребителей.

Из-за изменений Facebook в августе предупредила своих партнёров о возможном снижении эффективности рекламы, начиная с iOS 14. В ответ Apple обвинила соцсеть в желании собрать как можно больше данных о пользователях.