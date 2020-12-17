Соцсети
Евгения Евсеева

Twitter вернула обычный способ ретвита — до этого твиты можно было только цитировать Материал редакции

Соцсеть посчитала, что количество твитов и цитирований сократилось на 20%: ретвитов стало меньше на 23%, а цитирований — на 26% больше.

В конце октября Twitter заменила ретвиты на цитирования из-за выборов президента США, которые прошли 3 ноября. Так соцсеть хотела побудить пользователей больше задумываться, какой контент они хотят распространить.

Twitter Support @TwitterSupport
After learning from this product experience, we’re sharing an update: today Retweet functionality will be returning to the way it was before.

Here's what we saw while we prompted Quote Tweets (1/4): https://twitter.com/TwitterSupport/status/1314603536471080960

По данным Twitter, за несколько месяцев количество ретвитов упало на 23%, а количество ретвитов с цитированием выросло на 26%. Также соцсеть заметила, что общее количество ретвитов и цитирований снизилось на 20%.

В компании заметили, что цитирование не помогло расширить контекст публикаций. Более 45% твитов с цитатой содержали всего одно слово, а около 70% — фразы объемом менее 25 символов.

Twitter продолжит работать над тем, чтобы поощрять пользователей высказывать своё мнение о твитах. Например, соцсеть заметила, что этому способствует напоминание прочесть статью по ссылке в твите, который пользователь собирается ретвитнуть.

#новость #twitter

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Сергей Михайленко

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В компании заметили, что цитирование не помогло расширить контекст публикаций. Более 45% твитов с цитатой содержали всего одно слово, а около 70% — фразы объемом менее 25 символов

Ну так это ведь ключевой формат компании — сервис коротких сообщений. По-моему, странно теперь стремиться трансформировать фундамент чтобы скорректировать поведение пользователей под свои метрики

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