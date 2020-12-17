Соцсеть посчитала, что количество твитов и цитирований сократилось на 20%: ретвитов стало меньше на 23%, а цитирований — на 26% больше.

В конце октября Twitter заменила ретвиты на цитирования из-за выборов президента США, которые прошли 3 ноября. Так соцсеть хотела побудить пользователей больше задумываться, какой контент они хотят распространить.

Twitter Support @TwitterSupport



Here's what we saw while we prompted Quote Tweets (1/4): After learning from this product experience, we’re sharing an update: today Retweet functionality will be returning to the way it was before.Here's what we saw while we prompted Quote Tweets (1/4): https://twitter.com/TwitterSupport/status/1314603536471080960

По данным Twitter, за несколько месяцев количество ретвитов упало на 23%, а количество ретвитов с цитированием выросло на 26%. Также соцсеть заметила, что общее количество ретвитов и цитирований снизилось на 20%.

В компании заметили, что цитирование не помогло расширить контекст публикаций. Более 45% твитов с цитатой содержали всего одно слово, а около 70% — фразы объемом менее 25 символов.

Twitter продолжит работать над тем, чтобы поощрять пользователей высказывать своё мнение о твитах. Например, соцсеть заметила, что этому способствует напоминание прочесть статью по ссылке в твите, который пользователь собирается ретвитнуть.