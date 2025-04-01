TikTok закроет приложение для обмена фотографиями TikTok Notes спустя год тестов

Компания предлагает пользователям перейти в свой похожий сервис — Lemon8. Соцсеть уведомила пользователей, что закроет TikTok Notes 8 мая 2025 года, обратило внимание TechCrunch. Компания предложила скачать данные и перейти на платформу Lemon8, которую сравнивают одновременно с Instagram* и Pinterest. Lemon8 вместе с TikTok принадлежит китайской ByteDance.TikTok не назвал причину закрытия приложения. TechCrunch считает, что компания не увидела большой популярности сервиса и решила сосредоточиться на Lemon8, у которого, по данным Sensor Tower, на декабрь 2024 года было около 12,5 млн активных пользователей в месяц.TikTok выпустил TikTok Notes в Канаде и Австралии в апреле 2024 года. В описании говорилось, что это «"лайфстайл"-платформа с информативным визуальным и текстовым контентом о жизни людей». Пользователи могли привязать свой TikTok-аккаунт и делиться фотографиями. СМИ называли сервис «конкурентом Instagram*».Lemon8 запустили в Японии в 2020 году, после сервис вышел в США и страны Юго-Восточной Азии, пишет TechCrunch. Издание отмечает, что приложение похоже на TikTok Notes и предлагает те же функции.Скриншот vc.ru*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#tiktok #новости