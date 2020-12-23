Они смогут проводить онлайн-курсы и марафоны, публиковать эксклюзивные материалы или анонсы закрытых распродаж.

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«Одноклассники» вместе с сервисом Boosty.to запустили платные подписки на эксклюзивный контент в группах, сообщил vc.ru представитель соцсети. Стоимость подписки или вступления в группу может быть любой, начиная от 1 рубля.

Для этого администратору нужно создать отдельную закрытую группу и включить в настройках платный доступ: выбрать единоразовую плату за вступление или ежемесячную подписку, установить цену и привязать карту.

На запуске комиссия сервиса составит 5%, за вывод средства будет взиматься отдельная плата, говорит представитель «Одноклассников». Деньги будут поступать ежедневно на привязанную карту.

Плата за контент позволит авторам или предпринимателям проводить онлайн-курсы, концерты и марафоны, публиковать эксклюзивные материалы или анонсы закрытых акций и распродаж, рассчитывают в соцсети.