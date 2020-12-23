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Купить рекламу будет проще, но многое пока неясно: чего ждать и опасаться с запуском рекламной платформы в Telegram Материал редакции
Например, смогут ли владельцы каналов зарабатывать на официальной рекламе или 100% выручки будет забирать Telegram.
23 декабря Павел Дуров анонсировал появление платных функций и рекламной платформы в Telegram в 2021 году. По его словам, обмен сообщений останется без рекламы, а монетизация будет «ненавязчивой»: мессенджер предложит рекламную платформу для каналов, которая «обеспечит комфорт и безопасность пользователей».
Представители TGStat, Combot, Telega.in, Telemetr и AdGram рассказали vc.ru о своих ожиданиях от монетизации Telegram. По их мнению, бизнес неофициальных бирж будет расти, а Telegram может и не платить владельцам каналов комиссию за размещение «официальной» рекламы — лишь давать трафик.
Как изменится рынок рекламы в Telegram
Сейчас размещать рекламу в Telegram-каналах можно двумя способами: напрямую через администраторов каналов и через неофициальные биржи. По оценке сервиса Telega.in, в 2020 году объём рынка в Telegram составит 12,8 млрд рублей.
В 2021 году рынок мог бы «оптимистично вырасти» на 30-50% — до 15-18 млрд рублей, но после анонса Дурова ясно, что оценка роста «сильно занижена», считает визионер Telega.in Дмитрий Зайцев. Теперь он ждёт, что рынок вырастет в 3-5 раз и достигнет 30-50 млрд рублей.
Официальная платформа привлечёт новых клиентов и «упорядочит рынок рекламы в Telegram», считает владелец сервиса аналитики TGStat Юрий Кижикин.
Например, встроенная платформа позволит привлечь больше крупных рекламодателей и корпоративных пользователей, которым нужен официальный сервис, документооборот, банковские платежи, отчёты, измеримость и управляемость, рассуждает представитель платформы AdGram Евгений(свою фамилию он не назвал).
Аудитория Telegram в России не исчерпана: в августе 2020 года она составляла 26,6 млн, тогда как у WhatsApp было 70 млн пользователей, отметил Зайцев
Что будет с неофициальными биржами
Telegram не станет блокировать сторонние биржи и не будет вынуждать рекламодателей использовать только официальную платформу, вводить лимиты и модерацию, считают представители рынка.
«Я думаю, что в перспективе сторонние биржи от этого выиграют из-за притока новых рекламодателей. Традиционные размещения в виде рекламных публикаций никуда не денутся, и вряд ли Telegram станет препятствовать такому виду рекламы», — полагает Юрий Кижикин из TGStat.
Сторонние сервисы статистики также будут наращивать аудиторию, так как официальная статистика даёт меньше данных, а коммерческим пользователям могут понадобиться нишевые и специфические решения, которые Telegram делать не будет, считает основатель Combot Фёдор Скуратов.
Рекламодатели любят сервис, но мессенджер вряд ли готов его предоставлять, отмечает Скуратов. По его мнению, для рекламного рынка будут следующие последствия:
- Сторонние биржи продолжат работу — их запрет «непроверяем» и требует огромной команды модераторов. Это противоречит бизнес-логике мессенджера, стремящегося минимизировать штат.
- Биржа Telegram может быть привлекательнее сторонних, но не во всех сегментах. Например, сервис вряд ли будет заниматься рекламой криптовалют, хотя интерес к ним растёт.
- Возможно, у встроенных инструментов таргетинга будет больше функциональности, например, география подписчиков, которая недоступна ботам.
- Реклама может встраиваться в каналы без дополнительный действий со стороны администраторов — как во «ВКонтакте», Facebook и других соцсетях. Но вместо ленты новостей и Stories будет лента конкретного канала.
Станет ли в Telegram больше рекламы
Единого мнения по этому вопросу нет. Представители Telega.in и Telemetr не ожидают увеличения рекламной нагрузки. По словам Зайцева, есть определённые показатели, которых придерживаются администраторы каналов: они ставят либо один рекламный пост в сутки либо не больше 10-15% от всех публикаций в канале за сутки. Размещать больше рекламы невыгодно, так как это «убивает аудиторию».
Но Кижикин считает, что биржи продолжат размещать рекламу, а к ним добавятся и официальные рекламные посты. Значит, объём рекламы вырастет.
Telegram может и вовсе принудительно добавить в публичных каналах слоты для «официальной» рекламы, считает Скуратов. По его мнению, рекламы станет больше — официальная для трафика и неофициальная для заработка.
Будет ли Telegram делиться выручкой с владельцами каналов — неясно
Основной вопрос участников рынка — как будет устроена система монетизации. В заявлении Дурова указано, что владельцы публичных каналов могут получить бесплатный трафик «пропорционально их охвату», если они будут монетизироваться через рекламную платформу.
Сейчас в Telegram нет функций для органического продвижения каналов и неясно, как она будет реализована. Возможно, в формате рекомендательной ленты, как в Instagram, но не все владельцы каналов воспринимают это положительно.
Сергей Цветаев считает, что Telegram «не выстрелит себе в ногу» и будет делиться рекламной выручкой с администраторами, так как они «привыкли видеть деньги», а без этого для них пропадает смысл в бирже.
Корпоративный рынок и заход на территорию Slack
Ещё одно большое направление для роста Telegram — корпоративное направление, на которое намекнул Дуров, считает Дмитрий Зайцев. По его мнению, Telegram может не уступать Slack и даже превзойти сервис на рынке корпоративных мессенджеров.
По мнению представителя AdGram, помимо рекламного кабинета мессенджеру не хватает функций для ведения бизнеса. Чтобы отказаться от других приложений для ежедневной работы, в Telegram должны появиться:
- Полноценный поиск по сообщениям и группам.
- Настройка рабочего пространства (workspace), так как папок оказалось недостаточно.
- Таск-трекер.
- Календарь с синхронизацией по контактам и уведомлениям.
- Видеостриминг, чтобы не уходить в другие сервисы. Это важно для аудитории младше 25 лет, которая проводит много времени вне Telegram.
- Улучшенные и более надёжные видеозвонки. Сейчас Telegram редко используют для звонков из-за обрывов связи, но если они станут стабильными, можно будет отказаться от Zoom и перейти на групповые видеозвонки в мессенджере, даже если они будут платными.
Хватит ли Telegram доходов с рекламы, чтобы поддерживать рост мессенджера
В 2015 году Дуров говорил, что тратит на сервера и трафик около $1 млн в месяц. В презентации блокчейн-проекта TON 2017 года указано, что бюджет вырос до $62 млн, в 2018 году Дуров планировал потратить около $100 млн, в 2020 году — $170 млн, а в 2021 году — около $220 млн.
Дуров делает ставку на рекламу за пределами России, считает Зайцев: российского рекламного рынка Telegram ему будет мало, даже если тот вырастет до 50 млрд рублей в год. Ведь Telegram получит «в лучшем случае половину», а это «не такие большие деньги для компании, которая поддерживает 500 млн пользователей и хочет иметь миллиарды».
Это будет днище банное, если будет на каждом канале сразу два вида рекламы: неотключаемая принудительная реклама от телеги и реклама от администраторов канала.
Думаю, что встроенная реклама будет отключаемой. Хочешь - включаешь и получаешь взамен "органический рост". Хочешь - выключаешь. Кажется логичным.
АП
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