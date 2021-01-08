Соцсети
Лиана Липанова

«Уважайте своих пользователей»: Павел Дуров раскритиковал изменение условий WhatsApp Статьи редакции

С 8 февраля 2021 года WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook.

Пользователи должны согласиться с новыми условиями, чтобы продолжить пользоваться мессенджером. Павел Дуров раскритиковал новые условия мессенджера.

Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, который выясняет, почему Telegram так популярен. Представьте себе десятки сотрудников, работающих на полную ставку.

Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно выдать наш секрет: уважайте своих пользователей.

Миллионы людей возмущены последними изменениями в условий WhatsApp, согласно которым пользователи передавать все свои личные данные в рекламный движок Facebook. Неудивительно, что переход пользователей из WhatsApp в Telegram, который продолжается уже несколько лет, ускорился.

Примерно 500 млн пользователей Telegram стали серьезной проблемой для Facebook. Не имея возможности конкурировать с Telegram по качеству и конфиденциальности, WhatsApp от Facebook, похоже, перешел к скрытому маркетингу. Редакторы Википедии недавно разоблачили несколько платных ботов, которые добавляли ложную информацию в статью про WhatsApp.

Мы также обнаружили ботов, которые распространяют неточную информацию о Telegram в социальных сетях. Вот три мифа, которые они распространяют:

Миф 1: «У Telegram не открытый исходный код».На самом деле все приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года. Наше шифрование и API полностью документированы и тысячи раз проверялись экспертами по безопасности. Кроме того, Telegram является единственным приложением для обмена сообщениями в мире, который имеет поддающиеся проверке сборки как для iOS, так и для Android. Что касается WhatsApp, они намеренно запутывают свой код, что делает невозможной проверку их шифрования и конфиденциальности.

Миф 2: «Telegram российский проект». На самом деле Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год. В некоторых авторитарных странах, например, в Иране, Telegram до сих пор блокируется, а у в WhatsApp и других «якобы безопасных» приложений в этих местах никогда не возникало никаких проблем.

Миф 3: «Telegram не зашифрован». Каждый чат в Telegram с момента запуска был зашифрован. У нас есть «Секретные Чаты» со сквозным шифрованием и «Облачные Чаты», которые также предлагают безопасное и распределенное облачное хранилище в режиме реального времени. WhatsApp, с другой стороны, имел нулевое шифрование в течение нескольких лет, а затем принял протокол шифрования, финансируемый правительством США. Даже если мы предположим, что шифрование WhatsApp надежное, оно недействительно при использовании нескольких бэкдоров и использовании резервных копий.

Только в 2019 году Facebook потратил почти $10 млрд на маркетинг (думаю, это включает в себя платные боты на Википедии и других сайтах).

В отличие от Facebook, Telegram не тратит деньги, не говоря уже о миллиардах долларов, на маркетинг. Мы считаем, что люди достаточно умны, чтобы выбрать то, что лучше для них. И, судя по 500 млн человек, пользующихся Telegram, эта вера оправдана.

Павел Дуров

#павелдуров #telegram #whatsapp

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1 1 комментарий
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Виталий Канев

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Ошибка в статье: несколько ссылок оказались неправильными (смотрите оригинал на Английском, если хотите поставить ссылки) - например, ссылка о блокировке идет на информацию о сборке клиента Telegram и т.д.

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