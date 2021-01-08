«Уважайте своих пользователей»: Павел Дуров раскритиковал изменение условий WhatsApp Статьи редакции
С 8 февраля 2021 года WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook.
Пользователи должны согласиться с новыми условиями, чтобы продолжить пользоваться мессенджером. Павел Дуров раскритиковал новые условия мессенджера.
60 просмотров
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0430\u0432\u0435\u043b\u0434\u0443\u0440\u043e\u0432","whatsapp","telegram"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 194782, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 08 Jan 2021 21:59:01 +0300", "is_special": false }
0
1 комментарий
0
Ошибка в статье: несколько ссылок оказались неправильными (смотрите оригинал на Английском, если хотите поставить ссылки) - например, ссылка о блокировке идет на информацию о сборке клиента Telegram и т.д.
Ответить
Блоги компаний
Как делать ASO до релиза приложения?
Как попасть в список самых влиятельных лиц по версии Forbes или как киберспорт меняет жизни людей?
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Илон Маск впервые стал самым…
Как я буду делать бренды на…
«Уважайте своих пользователей…
Как за год заново научиться…
Пять причин перестать…
Как я буду делать бренды на…
Как я буду делать бренды на…
Здравствуйте всем!
Акции Hyundai впервые за 30 лет…
Как я буду делать бренды на…