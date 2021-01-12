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Рая Хачатрян

Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — The Telegraph Статьи редакции

На рост повлияли запрет приложения Parler, блокировка Трампа в Twitter, а также новые условия конфиденциальности WhatsApp.

Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США, пишет газета The Daily Telegraph. По данным издания, с 6 января мессенджер загрузили около 545 тысяч раз — в три раза больше, чем неделей ранее.

Мессенджер активнее стали скачивать после того, как Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа на фоне протестов в США, а Apple и Google удалили из магазинов приложений соцсеть Parler, которым пользовались его сторонники. Издание обратилось за комментарием к Павлу Дурову, но на момент выхода материала он не ответил на запрос.

На рост скачиваний Telegram также могло повлиять изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание. С 8 февраля 2021 года он будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. Павел Дуров раскритиковал новые условия мессенджера и призвал Facebook уважать своих пользователей.

Дуров также рассказал, что на фоне запрета приложения Parler команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari, которая будет работать не хуже мобильного приложения. Она пригодится на случай, если Apple заблокирует мессенджер в App Store.

#новость #telegram

1760 просмотров
Спасибо за наводку Дима Зайцев
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Данил Дудник

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Я был бы очень рад, если б Телеграм заменил вотсап на международном рынке. И я не о безопасности персональных данных, а об элементарном удобстве приложения. 

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Anton Reut

Данил
6

Главное чтобы у Паши бабла теперь хватило на поддержку, с таким то наплывом, монетизации то ещё нет. 

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Timur Kuzmin

Anton
–4

Главное чтобы у Паши бабла теперь хватило на поддержку

У Усманова хватит. Не хватит - подчерпнёт из бюджета профильного ведомства.

Ответить

Anton Reut

Timur
2

Началось... лично путен финансирует!!!111 ололо!

Ответить

Саша Толстых

Данил
–1

Вы за людей решаете что им удобнее? 

Ответить

Дмитрий Панин

Саша
0

Пусть решает, вам что, жалко?

Ответить

Японский фитиль

11

Американцы бегут в российский мессенджер, потому что американская компания заблокировала американскую социальную сеть из-за американского президента.

А 2020-й точно закончился, календарь на стене кто-нибудь проверял — там все листочки оторваны?

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Бейбут Тукибаев

Японский
2

С чего бы телеграму быть российским мессенддером?

Ответить

Михаил Б

Бейбут
2

А с чего бы парлеру быть трампистским приложением? Но его нарекли именно таким и скоординировано заблокировали в эпсторе, гуглплей, выгнали с серверов амазона

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Данил Дудник

8

Нет ощущения, что Цукенберг как царь Мидас, только все, чего он касается превращается в говно, а не в золото?

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Сергей Пустовит

Данил
8

Сугубо моё личное мнение, но есть ощущение, что даже вконтакте, который маил.ру планомерно превращает в говно много лет подряд, гораздо лучше фейсбука. Не знаю для кого фб, но точно не для людей

Ответить

Igor Igor

Сергей
1

Я думал только я один думаю так ) хотя ни фб ни вк не пользуюсь на данный момент

Ответить

Сергей Пустовит

2

Ща, погодите, боты проснутся и расскажут, что телеграм использовать вообще нельзя.
 команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari

Кто-нибудь знает подробности? Есть же веб-версия для любого браузера, в чем соль делать еще одну для сафари?

Ответить

igogo

Сергей
0

Чтобы с мобилок удобно работать было. Текущая веб-версия для мобилок не очень

Ответить

Anton Reut

–1

Ну ща начнется таже история что с тик током...

Ответить

Влад

Anton
–1

Бред

Ответить

Михаил Б

Влад
2

Не бред. Только не как с тиктоком, а как в парлером. Если завтра Трамп заведет там учетку и еще пару миллионов его последователей, то в чем проблема эпстору, гуглплею и амазону заблокировать телеграмм (на территории США хотя бы)? На прошлой неделе тоже думал, что так не бывает. Но вот же, бывает! Еще как бывает!

Ответить

Anton Reut

Влад
0

Не бред. Очень мощное приложение,  с российскими корнями,  могут на раз приплести любую причину для блокировки. 

Ответить

Загадочный

Anton
0

ЦРУ или ФСБ?

Ответить

Anton Reut

Загадоч…
2

Эппл и гугл, по велению политической повесточки, там у них сейчас благодатная почва. 

Ответить

Загадочный

Anton
0

Отзеркалив ситуацию с вк, стоит ожидать, что отожмут его у Паши. Привет, Алишер Каракумович!

Ответить

Михаил Б

Загадоч…
1

Как мы знаем причина может более чем обтекаемая. Что-то вроде "приложение может использоваться для разжигания ненависти", тем более если речь идет о корпоративной блокировке, а не судебной.

Ответить

Anton Reut

Михаил
0

Именно. Когда блм громили города твиттер никого из них не блокировал,  как только сторонники трампа что-то сделали сразу начался приступ справедливости.

Ответить

Михаил Б

Anton
0

Вам или мне может это не нравиться, но Джек может блокировать кого захочет. Имеет право.
А вот блокироваки и эпсторах и на серверах амазонов в одну скоординированную ночь - это реально напрягает.

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Сергей Смыков

Влад
0

А чё нет-то? Заявят, что Телеграмм должен быть продан американской компании и срок два месяца дадут. За пиндосами не заржавеет.

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Sultan Karybaev

0

Я ни в коем случае не жертва и не сторонник пропаганды госканалов, но вот она американская свобода слова, когда корпорации принадлежащие демократам блокируют республиканцев.

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ЯжПрограммист

0

В целом, сейчас трампу необходимо выехать в другую страну (правда учитывая как оно со всеми разосрался непонятно куда), создать канал SomeOne и оттуда вещать что он легитимный президент, а Байден кукла-марионетка-диктатор и не любит США так как любит их он и протест должен быть мирным, но настойчивым... oh, wait.

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Актуальный микрофон

0

Интересненько... 

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Vitaly Semykin

0

Кто такой Джон Голт? Это Павел Дуров.

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Николай Западный

0

Ок. Т.е надо создавать англоязычные каналы и чаты?
И кстати, а что лучше чат (где вроде как все по себе живет) или канал (в который самому все нужно добавлять)

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