Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — The Telegraph Статьи редакции
На рост повлияли запрет приложения Parler, блокировка Трампа в Twitter, а также новые условия конфиденциальности WhatsApp.
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США, пишет газета The Daily Telegraph. По данным издания, с 6 января мессенджер загрузили около 545 тысяч раз — в три раза больше, чем неделей ранее.
Мессенджер активнее стали скачивать после того, как Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа на фоне протестов в США, а Apple и Google удалили из магазинов приложений соцсеть Parler, которым пользовались его сторонники. Издание обратилось за комментарием к Павлу Дурову, но на момент выхода материала он не ответил на запрос.
На рост скачиваний Telegram также могло повлиять изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание. С 8 февраля 2021 года он будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. Павел Дуров раскритиковал новые условия мессенджера и призвал Facebook уважать своих пользователей.
Дуров также рассказал, что на фоне запрета приложения Parler команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari, которая будет работать не хуже мобильного приложения. Она пригодится на случай, если Apple заблокирует мессенджер в App Store.
Я был бы очень рад, если б Телеграм заменил вотсап на международном рынке. И я не о безопасности персональных данных, а об элементарном удобстве приложения.
Главное чтобы у Паши бабла теперь хватило на поддержку, с таким то наплывом, монетизации то ещё нет.
Главное чтобы у Паши бабла теперь хватило на поддержку
У Усманова хватит. Не хватит - подчерпнёт из бюджета профильного ведомства.
Вы за людей решаете что им удобнее?
С чего бы телеграму быть российским мессенддером?
Нет ощущения, что Цукенберг как царь Мидас, только все, чего он касается превращается в говно, а не в золото?
Сугубо моё личное мнение, но есть ощущение, что даже вконтакте, который маил.ру планомерно превращает в говно много лет подряд, гораздо лучше фейсбука. Не знаю для кого фб, но точно не для людей
Ща, погодите, боты проснутся и расскажут, что телеграм использовать вообще нельзя.
команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari
Кто-нибудь знает подробности? Есть же веб-версия для любого браузера, в чем соль делать еще одну для сафари?
Ну ща начнется таже история что с тик током...
Не бред. Только не как с тиктоком, а как в парлером. Если завтра Трамп заведет там учетку и еще пару миллионов его последователей, то в чем проблема эпстору, гуглплею и амазону заблокировать телеграмм (на территории США хотя бы)? На прошлой неделе тоже думал, что так не бывает. Но вот же, бывает! Еще как бывает!
Не бред. Очень мощное приложение, с российскими корнями, могут на раз приплести любую причину для блокировки.
ЦРУ или ФСБ?
Эппл и гугл, по велению политической повесточки, там у них сейчас благодатная почва.
Отзеркалив ситуацию с вк, стоит ожидать, что отожмут его у Паши. Привет, Алишер Каракумович!
Именно. Когда блм громили города твиттер никого из них не блокировал, как только сторонники трампа что-то сделали сразу начался приступ справедливости.
А чё нет-то? Заявят, что Телеграмм должен быть продан американской компании и срок два месяца дадут. За пиндосами не заржавеет.
Я ни в коем случае не жертва и не сторонник пропаганды госканалов, но вот она американская свобода слова, когда корпорации принадлежащие демократам блокируют республиканцев.
В целом, сейчас трампу необходимо выехать в другую страну (правда учитывая как оно со всеми разосрался непонятно куда), создать канал SomeOne и оттуда вещать что он легитимный президент, а Байден кукла-марионетка-диктатор и не любит США так как любит их он и протест должен быть мирным, но настойчивым... oh, wait.
Ок. Т.е надо создавать англоязычные каналы и чаты?
И кстати, а что лучше чат (где вроде как все по себе живет) или канал (в который самому все нужно добавлять)
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