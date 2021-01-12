На рост повлияли запрет приложения Parler, блокировка Трампа в Twitter, а также новые условия конфиденциальности WhatsApp.

Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США, пишет газета The Daily Telegraph. По данным издания, с 6 января мессенджер загрузили около 545 тысяч раз — в три раза больше, чем неделей ранее.

Мессенджер активнее стали скачивать после того, как Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа на фоне протестов в США, а Apple и Google удалили из магазинов приложений соцсеть Parler, которым пользовались его сторонники. Издание обратилось за комментарием к Павлу Дурову, но на момент выхода материала он не ответил на запрос.

На рост скачиваний Telegram также могло повлиять изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание. С 8 февраля 2021 года он будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. Павел Дуров раскритиковал новые условия мессенджера и призвал Facebook уважать своих пользователей.

Дуров также рассказал, что на фоне запрета приложения Parler команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari, которая будет работать не хуже мобильного приложения. Она пригодится на случай, если Apple заблокирует мессенджер в App Store.