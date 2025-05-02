Регулятор в Ирландии оштрафовал TikTok на €530 млн за нарушения при передаче в Китай данных о пользователях ЕС

TikTok не смог доказать, что пользовательские данные, которые сервис передаёт в Китай, защищены от доступа к ним властей, заявила Комиссия по защите данных Ирландии. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Регулятор обязал компанию в течение шести месяцев прекратить передавать данные пользователей в Китай, если она не сможет обеспечить тот же уровень их защиты, что и в ЕС.

Сумма штрафа для компании составила €530 млн. TikTok планирует его оспорить. Компания также заявила, что никогда не передавала данные пользователей китайскому правительству и не получала такого запроса.

В Европе у TikTok около 175 млн пользователей, добавляет WSJ. В 2023 году сервис заявил, что начнёт хранить данные пользователей ЕС на серверах в Ирландии и Норвегии, а в Китае — только ограниченную их часть. При этом доступ к ним будет контролировать внешний аудитор.