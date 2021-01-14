«Одноклассники» выплатят разработчикам мобильных игр 970 млн рублей за 2020 год Статьи редакции
Компания подвела итоги 2020 года в соцсети и своих сервисах.
- В 2019 году разработчики мобильных игр получили более 600 млн рублей. Выплаты выросли благодаря росту вовлечённости, рассказали vc.ru в «Одноклассниках»: число игроков в день на мобильной платформе выросло год к году на 24,3%. Время пользователей в мобильных играх выросло на 32,4%.
- Сумма выплат разработчикам всех игр на платформе соцсети за 2020 год превысит 3,3 млрд рублей — годом ранее она составляла 3,2 млрд рублей. Выплаты разработчикам за размещение рекламы в их проектах выросли за год на 60%.
- В октябре 2020 соцсеть перезапустила собственный маркетплейс совместно с «AliExpress Россия» — база товаров выросла до 100 млн. В четвёртом квартале число заказов в маркетплейсе выросло на 56% по сравнению с третьим кварталом. Финансовые показатели соцсеть не раскрывает.
- Видеоплатформа «Одноклассников» в 2020 году преодолела отметку в 1 млрд просмотров в сутки, число просмотров прямых трансляций за год выросло на 50%, а число загрузок видео — на 19% год к году. Осенью соцсеть запустила сервис для обмена эмоциями и личным контентом «Моменты»: за два месяца аудитория сервиса превысила 16 млн человек.
В 2020 году пользователи отправили 52,8 млрд виртуальных подарков (+18% год к году), а также 4,5 млрд открыток и 1,5 млрд стикеров в сообщениях — их общее число выросло на 67% за год.
В 2021 мы будем все в одноклассниках, искать своих старых друзей, чтоы поиграть..)
Показатели действительно растут. Удивительно о_0
Там сидит добрая половина России возраста 35+
Для каждого сегмента аудитории есть своя соц.сеть.
Мне, например, жаль тех, кто страдает от внешнего вида Facebook. Но им-то от этого ни тепло, ни холодно.
одноки самая популярная соцсеть в таджикистане (или киргизии)
регулярно вижу молодых челиков оттуда в метро втыкающих в одноки
так что не только диды там
почему вам нас жаль?
фб имеет ужасный юзабилити. и с этим тяжело спорить. там же на дне юзабилити и сервис премьер от тнт
можно привыкнуть конечно, но это такое.
а чего удивительно, там платежеспособная аудитория.
самое главное еще и готовая платить и ориентированная на это.
там всякие подарочные картинки за 500 рублей знаете как разлетаются.
а уж всякие "скрытый режим" и "защита от скрытого режима" это святое.
и это чисто услуги самой соцсети.
а тут тем более вообще игры.
тут как раз нужна аудитория постарше и не продвинутая, чтобы показатели росли.
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