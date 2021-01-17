Snapchat выплатил создателям видео миллионы долларов для конкуренции с TikTok Статьи редакции
Но просто выплат блогерам недостаточно, нужно приносить им славу, чтобы привлечь бренды, считает NYT.
В ноябре 2020 года Snapchat запустил ленту Spotlight, чтобы пользователи могли делиться короткими роликами. Тогда же 19-летняя звезда TikTok Кэм Кейси (Cam Casey) с более чем 7 млн подписчиков решил загрузить в Snapchat видео эксперимента со взорвавшейся бутылкой Coca-Cola, пишет The New York Times.
Кейси подумал, что некоторые его старые видео могли бы получить популярность на новой площадке. Спустя две недели ему позвонили из офиса Snapchat и сказали, что он один из самых популярных в соцсети, и компания готова выплатить ему деньги за ролики.
Блогер начал публиковать больше видео, иногда до 120 в день, загружая новые ролики с 8 утра и до полуночи, пишет издание. По данным на середину января 2021 года Snapchat выплатил ему почти $3 млн за контент, который стал вирусным.
Кейси — один из тысяч по всему миру, которые сколотили небольшое состояние благодаря Snapchat, отмечает NYT. Ежедневно соцсеть распределяет более $1 млн среди пользователей, уточнил представитель компании. Как долго продлится программа, он не сказал.
27-летняя Андреа Ромо зарабатывает $12,5 в час в магазине Lowe's в Альбукерке. Случайное видео с зажаренной индейкой на День благодарения принесло ей за две недели около $500 тысяч. «Было сюрпризом узнать, что можно получить деньги за совершенно случайные ролики», — отметила она. В Snapchat заявили, что определяют суммы выплат на основе уникальных просмотров и собственных внутренних метрик.
В Spotlight популярны те же вещи, что и в TikTok, отмечает издание: танцевальные видео, розыгрыши, челленджы и пошаговые инструкции. Основное отличие — отсутствие публичных лайков и комментариев.
Когда видео становятся вирусными, создатель получает деньги вне зависимости от своего статуса. Однако больше всего на Spotlight зарабатывают профессиональные создатели контента, отмечает NYT.
21-летний блогер Джои Рогофф (Joey Rogoff), заработваший более $1 млн на Spotlight, считает, что всё больше тиктокеров начнут переключаться. «TikTok создал прецедент, какой контент ищут люди. Snapchat воссоздал его по-своему, встроив в собственное приложение», — сказал он. По его словам, сейчас это самая высокооплачиваемая платформа.
Джозеф Альбанезе, сооснователь и гендиректор сервиса Stir, который помогает создателям в управлении бизнесом, отметил, что предоставление возможности монетизировать контент — ключевое для любой платформы для конкуренции «в мире после TikTok».
По его словам, фонд поддержки блогеров TikTok задал тенденцию: если у платформы нет сильной монетизации, авторы просто уйдут в другое место.
Несмотря на успех с Spotlight, свергнуть TikTok как платформу Snapchat пока будет непросто. По словам Кэма Кейси, всё внимание и энергия сейчас сосредоточены в TikTok. Кроме того, в последние недели платежи в сервисе стали меньше, поскольку выросла конкуренция.
Чтобы добиться успеха, Spotlight не только должен платить создателям, но и приносить им славу, отмечает NYT. Чтобы бренды обращали внимание на звёзд Snapchat, платформа должна показывать себя как место, где растут таланты и популярность. Пользователи интернета знают, что такое «звезда TikTok», но кто такой типичный создатель Snapchat, пока неясно, заключает издание.
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