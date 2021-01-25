Часть пользователей вернулась в ICQ из-за ностальгии, пишет издание.

{"id":200250,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/200250-zagruzki-icq-v-gonkonge-vyrosli-v-35-raz-za-nedelyu-pro-messendzher-vspomnili-iz-za-skandala-s-whatsapp-i-nostalgii","title":"\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 ICQ \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0432 35 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u2014 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0441 WhatsApp \u0438 \u043d\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u0433\u0438\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/social\/200250-zagruzki-icq-v-gonkonge-vyrosli-v-35-raz-za-nedelyu-pro-messendzher-vspomnili-iz-za-skandala-s-whatsapp-i-nostalgii","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/social\/200250-zagruzki-icq-v-gonkonge-vyrosli-v-35-raz-za-nedelyu-pro-messendzher-vspomnili-iz-za-skandala-s-whatsapp-i-nostalgii&title=\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 ICQ \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0432 35 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u2014 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0441 WhatsApp \u0438 \u043d\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u0433\u0438\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/social\/200250-zagruzki-icq-v-gonkonge-vyrosli-v-35-raz-za-nedelyu-pro-messendzher-vspomnili-iz-za-skandala-s-whatsapp-i-nostalgii&text=\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 ICQ \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0432 35 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u2014 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0441 WhatsApp \u0438 \u043d\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u0433\u0438\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/social\/200250-zagruzki-icq-v-gonkonge-vyrosli-v-35-raz-za-nedelyu-pro-messendzher-vspomnili-iz-za-skandala-s-whatsapp-i-nostalgii&text=\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 ICQ \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0432 35 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u2014 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0441 WhatsApp \u0438 \u043d\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u0433\u0438\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/social\/200250-zagruzki-icq-v-gonkonge-vyrosli-v-35-raz-za-nedelyu-pro-messendzher-vspomnili-iz-za-skandala-s-whatsapp-i-nostalgii","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438 ICQ \u0432 \u0413\u043e\u043d\u043a\u043e\u043d\u0433\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0432 35 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u2014 \u043f\u0440\u043e \u043c\u0435\u0441\u0441\u0435\u043d\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0441 WhatsApp \u0438 \u043d\u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u0433\u0438\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/social\/200250-zagruzki-icq-v-gonkonge-vyrosli-v-35-raz-za-nedelyu-pro-messendzher-vspomnili-iz-za-skandala-s-whatsapp-i-nostalgii","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2971 просмотров

С 5 до 12 января количество скачиваний мессенджера ICQ в Гонконге выросло в 35 раз — с 200 до 7 тысяч, пишет WSJ со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower. ICQ резко стал популярным в магазинах приложений после новостей о смене политики WhatsApp.

Пресс-секретарь ICQ сообщил, что количество загрузок в Гонконге за неделю превысило количество загрузок за весь четвертый квартал 2020 года. Согласно данным Google Trends, поисковые запросы «ICQ» достигли рекордного за последние десять лет уровня, пишет WSJ.

WhatsApp планировал с 8 февраля 2021 года обмениваться собираемыми данными с Facebook. Пользователи на фоне новостей отказывались от приложения и переходили в Telegram и Signal. Из-за недовольства пользователей WhatsApp на три месяца отложил введение новых правил.

Пользователям из Гонконга также не нравятся «попытки Facebook выслужиться перед Китаем», добавляет WSJ. Представитель ICQ заявила изданию, что сообщения пользователей «никогда никому не передаются», кроме как по решению суда.

Пользователи из Гонконга, с которыми поговорила WSJ, среди причин перехода в ICQ отмечают ностальгию. Например, одна из пользовательниц рассказала, что ей не хватает режима «невидимки».

Тель-авивская компания Mirabilis запустила ICQ в 1996 году, это была одна из первых программ обмена мгновенными сообщениями. В 1998 году компания America Online приобрела его за $287 млн, к 2000 году у него было около 100 млн пользователей.