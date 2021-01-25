Загрузки ICQ в Гонконге выросли в 35 раз за неделю — про мессенджер вспомнили из-за скандала с WhatsApp и ностальгии Статьи редакции
Часть пользователей вернулась в ICQ из-за ностальгии, пишет издание.
С 5 до 12 января количество скачиваний мессенджера ICQ в Гонконге выросло в 35 раз — с 200 до 7 тысяч, пишет WSJ со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower. ICQ резко стал популярным в магазинах приложений после новостей о смене политики WhatsApp.
Пресс-секретарь ICQ сообщил, что количество загрузок в Гонконге за неделю превысило количество загрузок за весь четвертый квартал 2020 года. Согласно данным Google Trends, поисковые запросы «ICQ» достигли рекордного за последние десять лет уровня, пишет WSJ.
WhatsApp планировал с 8 февраля 2021 года обмениваться собираемыми данными с Facebook. Пользователи на фоне новостей отказывались от приложения и переходили в Telegram и Signal. Из-за недовольства пользователей WhatsApp на три месяца отложил введение новых правил.
Пользователям из Гонконга также не нравятся «попытки Facebook выслужиться перед Китаем», добавляет WSJ. Представитель ICQ заявила изданию, что сообщения пользователей «никогда никому не передаются», кроме как по решению суда.
Пользователи из Гонконга, с которыми поговорила WSJ, среди причин перехода в ICQ отмечают ностальгию. Например, одна из пользовательниц рассказала, что ей не хватает режима «невидимки».
Тель-авивская компания Mirabilis запустила ICQ в 1996 году, это была одна из первых программ обмена мгновенными сообщениями. В 1998 году компания America Online приобрела его за $287 млн, к 2000 году у него было около 100 млн пользователей.
ICQ перешел к Mail.ru Group после реорганизации фонда DST, купившего мессенджер в 2010 году у американской AOL за $187,5 млн. Компания в апреле 2020 года перезапустила мессенджер: добавила быстрые ответы и возможность создавать ботов. Аудиторию ICQ в компании не раскрывают, по данным Mediascope на январь 2020 года, в России им пользуется 439 тысяч человек.
Пора продавать шестизнак
Демократический бинокль
Ты его проверь сначала на наличие и доступность. Mail.ru успешно мой похерил 😒
а мой девятизнак успешно сохранил да еще и всю историю с 2015 года, которую я неоднократно стирал и никогда официальным клиентом не пользовался))
а где история сохранилась?
Аналогично, причем после того как я его недавно восстановил! Такие мудаки, слов нет.
Эх, ностальгия. Я там в одном из чатов познакомился со своей первой женой =(
Да, помню в свое время это казалось фантастикой - переписываться с человеком в режиме реального времени.
а с тех пор как на мобильные научились ставить аську, окончательно стерлись границы между рабочим и личным временем.
Я на мобильном аськой не пользовался, только большой тройкой: Viber, ТГ, WhatsApp. Вопрос рабочего и личного времени легко решается двумя телефонами )
на моей памяти аська в большом количестве на телефонах появилась в году эдак 2007. Нам на работе выдали рабочие Nokia на Symbian, например, где были установлены аськи.
Точно, помню и у меня была аська на телефоне! :))) Капец я древний )
На Nokia N73 аську можно было поставить? Или через вап-сайт ею пользоваться? На этой нокии, если не ошибаюсь, аську и юзал.
Идите ко мне, мои наивные маленькие гонконгцы, которым не так понравилась приватность вотсапа.
QIP - возродись из пепла!!
QIP был очень даже неплохим клиентом для своего времени. И стандартом общения для многих отраслей. до сих пор помню свой номер: 421 374 185
А там сейчас до сих пор по номерам идет поиск собеседников?
Восстановил номер, в который не заходил пару лет. Сначала заходишь icq.im/12345678.
(после слэша свой уин). Там вводишь старый пароль и потом телефон. Мне подтянул контакты и переписки от 2016г.
С 5 до 12 января количество скачиваний мессенджера ICQ в Гонконге выросло в 35 раз — с 200 до 7 тысяч
То есть с "нуля" до "примерно нуля". Спасибо за новость!
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