Мошенники под видом рекламных агентов GeekBrains отправляют файлы администраторам Telegram-каналов. В одном из них есть вирус, который крадет пароли от соцсетей, в том числе позволяет получить доступ к Telegram. Об этом сообщил сооснователь канала Baza (307,4 тысяч подписчиков) Никита Могутин после атаки 18 января. По такой же схеме пытались украсть канал Madonna (9,5 тысяч подписчиков).

