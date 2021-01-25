Соцсети
Рая Хачатрян

Мошенники стали рассылать Telegram-каналам файлы с вирусом под видом предложения рекламы от GeekBrains Статьи редакции

Такая активность может быть связана с ростом бюджетов на рекламу и аудитории Telegram, считают эксперты.

  • Мошенники под видом рекламных агентов GeekBrains отправляют файлы администраторам Telegram-каналов. В одном из них есть вирус, который крадет пароли от соцсетей, в том числе позволяет получить доступ к Telegram. Об этом сообщил сооснователь канала Baza (307,4 тысяч подписчиков) Никита Могутин после атаки 18 января. По такой же схеме пытались украсть канал Madonna (9,5 тысяч подписчиков).

  • В GeekBrains заявили «Коммерсанту», что знают о мошенниках, получили много жалоб и уже разослали агентствам и блогерам предупреждения. По мнению руководителя отдела маркетинга компании Елены Торопиной, активность мошенников связана с ростом отрасли онлайн-образования, которая много тратит на рекламу.

  • Заместитель руководителя Group-IB Ярослав Каргалев считает, что атаки участились из-за роста аудитории Telegram. 14 января основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что за 72 часа аудитория сервиса выросла на 25 млн. Сейчас у мессенджера более 500 млн пользователей.

  • Инициаторами «угона» каналов также могут быть конкуренты и недовольные герои публикаций, добавил Каргалев.
  • Популярный Telegram-канал может стоить от 1,5 млн рублей до нескольких миллионов долларов, рассказал изданию Могутин. Цена и заработок, по его словам, зависит от тематики: создатели влиятельных политических каналов получают от 10 млн рублей в месяц, развлекательных — в несколько раз меньше.

#новость #мошенничество #geekbrains

1638 просмотров
7 7 комментариев
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Роман Александров

3

Владельцев youtube каналов подобным образом, притворяясь рекламодателями разводят уже достаточно давно. 

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ЯжПрограммист

Роман
0

Да и в телеге давно так каналы уводят, непонятно в чём "новость".

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Алексей Андреев

2

Что там, ТЗ в виде APK файла или в каком формате вирус-то?

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Sam Kornev

1

Это не какая-то новая проблема и рассылают не только от geekbrains, но и от многих других компаний.

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Иван Куричев

0

Подтверждаю, последнее время почти каждый день пишут, и не только представляясь GeekBrains

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Volodymyr Varda

0

Сегодня, под таким же соусом, обратились за рекламой от Vortex.gg: кидают promotion-видеоматериалы в *.rar архиве, размером 40 Кб.

 И настаивают, что было бы хорошо, если у меня сейчас есть доступ именно к PC *facepalm*

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Руслан Царев

0

Тоже присылали нам такое. Я спрашиваю рекламный пост где, нах мне ваш архив? Они, мол, только через комп открыть можно. А я им - а как вы собрались рекламировать то, что через комп только можно открыть. Короче хацкер нынче тугой пошел 

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