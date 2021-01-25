Мошенники стали рассылать Telegram-каналам файлы с вирусом под видом предложения рекламы от GeekBrains Статьи редакции
Такая активность может быть связана с ростом бюджетов на рекламу и аудитории Telegram, считают эксперты.
Мошенники под видом рекламных агентов GeekBrains отправляют файлы администраторам Telegram-каналов. В одном из них есть вирус, который крадет пароли от соцсетей, в том числе позволяет получить доступ к Telegram. Об этом сообщил сооснователь канала Baza (307,4 тысяч подписчиков) Никита Могутин после атаки 18 января. По такой же схеме пытались украсть канал Madonna (9,5 тысяч подписчиков).
- В GeekBrains заявили «Коммерсанту», что знают о мошенниках, получили много жалоб и уже разослали агентствам и блогерам предупреждения. По мнению руководителя отдела маркетинга компании Елены Торопиной, активность мошенников связана с ростом отрасли онлайн-образования, которая много тратит на рекламу.
Заместитель руководителя Group-IB Ярослав Каргалев считает, что атаки участились из-за роста аудитории Telegram. 14 января основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что за 72 часа аудитория сервиса выросла на 25 млн. Сейчас у мессенджера более 500 млн пользователей.
- Инициаторами «угона» каналов также могут быть конкуренты и недовольные герои публикаций, добавил Каргалев.
- Популярный Telegram-канал может стоить от 1,5 млн рублей до нескольких миллионов долларов, рассказал изданию Могутин. Цена и заработок, по его словам, зависит от тематики: создатели влиятельных политических каналов получают от 10 млн рублей в месяц, развлекательных — в несколько раз меньше.
Владельцев youtube каналов подобным образом, притворяясь рекламодателями разводят уже достаточно давно.
Это не какая-то новая проблема и рассылают не только от geekbrains, но и от многих других компаний.
Подтверждаю, последнее время почти каждый день пишут, и не только представляясь GeekBrains
Сегодня, под таким же соусом, обратились за рекламой от Vortex.gg: кидают promotion-видеоматериалы в *.rar архиве, размером 40 Кб.
И настаивают, что было бы хорошо, если у меня сейчас есть доступ именно к PC *facepalm*
Тоже присылали нам такое. Я спрашиваю рекламный пост где, нах мне ваш архив? Они, мол, только через комп открыть можно. А я им - а как вы собрались рекламировать то, что через комп только можно открыть. Короче хацкер нынче тугой пошел
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