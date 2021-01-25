Для сравнения, объём рекламы на радио за квартал составил 2,9 млрд рублей, прессы — 1,6 млрд.

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По итогам 2020 года объём рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах оценивается в 12,8 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании рекламной биржи Telega.in.

Это больше, чем объём рекламы на радио или в прессе в России за три квартала 2020 года: по данным АКАР, он составил 7,3-7,5 млрд рублей и 5,6-5,8 млрд рублей соответственно. Для сравнения, объём всей интернет-рекламы составил 169-171 млрд рублей. Данные за весь 2020 год ассоциация пока не опубликовала.

В топ-10 категорий каналов по обороту рекламы за год вошли: «Бизнес и финансы» (20,1% от общего оборота), «Женский раздел» (9%), «СМИ» (7,9%), «Культура, образование, искусство» (6,1%), «Спорт» (5,9%), «Интернет и маркетинг» (5,9%), «Отдых и развлечения» (5,4%), «Кино» (5%), «Наука и технологии» (4,9%) и «Мотивация и саморазвитие» (4,4%). Авторы работы не учитвали каналы «Политика» и «18+».

По данным исследователей, в Telegram около 167,6 тысяч русскоязычных каналов с более чем 200 подписчиков. Общее количество русскоязычных подписчиков — 754,6 млн, а среднее число подписчиков в одном канале — 4502.

Исследователи отмечают, что в 2020 году количество рекламных постов в русскоязычных Telegram-каналах выросло почти в два раза — с 22,8 до 44,4 млн.