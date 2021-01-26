Бот содержит данные 2019 года, но многие пользователи с тех пор не меняли номер телефона.

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В Telegram появился бот, который продает доступ к базе номеров телефонов пользователей Facebook, пишет Vice. Среди номеров есть и данные пользователей из России, проверил редактор vc.ru.

Пользователь, написавший о боте в одном из форумов, говорит, что он дает доступ к 500 млн номеров. Кроме российских данных в базе есть информация о пользователях Facebook из США, Канады, Великобритании и 15 других стран.

Если у покупателя есть номер телефона, то можно бесплатно проверить ссылку на аккаунт в Facebook. В Vice проверили бота и подтвердили, что он содержит реальный номер телефона пользователя Facebook, который привязан к аккаунту. Редактору vc.ru также удалось проверить действительность нескольких российских номеров.

Чтобы получить доступ к номеру телефона пользователя, нужно ввести идентификатор аккаунта Facebook. Информация стоит одного условного кредита, который продается за $20. Также доступны оптовые цены — 10 тысяч кредитов продаются за $5 тысяч, пишет Vice.

Бот работает как минимум с 12 января 2021 года, но данные, к которым он предоставляет доступ, относятся к 2019 году. Facebook сообщил изданию, что компания исправила уязвимость, после которой информация стала общедоступной, в августе 2019 года.