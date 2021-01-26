Соцсети
Рая Хачатрян

Мошенники создали Telegram-бота для продажи 500 млн номеров телефонов пользователей Facebook из России и ещё 18 стран Статьи редакции

Бот содержит данные 2019 года, но многие пользователи с тех пор не меняли номер телефона.

9 9 комментариев
916 просмотров

В Telegram появился бот, который продает доступ к базе номеров телефонов пользователей Facebook, пишет Vice. Среди номеров есть и данные пользователей из России, проверил редактор vc.ru.

Пользователь, написавший о боте в одном из форумов, говорит, что он дает доступ к 500 млн номеров. Кроме российских данных в базе есть информация о пользователях Facebook из США, Канады, Великобритании и 15 других стран.

Если у покупателя есть номер телефона, то можно бесплатно проверить ссылку на аккаунт в Facebook. В Vice проверили бота и подтвердили, что он содержит реальный номер телефона пользователя Facebook, который привязан к аккаунту. Редактору vc.ru также удалось проверить действительность нескольких российских номеров.

Чтобы получить доступ к номеру телефона пользователя, нужно ввести идентификатор аккаунта Facebook. Информация стоит одного условного кредита, который продается за $20. Также доступны оптовые цены — 10 тысяч кредитов продаются за $5 тысяч, пишет Vice.

Бот работает как минимум с 12 января 2021 года, но данные, к которым он предоставляет доступ, относятся к 2019 году. Facebook сообщил изданию, что компания исправила уязвимость, после которой информация стала общедоступной, в августе 2019 года.

Идентификаторы аккаунта, которые содержит бот, устаревшие и были созданы после того, как Facebook решил проблему, добавили в соцсети. В компании также заверили, что протестировали бота на более новых данных и что он не дал никаких результатов.

#новость #facebook #telegram

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Sergey Ontime

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Не регал номер на фейсбуке 💪

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Алексей Кравцов

Sergey
0

Ватсап есть?

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Sergey Ontime

Алексей
0

Связи с профилем нет.

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Yan Varskii

1

Так а че за бот?

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Ivan Marko

1

Удалился с помоек при первых чихах о сливах лет 5 - 7 назад ) а сейчас тем более соц сети сильно штормить будет ) столько народу выбесили

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Артемий Марусев

0

Да уж... Никакой безопасности. Мало того, что спам-звонки от "мамкиных консультантов из сбера" льются потоком нескончаемым. Теперь ещё и увести фейсбук могут. Хотя они это давно уже научились делать. 

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Sergey Ontime

Артемий
0

Есть антиспам на телефоны. Касперски)
Даже на айфоны. Работает.

А что, зная номера друзей, можно увести их акки?)

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Артемий Марусев

Sergey
0

Ну вообще-то да))) Можно поставить 1000-ступенчатую аутентификацию. И всё равно даже она порой не спасает.

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Денис Кравцов

0

О! Инфоповоды пошли для прикрытия телеги.

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