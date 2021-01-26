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Новости TJ

Twitter начала тестировать программу по борьбе с дезинформацией Birdwatch — отслеживать фейки будут пользователи Статьи редакции

Пометки о подозрительных твитах пока будут отображаться не в самой соцсети, а на отдельном сайте, доступном в США.

Twitter объявила о запуске Birdwatch — программы по борьбе с дезинформацией на платформе. Пользователи смогут оставлять пометки к записям, которые, по их мнению, вводят окружающих в заблуждение. А другие люди будут оценивать, насколько полезен этот комментарий.

В будущем Birdwatch интегрируют в твиттер, а пока комментарии пользователей будут на отдельной странице, которую можно просматривать только из США. Программа запущена в пилотном режиме, для её тестирования ищут американских пользователей. Когда состоится полноценный запуск — неизвестно.

Twitter надеется построить сообщество «бёрдвотчеров», которое будет помогать с модерацией контента. Предполагается, что Birdwatch снизит роль компании в определении того, какая информация достоверная, а какая — нет. CNN отмечает, что ответственность пользователей за распространение дезинформации в твиттере значительно возрастёт и будет напоминать работу Википедии или Reddit.

Twitter Support @TwitterSupport
🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) https://t.co/aYJILZ7iKB
Как будет работать Birdwatch

#новость #twitter

462 просмотров
22 22 комментария
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22 комментария
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AGIL Abdulla

6

кто то вообще сидит в этой двуличной помойке ?

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Igor Filippov

AGIL
4

Демократы в США.

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Tonny Gun

AGIL
1

Я 

Ответить

AGIL Abdulla

Tonny
2

Соболезную ((

Ответить

Tonny Gun

AGIL
0

Есть мнение, где лучше?

Ответить

AGIL Abdulla

Tonny
6

в этом сайте)

Ответить

Tonny Gun

AGIL
1

ну VC это святое.
Серьезно, есть ли у этой двуличной помойки прямой аналог?

Ответить

AGIL Abdulla

Tonny
3

почти во всех социальных сетях есть стена  - где можно выписывать свои остроумные наблюдение на мир.

Ответить

Tonny Gun

AGIL
0

Твиттер банально удобен, если ты следишь за новостными лентами, а так же за людьми. Концепция сильно отличается от других соц. сетей. В одноклассниках тоже можно что-то написать, только вступить в обсуждения ты там нормально не сможешь. Думать о том, что какая-то соц.сеть добрее другой наивно...

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Важный пистолет

AGIL
0

Я тоже

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Дюша Метёлкин

AGIL
0

Нормальных нет.

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AGIL Abdulla

Дюша
0

Вы в нем сидите .

Ответить

Дюша Метёлкин

AGIL
0

У меня даже ВК нет.

Ответить

AGIL Abdulla

Дюша
0

у меня тоже ,я про VC.RU

Ответить

Дюша Метёлкин

AGIL
0

Вц, слава богу, далеко не Твиттер.

Ответить

Anatoly Ivanov

AGIL
0

Огромное количество IT-спецов, вся Кремниевая долина как минимум 

Ответить

Nikolai O

5

"А судьи кто?"- классик вопрошает. 

Ответить

Даниил Орел

Nikolai
1

"BLM" , - твиттер отвечает

Ответить

Artem Shevchenko

3

По многочисленным просьбам леввх

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Парвиз Мадаминов

2

Левачья помойка

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alex twit

2

Оруэлл отдыхает, конечно

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Глеб Александров

0

Какой в этом смысл

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