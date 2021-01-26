Twitter начала тестировать программу по борьбе с дезинформацией Birdwatch — отслеживать фейки будут пользователи Статьи редакции
Пометки о подозрительных твитах пока будут отображаться не в самой соцсети, а на отдельном сайте, доступном в США.
Twitter объявила о запуске Birdwatch — программы по борьбе с дезинформацией на платформе. Пользователи смогут оставлять пометки к записям, которые, по их мнению, вводят окружающих в заблуждение. А другие люди будут оценивать, насколько полезен этот комментарий.
В будущем Birdwatch интегрируют в твиттер, а пока комментарии пользователей будут на отдельной странице, которую можно просматривать только из США. Программа запущена в пилотном режиме, для её тестирования ищут американских пользователей. Когда состоится полноценный запуск — неизвестно.
Twitter надеется построить сообщество «бёрдвотчеров», которое будет помогать с модерацией контента. Предполагается, что Birdwatch снизит роль компании в определении того, какая информация достоверная, а какая — нет. CNN отмечает, что ответственность пользователей за распространение дезинформации в твиттере значительно возрастёт и будет напоминать работу Википедии или Reddit.
кто то вообще сидит в этой двуличной помойке ?
Соболезную ((
в этом сайте)
почти во всех социальных сетях есть стена - где можно выписывать свои остроумные наблюдение на мир.
Твиттер банально удобен, если ты следишь за новостными лентами, а так же за людьми. Концепция сильно отличается от других соц. сетей. В одноклассниках тоже можно что-то написать, только вступить в обсуждения ты там нормально не сможешь. Думать о том, что какая-то соц.сеть добрее другой наивно...
Нормальных нет.
Вы в нем сидите .
У меня даже ВК нет.
у меня тоже ,я про VC.RU
"А судьи кто?"- классик вопрошает.
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