Соцсети
Таня Боброва

Пользователи в России пожаловались на сбой у Instagram, WhatsApp и Facebook: сервисы не открываются Статьи редакции

О причинах сбоя пока неизвестно.

1 1 комментарий
82 просмотров

Днём 26 января пользователи пожаловались в Twitter на сбой у Instagram, WhatsApp и Facebook. По данным Downdetector, он в основном затронул пользователей в Европе и России.

На 13:00 мск, согласно Downdetector, на Instagram уже больше 1600 жалоб, на Facebook — больше 400, WhatsApp — больше 1000. В компании пока не прокомментировали ситуацию.

Миха Якубенко @yakubenko_m
Фейсбук упал. И его сервисы тоже. Тот случай, когда хочется возразить: и не поднимайте!!!
Арсений Веснин @ars_ves
Фейсбук, Инстаграм - похоже, что опять массовые сбои. Все тупит и лежит.
А у вас как?
w-ww. @www85797920
@Vityzeva Инстаграм и фейсбук уже того, грохнулись? 😂 https://t.co/Ckg5t9lScu
Карта сбоя у Instagram

#сбой

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