Пользователи в России пожаловались на сбой у Instagram, WhatsApp и Facebook: сервисы не открываются Статьи редакции
О причинах сбоя пока неизвестно.
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Днём 26 января пользователи пожаловались в Twitter на сбой у Instagram, WhatsApp и Facebook. По данным Downdetector, он в основном затронул пользователей в Европе и России.
На 13:00 мск, согласно Downdetector, на Instagram уже больше 1600 жалоб, на Facebook — больше 400, WhatsApp — больше 1000. В компании пока не прокомментировали ситуацию.
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