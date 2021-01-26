Соцсети
Евгения Евсеева

Twitter купила платформу рассылок Revue — это может быть первым шагом к подпискам на контент в соцсети Статьи редакции

Компания обсуждает введение платной подписки для авторов с 2017 года.

  • Twitter купила платформу для авторов и издателей Revue. Сумма сделки не раскрывается, Revue продолжит работать как самостоятельная компания.
  • Платформа помогает авторам создавать рассылки: их можно отправлять бесплатно до 50 подписчикам и платно — до 40 тысячам. Сервис забирает себе комиссию в 6% от доходов, Twitter планирует снизить её до 5%.
  • В 2017 году Twitter обсуждала введение платной подписки для брендов, новостных изданий и других пользователей. В 2020 году соцсеть начала искать разработчиков для нового проекта Gryphon, который займётся созданием платформы для подписки.
  • По данным Crunchbase, с момента основания в 2015 году Revue привлекла €400 тысяч.
  • Платформу платной рассылки для журналистов планирует создать Forbes, авторы также запускают собственные рассылки через сервис Substack, TinyLetter и другие.
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Как устроена бесплатная платформа рассылок Substack, где авторам готовы платить больше, чем за…
vc.ru

#новость #twitter

555 просмотров
4 4 комментария
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Bobo Momo

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Надеюсь, потом Твиттер купит Микрософт и интегрирует с Линкедин.

Платформы по сути рассчитаны на одну и ту же аудиторию - взрослых профессионалов, которым интересны другие профессионалы.

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Roman Moskovskiy

Bobo
2

Вы точно про Твиттер?

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Roman Moskovskiy

Roman
0

Впрочем, на что подписался, то и получаешь

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Bobo Momo

Roman
0

Твиттер это микроблоги известных людей, при этом не только из сферы развлечений. 

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