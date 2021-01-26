Twitter купила платформу рассылок Revue — это может быть первым шагом к подпискам на контент в соцсети Статьи редакции
Компания обсуждает введение платной подписки для авторов с 2017 года.
- Twitter купила платформу для авторов и издателей Revue. Сумма сделки не раскрывается, Revue продолжит работать как самостоятельная компания.
- Платформа помогает авторам создавать рассылки: их можно отправлять бесплатно до 50 подписчикам и платно — до 40 тысячам. Сервис забирает себе комиссию в 6% от доходов, Twitter планирует снизить её до 5%.
- В 2017 году Twitter обсуждала введение платной подписки для брендов, новостных изданий и других пользователей. В 2020 году соцсеть начала искать разработчиков для нового проекта Gryphon, который займётся созданием платформы для подписки.
- По данным Crunchbase, с момента основания в 2015 году Revue привлекла €400 тысяч.
- Платформу платной рассылки для журналистов планирует создать Forbes, авторы также запускают собственные рассылки через сервис Substack, TinyLetter и другие.
555 просмотров
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4 комментария
0
Надеюсь, потом Твиттер купит Микрософт и интегрирует с Линкедин.
Платформы по сути рассчитаны на одну и ту же аудиторию - взрослых профессионалов, которым интересны другие профессионалы.
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2
Вы точно про Твиттер?
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