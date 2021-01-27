Соцсети
Таня Боброва

TikTok, Twitter, Facebook и другие соцсети получат штрафы за призывы к подросткам идти на митинги — Роскомнадзор Статьи редакции

Им грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube получат штрафы за то, что не пресекли распространение сообщений с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных властями митингах 23 января. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти площадки суммарно не удалили 170 сообщений, сообщил регулятор. Отдельно по соцсетям ведомство данные не привело.

Согласно ст.13.41 КоАП, нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации влечёт штрафы для юрлиц от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения, сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой годовой выручки.

  • 21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к материалам.
  • Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.

#новость #роскомнадзор

270 просмотров
3 3 комментария
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3 комментария
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alex twit

3

Ну, эт не новость
Вот если бы не получили - вот была бы новость

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Законный самолет

2

TikTok

Чего миру не хватает в 2021-м? Российско-китайского конфликта.

Из-за чего?

Из-за ТикТока 🤭

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Дмитрий Лукиенко

–2

Миллионов по 100 впаяли бы, вот тогда начали бы думать

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