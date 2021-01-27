Им грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube получат штрафы за то, что не пресекли распространение сообщений с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных властями митингах 23 января. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти площадки суммарно не удалили 170 сообщений, сообщил регулятор. Отдельно по соцсетям ведомство данные не привело.

Согласно ст.13.41 КоАП, нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации влечёт штрафы для юрлиц от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения, сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой годовой выручки.

21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к материалам.

Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.

