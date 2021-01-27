TikTok, «ВКонтакте» и другие соцсети оштрафуют за призывы к подросткам идти на митинги — Роскомнадзор Статьи редакции
Им грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube получат штрафы за то, что не пресекли распространение сообщений с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных властями митингах 23 января. Об этом заявили в Роскомнадзоре.
Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти площадки суммарно не удалили 170 сообщений, сообщил регулятор. Отдельно по соцсетям ведомство данные не привело.
Согласно ст.13.41 КоАП, нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации влечёт штрафы для юрлиц от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения, сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой годовой выручки.
- 21 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за призывы несовершеннолетних на массовые акции. Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к материалам.
- Массовые акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального прошли в российских городах 23 января. Большинство из них закончились массовыми задержаниями.
Круто конечно. Ресурсы должны сами (за свой счет) блокировать неугодный «власти» контент или получат штраф. Схуяли спрашивается? «Цензура недопустима» написано в Конституции. Нет, вы не понимаете - это другое...
Логичнее было бы штрафовать тех кто разместил незаконный контент, а не площадки. Но для этого нужно думать, а это сложно..
Если написать на заборе «Утин - вор» - владельца забора оштрафуют? А тут абсолютно аналогичная ситуация.
Тут нужно разбираться. Насколько правомерно размещен забор. На время разбирательства владельца забора желательно поместить в СИЗО на полгодика, год. Чтобы не мешал своими действиями, и подумал на будущее. За это время владельцы других заборов научатся стирать записи через 5 минут)
Если забор зарегистрирован как СМИ, то к его владельцу и отношение другое. Так что ситуация не аналогичная.
Забор у метро Выхино или Охотный ряд - вполне себе СМИ по количеству просмотров
Тогда см "Закон о СМИ" Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации
Этим упырям, что пишут подобную дичь можете сказать спасибо! Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что в ближайшем будущем из-за такой исковерканной свободы слова мы ее вообще потеряем!
Во всем цивилизованном мире об этом уже говорят в открытую и предлагают идеи о более жестком ограничении свободы слова.
Вместо того, что бездумно раскрикивать позорные вещи, лучше шли бы и сделали для близких и страны что-то реальное, по настоящему полезное! Дурачьё бл..!
написано в Конституции
- в случае с Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и YouTube очень хочется спросить: в чьей Конституции?
Цензура недопустима
- если Вы про Гл.2ст.29п.5: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается". Так там и Гл.2ст.55п.3 имеется: "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства"
А как же казаки кибердрудинники? Их вроде для этого создавали (это не прикол )
«Логичнее было бы штрафовать тех кто разместил незаконный контент» — если у нас будут руководствоваться этой логикой, то будут штрафовать производителей компьютерной техники и мобильных устройств.
Ясен хуй, ресурсы должны за свои деньги удалять незаконный контент, потому что они являются СМИ. Если они не платят за контент, а используют радостных долбаебов для расширения своей пользовательской базы, то это не меняет ровным счетом нихуя. Эта называется user generated content.
Судя по твоей логике - завод тоже не несёт ответственности за выбросы в атмосферу. Так выходит..?
Это очевиднее очевидного, что компания должна отвечать за это, а не Путин бегать за всеми взрослыми людьми и каждому отдельно подсказывать что и как делать:)
Вообще если честно, я тихо охуеваю от всей этой ситуации с дворцом, митингами и так далее.
Из каждого утюга верещат: "Навальный/ФБК призывали детей идти на митинги!!!",
в комментах мамаши возмущаются: "Мой ребенок получил листовку с призывом идти на митинг!",
телевидение: "На митинге были одни дети!!!"
При этом! НИ ОДНОГО документального подтверждения именно ДЕТЯМ идти на митинг не существует. Зато есть голословные подтверждения толпы людей. И куча листовок "Дети вне политики", приказы от школ "не выпускайте детей гулять 23 января, атата, на митинг убегут"
Лозунг "Дети вне политики!" меня особенно умиляет. Я помню, когда мне было лет 10, меня и моих одноклассников водили на сходку Единой России в Питере. Там Матвиенко что-то вещала со сцены, дети были в жилетках ЕдРо, нам раздавали значки, блокноты, ручки. На уроках в школе нам рассказывали, какая Валентина Ивановна хорошая, как Единая Россия и лично Путин нам помогают, мы рисовали Путина, медведя из Единой России и т.д. ДЕТИ ВНЕ ПОЛИТИКИ?
Да вы что, совсем уже кукухой поехали?
Едро эти не политика... Это другое.
Так вы понимаете, большая часть населения страны так и думает! Я сомневаюсь, что тысячи хвалебных комментов Путину в инстаграме куплены. Этим людям капитально промысли мозги.. Либо масштаб катастрофы намного больше, чем мы думаем.
О ну вот оно прозрение, когда то я написал, что большинство за Пу в реальной жизни огреб 100 минусов, и тем не менее я со своими высказываниями против Путина в реальной жизни (а не в ваших интернетах) оказываюсь в меньшинстве. И самое неприятное, что как мне кажется мои логичные доводы не переубеждают людей они сравнивают с 90 что стало лучше, и лишь бы не было войны и если не Путин то будет всем хуже.
Большинство будет всегда за того, за кого будут говорить в телевизоре. Завтра им поставят любую другую фамилию, а на П начнут всех собак вешать, уже через сутки все это большинство будет всеми последними словами крыть П.
Я по своему окружению вижу, что даже ярый залупинц, апологет Старикова (что как бы намекает на уровень интеллекта), уже задумывается про миграцию в США. Надеюсь, конечно, он всю свою жизнь проживет при П.
"Вы что хотите как на Украине?", "Войны захотели?" Годы идут, а бредовые слоганы не меняются. Как не появляется собственно и критическое мышление. Сегодня на работе услышал. Хоспаде...
Видимо тогда минусаторам ваш слог не понравился или все решили, что вы кремлебот )) У меня в окружении явных поклонников Путина очень мало (один из них работает на ТВ, второй считает, что в РФ нужно вернуть СССР, третья получает з/п в конверте и обвиняла меня в том, что я живу на её налоги, в то время когда у меня было ИП и я налогов платила больше чем она), но зато персонажи колоритные. Большая часть предпочитает считать себя аполитичными, а остальные солидарны со мной.
Я думаю, что такой наплыв поддержки Путина в соцсетях сделан с одной целью - сделать противников власти аполитичными, чтобы те поняли, что с большинством бороться бесполезно.
В любом случае подавляющему большинству недовольных есть что терять, и они (в том числе и я) не готовы умирать за высокие идеалы политических предпочтений. За Навального - тем более. Он делает благие дела, но я почему-то ему не настолько верю, чтобы видеть его в качестве президента.
Мой прогноз: думающие люди с деньгами либо уедут из страны в ближайшие 2 года, либо останутся работать здесь и молча не соглашаться с политикой нашей страны. Остальные будут сидеть в дерьме и хавать всё, что им преподнесут провластные СМИ. Извините, если это грубо прозвучало.
При этом самих призывов детям идти на митинг никто не видел... Р - Россия!
Не благодарите
Не буду, потому что призыва "дети, идите на митинг" в тексте нет.
У МБХ дети, это вероятнее не про возраст, а про поколение. Дети Утина - кобылы 30+ - тоже дети?
Вы с темы-то не съезжайте. Вы хотели подтвердить, что были призывы именно ДЕТЯМ идти на митинг. Где они? При чём тут 30-летние "кобылы"?
P.S. Прошу прощения за невнимательность, скрин выше кидали не вы 🤓
Самому младшему 22 года. Это «дети»?
Гепрокуратуре в фильме всё вынесли на блюдечке, кто воровал, как воровал и т.д.
А она за школьниками по ТикТокам бегает.
Законный самолет
Кстати, примечательно, что российские СМИ открыто злорадствовали, когда в прошлом году раскачивали тему «США против ТикТок», однако популярность этой сети и силу её воздействия на несовершеннолетнюю русскоязычную аудиторию никто из них почему-то оценить адекватно не смог. Как итог:
Ситуация абсурдная, так как даже используя ИИ и другие средства контроля, не возможно соц. сетях все заблокировать. Роскомнадзор бы занялся бы своей деятельностью, а то сам нормально на обращение не может ответить.
даже используя ИИ и другие средства контроля, не возможно соц. сетях все заблокировать
Надо же. А Китай вот как-то справляется. Там уже шифровками пытаются общаться, но товарищи майоры не дремлют и добавляют их в базу нейросети.
Миллионов по 100 впаяли бы, вот тогда начали бы думать
ТикТок - китайская Сеть. Это вам не Юлия Навальная, которой сейчас дверь пытаются взломать. Могут быстро руки вырвать с корнями
кишка тонка против тик тока переть, это вам не одного политика 20 грузовиками омона арестовывать или жену его травить
Скоро на 1 канале:
Вышел в боевую эксплуатацию на 100% корректный механизм наложения штрафов за запрещенные на территории РФ мысли.
ого, может наконец то покажут скрин хотя бы одного такого призыва
хотя не, бред какой то
Мне другое интересно, что и как делать, какие окна возможностей откроются, когда все это гнильё упадёт. Жаль только, что точно не ясно, сколько времени осталось. Мне кажется, об этом вот надо сейчас думать.
Не будет никакого падения гнилья. Будет болото со свободным выходом. Не нравится - бери билет и улетай. Остальным походу все нравится. У меня на работе наверное 5% реально смотрели фильм про дворец и считают это полным беспределом. У других реакция "все воруют", "другой будет не лучше".
Причем речь не идет о совсем маргиналах.
Что характерно и маргиналы в общем то не против жить в бесправной стране.
Недавно читала пост одной блогерши, восхваляющей режим. Тезисы:
- меня рожали бесплатно
- я рожала бесплатно
- я училась в школе бесплатно
- врачи меня лечат бесплатно
- я получила ВО бесплатно
1) Во-первых, байки про бесплатную медицину - пиздёж. Работодатели отваливают за медицинское страхование 2,9% от з/п, ИП отваливают фиксированную сумму ежегодно. И при этом плевать, пользуешься ты "бесплатной" медициной или нет - всё равно плати.
2) Много кто не в курсе, но помимо подоходного налога существуют еще платежи в размере 30% от з/п, которые платит работодатель. Так что от дохода КАЖДОГО гражданина страны гос-во получает 43% налогов.
3) В сумме, входящей в п.2 - 5.1% ФСС. Из суммы ФСС оплачиваются больничные, пособия по родам, пособия по постановке на учет по беременности, больничные листы и т.д. И УПС! опять граждане оплачивают всё сами.
Про образование молчу в принципе - оно в стране оставляет желать лучшего. И рожала я бесплатно. Больше не хочу, это ужас.
Роскошный хот-дог
Тоже не понимаю, на что вообще расчёт. Кто кому отдаст в "левые" руки нефтегазометалловый колодец? Даже в самой-самой фантастической ситуации, когда либо всё пропало, либо расстреливает всех, кто против, - пффф... Да глазом сильно-то и не моргнут, расстреляют хоть пол страны (врагов народа, пораженцев и иностранных агентов).
"Вот мы выйдем, попротестуем и режим падёт!" - ну-ну 😀
Забавно что тележки нет в списке) Смирились или ...?
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