Соцсети
Рая Хачатрян

Telegram разрешил пользователям iOS-версии переносить переписки из WhatsApp и других мессенджеров Статьи редакции

Для этого нужно экспортировать чат из другого мессенджера и поделиться им с Telegram.

22 22 комментария
2857 просмотров

Telegram выпустил обновление для iOS, которое разрешает переносить свою историю переписки из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Обновления для Android с этой функцией пока нет.

  • Чтобы импортировать сообщения из WhatsApp, пользователь должен во вкладке «Еще» в приложении выбрать опцию «Экспорт чата».
  • WhatsApp сгенерирует ZIP-файл, которым можно поделиться с Telegram. Чтобы экспортировать групповой чат, пользователь должен быть его администратором, для экспорта личного чата нужно, чтоб собеседник добавил пользователя в контакты.
  • Приложение спросит, с каким контактом или группой вы хотите связать переписку, и синхронизирует сообщения как для самого пользователя, так и для собеседника.
  • Все сообщения из других мессенджеров отмечаются как «импортированные».

В новом обновлении пользователи Telegram смогут удалять созданные ими группы, секретные чаты, а также историю звонков. В голосовых чатах можно будет регулировать громкость отдельных участников.

Появится также возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.

Пользователи стали переходить в Telegram и другие мессенджеры из WhatsApp на фоне изменений политики последнего: приложение планировало делиться данными с Facebook, но отложило свои планы из-за критики пользователей.

После новостей о новой политике WhatsApp количество загрузок Telegram в мире увеличилось на 91% за неделю с 6 по 10 января — его скачали 9 млн раз. В первую неделю 2021 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей.

#новость #telegram #whatsapp

22 22 комментария
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22 комментария
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Лев Родченков

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было бы здорово если бы можно было писать из телеграмма в вотсапп

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Перси Джексон

Лев
2

Причём самому себе) 

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Alexander Radutsky

Перси
6

причем в прошлое

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Павел Евграфович

Лев
0

Это уже прошли в начале 10-х годов, когда все крупные мессенджеры умели в протокол xmpp/jabber. Да, было время, когда Фейсбук, ВКонтактик, GoogleTalk и всякие QIP  технически могли общаться друг с другом. А потом все начали внедрять свои фичи, захотели свой протокол и вот у нас по пять мессенджеров  в телефоне. 

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Taras Halturin

5

Это, кстати, был реальный стоппер для многих - история переписки. 

PS: вообще, это классика работы с конкурентами - обеспечить бесшовность перехода клиентов конкурента к себе и они твои. 

Ответить

Динислам Кутлумбетов

2

Забавное популистское действие, но очень приятное!

Ответить

Артём А.

Динислам
5

Без популизма очень приятная фича. Хотелось бы иметь возможность и обратного экспорта

Ответить

Иван Конышев

Динислам
3

Сразу чувствуется в нём почерк Павла Дурова)) вспомнить хотябы историю с Сергеем Лазаревым 😂

Ответить

Григорий Матасов

Динислам
0

А в чём популизм? 

Ответить

Александр Крофт

1

А как будут с пересечение чатов, если я с кем-то общаюсь в обоих мессенджерах? Будет синхронизации по времени?

Ответить

Alexey Yurganov

Александр
2

Нет, все в конец всосалось

Ответить

Александр Крофт

Alexey
0

Блин, такое себе.

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Алексей Юрганов

Алексан…
0

ага

Ответить

Name

Алексан…
0

Ну это ж только первый спринт. Или не первый. Доработают, возможно. Вам все и сразу?

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Комментарий удален

Иван Гуляев

boj
2

Например - свободно писать лишенные смысла комментарии на vc.ru

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Yury Kotov

0

У меня уже под 30 гб чатов 😬

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Мужской торшер

Yury
0

подвинь ползунок до 5GB максимум

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Григорий Иоффе

0

Но ведь Apple мешает телеге выпускать обновления раньше андроида. 😂

Ответить

Ivan Lisitsin

0

Никак, ты можешь просто скачать историю и добавить ее в другой мессенджер

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Sergey Arkhipov

0

Хорошо телеграмовцы, подсуетились

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Евгений Старцев

0

Ничосииии 😱

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4acessdoc Шум

0

"разрешил" вместо "упрашивает использовать как только может". Ну и традиционно 500млн пользователей, которые никак не проверить, но по косвенным признакам их меньше..

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