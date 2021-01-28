Telegram разрешил пользователям iOS-версии переносить переписки из WhatsApp и других мессенджеров Статьи редакции
Для этого нужно экспортировать чат из другого мессенджера и поделиться им с Telegram.
Telegram выпустил обновление для iOS, которое разрешает переносить свою историю переписки из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Обновления для Android с этой функцией пока нет.
- Чтобы импортировать сообщения из WhatsApp, пользователь должен во вкладке «Еще» в приложении выбрать опцию «Экспорт чата».
- WhatsApp сгенерирует ZIP-файл, которым можно поделиться с Telegram. Чтобы экспортировать групповой чат, пользователь должен быть его администратором, для экспорта личного чата нужно, чтоб собеседник добавил пользователя в контакты.
- Приложение спросит, с каким контактом или группой вы хотите связать переписку, и синхронизирует сообщения как для самого пользователя, так и для собеседника.
- Все сообщения из других мессенджеров отмечаются как «импортированные».
В новом обновлении пользователи Telegram смогут удалять созданные ими группы, секретные чаты, а также историю звонков. В голосовых чатах можно будет регулировать громкость отдельных участников.
Появится также возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.
Пользователи стали переходить в Telegram и другие мессенджеры из WhatsApp на фоне изменений политики последнего: приложение планировало делиться данными с Facebook, но отложило свои планы из-за критики пользователей.
После новостей о новой политике WhatsApp количество загрузок Telegram в мире увеличилось на 91% за неделю с 6 по 10 января — его скачали 9 млн раз. В первую неделю 2021 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей.
было бы здорово если бы можно было писать из телеграмма в вотсапп
Причём самому себе)
Это уже прошли в начале 10-х годов, когда все крупные мессенджеры умели в протокол xmpp/jabber. Да, было время, когда Фейсбук, ВКонтактик, GoogleTalk и всякие QIP технически могли общаться друг с другом. А потом все начали внедрять свои фичи, захотели свой протокол и вот у нас по пять мессенджеров в телефоне.
Это, кстати, был реальный стоппер для многих - история переписки.
PS: вообще, это классика работы с конкурентами - обеспечить бесшовность перехода клиентов конкурента к себе и они твои.
Забавное популистское действие, но очень приятное!
Сразу чувствуется в нём почерк Павла Дурова)) вспомнить хотябы историю с Сергеем Лазаревым 😂
А как будут с пересечение чатов, если я с кем-то общаюсь в обоих мессенджерах? Будет синхронизации по времени?
Нет, все в конец всосалось
Блин, такое себе.
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У меня уже под 30 гб чатов 😬
"разрешил" вместо "упрашивает использовать как только может". Ну и традиционно 500млн пользователей, которые никак не проверить, но по косвенным признакам их меньше..
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