Для этого нужно экспортировать чат из другого мессенджера и поделиться им с Telegram.

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Telegram выпустил обновление для iOS, которое разрешает переносить свою историю переписки из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Обновления для Android с этой функцией пока нет.

Чтобы импортировать сообщения из WhatsApp, пользователь должен во вкладке «Еще» в приложении выбрать опцию «Экспорт чата».

WhatsApp сгенерирует ZIP-файл, которым можно поделиться с Telegram. Чтобы экспортировать групповой чат, пользователь должен быть его администратором, для экспорта личного чата нужно, чтоб собеседник добавил пользователя в контакты.



Приложение спросит, с каким контактом или группой вы хотите связать переписку, и синхронизирует сообщения как для самого пользователя, так и для собеседника.

Все сообщения из других мессенджеров отмечаются как «импортированные».

В новом обновлении пользователи Telegram смогут удалять созданные ими группы, секретные чаты, а также историю звонков. В голосовых чатах можно будет регулировать громкость отдельных участников.

Появится также возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.

Пользователи стали переходить в Telegram и другие мессенджеры из WhatsApp на фоне изменений политики последнего: приложение планировало делиться данными с Facebook, но отложило свои планы из-за критики пользователей.